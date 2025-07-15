Невідомий Тілбург, Нідерланди: що подивитися, де зупинитися та як дістатися

Тілбург не є найвідомішим туристичним напрямком у Нідерландах. Найбільше він відомий завдяки парку розваг Ефтелінг. Але насправді Тілбург — це чарівне, креативне місто з власним особливим характером і великим серцем, де є багато цікавого для відвідувачів. Його околиці колись використовувалися для випасу овець і виробництва вовни, а саме місто називали "текстильною столицею" Нідерландів. Тут проводяться численні фестивалі, зокрема Карнавал, один із найвизначніших у країні. Прогулянка його вулицями, що поєднують традиційну та сучасну архітектуру, перетвориться на справжню унікальну пригоду. Ми надамо вам кілька порад для цієї подорожі та список обов’язкових занять у Тілбурзі, щоб зробити вашу поїздку максимально цікавою та незабутньою.

1. Відвідайте чарівний світ

Тематичний парк натхненний мотивами старих казок. Джерело: Image Freddo,CC BY-SA 3.0/Wikimedia.org

Парк Ефтелінг поблизу Тілбурга залишається головною місцевою пам’яткою і вважається одним із найкращих тематичних парків не лише в Нідерландах, а й у всій Європі. Він відкрився у 1952 році. Сьогодні його територія займає 72 гектари, і парк постійно розвивається, додаючи нові атракціони. Серед останніх — подвійні американські гірки Max і Moritz та атракціон Symbolica. У 2024 році планується відкриття будинку з привидами та оновленої версії Danse Macabre, тож у вас буде привід повернутися сюди знову. Парк розваг у Тілбурзі, Нідерланди, відомий своїми ексклюзивними декораціями. Їх створив художник Антон Пік, який прагнув перетворити це місце на казкову країну за мотивами творів Ганса Крістіана Андерсена та Шарля Перро. Зараз парк тематично поділений на 5 королівств і включає понад 35 різних атракціонів і шоу. Також тут є поле для гольфу та три тематичні готелі.

2. Спробуйте Shrobbelèr

Shrobbelèr — це алкогольний напій, який став однією з визначних пам’яток Тілбурга. Це трав’яний лікер, створений місцевим підприємцем Яном Вассінгом у 1970-х роках. За легендою, Яків любив Карнавал, але не міг повноцінно насолоджуватися святом через те, що його організм погано переносив міцні напої. Тому у своєму домашньому барі він винайшов альтернативу з нижчим вмістом алкоголю — 21,5%. Напій сподобався друзям Вассінга, і через кілька років його почали випускати на ринок. Склад лікеру залишається сімейною таємницею вже понад півстоліття. Відомо лише, що він містить не менше 43 трав і спецій. Дізнатися більше про Shrobbelèr та його зв’язок із текстильною промисловістю можна, відвідавши винокурню Shrobbelèr. Екскурсії проводяться у вихідні працівниками винокурні в Тілбурзі.

3. Віддайте шану музеям

Культурна сцена Тілбурга представлена кількома сучасними галереями з вражаючими колекціями. Музей Де Понт — обов’язкове місце для шанувальників сучасного мистецтва. Він розташований у колишній вовняній фабриці, що є одним із перших у світі успішних прикладів розміщення музею в промисловому просторі. Будівля з характерним зубчастим дахом перетворена на оригінальний простір із великою кількістю денного світла. Його колекція включає скульптури, картини, інсталяції, перформанси, фільми та фотографії, а по четвергах тут виступають діджеї. Чудово підходить як для дітей, так і для дорослих Музей природи Брабанта, який пропонує епічні виставки, зокрема реконструкції шерстистих мамонтів, шаблезубих тигрів і скелетів кашалотів.

Ще одне цікаве місце для відвідування в Тілбурзі — Музей Кесселя. Він розташований у будівлі старої фабрики музичних інструментів і присвячений їм. Тут є унікальна колекція духових і оркестрових інструментів, а також проводяться їх реставрації.

