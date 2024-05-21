Варто Білоруському Гаюну написати про те, що ЖД Білорусі готуються до перекидання якихось сил і засобів, як понеслася чергова хвиля паніки "наступ на Київ 2.0", "Лукашенко прогнули, і він віддав армію путіну!"

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Собственно, этой песенке уже третий год и после того как основные силы РОВ покинули Беларусь, она звучала с дюжину раз, как заезженная пластинка. Хотя, третий год на территории Беларуси всё предельно стандартно.

На сегодняшний день на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, способная такое вторжение осуществить и захват Киева. Формирования такой группировки не наблюдается.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

-38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.-5-й ОБр СпП - Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.- 317-й ПДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;-336-я РеАБр (Зябровка);- 51-й АБр - г. Гомель.

Общая численность не превышает 1,8 тыс л.с.

Российский контингент представлен операторами, обслуживающих и техническим персоналом средств ПВО, комплексов РЭБ, а так же авиационной компоненты. Так же, на территории Беларуси остаются около 400 наёмников ЧВК "Вагнер", принимающих активное участие в подготовке беларуских военных.

Суммарная численность боеспособной части беларуской армии, не более 15 тыс л.с., а так же российского контингента, в нынешнем виде не позволяют в короткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку, для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме. Формирование такой группы, если, конечно, целью будет именно наступление на Киев, потребует минимум нескольких месяцев переброски сил и средств, которую осуществить невозможно и которая сейчас не фиксируется.

Кроме того у россии в настоящее время нет свободного ресурса, чтобы сформировать ударную группировку для "похода на Киев 2.0". Они из-за отсутствия достаточных сил забуксовали в Волчанске и под Липцами, из-за чего тормозится наступление на Купянск, поскольку в группах действующих на севере Харьковской области задействованы подразделения ГВ "Запад", в частности подразделения 1-й и 47-й ТД 1 ТА. А потому… какое наступление на Киев?

Хотя, на фоне происходящего в Харьковской области перформенса, тема про готовящееся "наступление на Киев 2.0" будет заходить через ЛСДшников и паникёров "на ура!"

Тем не менее, это не преуменьшает опасность диверсионной и террористической деятельности в приграничной полосе, что с другой стороны самому Лукашенко невыгодно, поскольку может совершенно непредсказуемо закончиться для его режима.

В общем, выдыхайте.