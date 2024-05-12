Наступ на Харків: скільки насправді російських військ загрожує місту

З приводу 50-тисячного угрупування, що "наступає на Харків". Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси!

50 тисяч – це загальна чисельність російського УВ "Север". А якщо бути точніше, то майже 53 тисячі із загальною кількістю техніки:

Танки – 400;

ББМ – 1000;

Стовбурна артилерія – 1000;

РСЗВ – понад 100.

При цьому близько 35 тисяч від усієї цієї маси сил і засобів розподілено вздовж кордону з Україною в Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Не в одній окремо взятій локації, а вздовж 750 км!

У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи 7-го ОМСП 11-ї та 18-ї МСД 11-го АК, а також підрозділи 44-го АК ЗС рф. Зокрема 30-й МСП 72-ї МСД та 128-ма ОМСБр.

Причому очевидно, що основні ударні сили 44-го АК досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій повинні були перекинути 3750 військовослужбовців, але не вклалися), у зв’язку з чим активно використовуються сили 11-го АК. Зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що говорить про оперування на передньому краї чисельно угрупуванням трохи більше 2000 осіб, без урахування резервів.

Тому коли хтось з розумним виглядом говорить про наступ на Харків угруповання в 50 тисяч… Деталі важливі. Харків’яни і так живуть третій рік поспіль у стані нескінченного стресу. І хоча 50-тисячне угруповання це не та кількість, яка може реально загрожувати місту мільйоннику окупацією, але все ж таки, в епоху і без того масштабного ІПСО рашистів, не робить людям нерви гучними та шокуючими заявами, що мають лише відносне відношення до реальності.