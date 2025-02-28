Не дивіться на Кремль

Самозакоханий президент США, маніпульований ексцентричним мультимільярдером, не помічає глобальної загрози, що насувається. Ця жадібна парочка хоче поживитися рідкоземельними металами. Заради них вона відмовляється протистояти найстрашнішому виклику людству. Але й воно саме не хоче бачити катастрофу, що швидко наближається.

Ви думаєте я про нинішню політичну ситуацію у світі? Ні, це сюжет відомого фільму: "Не дивіться вгору!" 2021 року.

Там був і Трамп у спідниці як президент США, і його друг, збожеволілий олігарх а-ля Маск, і рідкісноземельні метали, на яких вони обидва схиблені, і путінська Росія у вигляді величезного метеорита, що летить на нашу планету, щоб її знищити.

У цьому фільмі план ліквідації метеорита зірвався через жадібність керівництва США, яке спробувало заволодіти рідкоземельними металами, з яких той складався.

У провидницькому "Не дивіться вгору!" для людства все погано закінчилося. Жадібність, боягузтво, недалекоглядність "еліти" привели його до катастрофи. Як би фінал фільму не повторився в житті.