4. Насолоджуйтесь природою

Познайомтеся ближче з екзотичними тваринами на сафарі. Джерело: Image Beeksebergen.nl

Чи могли ви уявити, що в Нідерландах можна вирушити на сафарі? Так, у парку Бексе-Берген ви побачите носорогів, жирафів, левів, слонів та інших тварин у їхньому природному середовищі. Ви можете пройти вже прокладеними маршрутами — на автомобілі, автобусі, пішки чи на човні — або скласти власний. На території є готель, тож ви можете залишитися на ніч посеред саванни. Гарні місця для відвідування в Тілбурзі можна знайти в лісовому парку Ауде Веранде на західній стороні міста, закладеному ще в 1712 році. Тут можна прогулятися серед величезних дерев, покататися на велосипеді, влаштувати пікнік або вийти на пробіжку. Лісовий парк Ванделбос із численними пішохідними стежками, озерами з птахами та зонами для пікніків може позмагатися з ним у красі. Дітям сподобається місцевий контактний зоопарк, де вони можуть ближче познайомитися з поні, вівцями, ламами та іншими тваринами.

5. Огляньте незвичайні пам’ятки

Тілбург варто відвідати заради унікальних місць, які формують його неповторний вигляд. Почніть прогулянку з Палеїс-Раапхейс. Ця одна з найнезвичайніших будівель нагадує іграшковий замок. Однак спочатку її створювали як палац за особистим замовленням короля Віллема II. Але він так і не став королівською резиденцією: Віллем помер за 22 дні до завершення будівництва, а через пару років будівлю перетворили на навчальний заклад. До речі, одним із перших учнів цієї школи був Вінсент ван Гог. У приміщенні заввишки 18 метрів, де колись ремонтували локомотиви, тепер розташована одна з найнезвичайніших бібліотек у Нідерландах — LocHal, яка у 2019 році отримала звання другої найкращої бібліотеки у світі. Тут проводяться екскурсії, під час яких ви оглянете виставковий простір і шість різних тематичних лабораторій, а також помилуєтеся балками, сидячи в затишному кафе.

На кільцевій розв’язці ви побачите одну з найцікавіших пам’яток Тілбурга — Draaiend Huis. Це інсталяція художника Джона Кормелінга у вигляді невеликого міського будинку заввишки 10 метрів і шириною 5 метрів. Ймовірно, ви побачите будинок із вікна автомобіля, проїжджаючи містом, але якщо зупинитеся тут, зможете спостерігати, як він здійснює повний оберт навколо своєї осі приблизно раз на годину.

У Тілбурзі є ще багато цікавих пам’яток, таких як колекція графіті та вуличного мистецтва. Складіть власний маршрут із цими об’єктами на сайті культури міста.

Де поїсти?

Ринок біля залізничного вокзалу пропонує кухні з усього світу. Джерело: Image Gourmetmarket.nl

Поблизу залізничного вокзалу розташований Гурме-ринок Тілбурга з більш ніж десятком прилавків, де продають продукти та їжу з найрізноманітніших національних кухонь. Якщо ви хочете поїсти в не менш оригінальному місці після огляду незвичайних пам’яток, завітайте до De Wagon. У цьому ресторані можна пообідати в реставрованому залізничному вагоні. Ще одне незвичайне місце в Тілбурзі, зокрема для вегетаріанців, — ресторан RAW із унікальним вінтажним інтер’єром. Для швидкої кави та перекусу вирушайте до Mr. Morris або Buutvrij.

Якщо ви подорожуєте з дітьми, завітайте до млинцевої Het Ketelhuis із дитячим майданчиком нагорі та спробуйте фруктове морозиво та вафлі в IJssalon Intermezzo. Для пошуку вишуканої кухні прямуйте до готелю Monarh, чий ресторан відзначений зіркою Мішлен. Поза межами Тілбурга також є чим зайнятися, наприклад, екскурсія на пивоварню Bierbrouwerij De Koningshoeven із дегустацією знаменитого пива La Trappe.

Де зупинитися?

У Тілбурзі не так багато готелів, але ви можете обрати місце на будь-який бюджет. Наприклад, невеликий сучасний пансіон Stadsslaperij або елегантний 4-зірковий бутік-готель Auberge Du Bonheur на околиці. Якщо хочете зупинитися в центрі, оберіть Mercure Tilburg Centrum, а для мандрівників із скромним бюджетом підійде хостел Roots.

Як дістатися?

З Амстердама автомобілем дорога займає близько двох годин. Поїздом із Центрального вокзалу Амстердама до вокзалу Тілбурга можна дістатися приблизно за 90 хвилин із пересадкою в Ден Босі.