Наскільки безпечні сучасні авіаперельоти: від статистики та можливих причин авіакатастроф до способів подолання страху перед польотами
Кожна людина, якій доводилося подорожувати літаком, напевно замислювалася, наскільки це безпечно. Незважаючи на можливі занепокоєння, дослідники давно дійшли висновку, що літаки є одним із найбезпечніших способів подорожувати на далекі відстані.
Наприклад, якщо звернутися до даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у 2022 році було здійснено вражаючу кількість рейсів – близько 32,2 мільйона, і лише п’ять із них закінчилися фатальними аваріями, внаслідок яких загинуло 158 осіб. Це приблизно 0,000016%, що є вагомою причиною вважати літаки одним із найбезпечніших видів транспорту.
Команда експертів AirAdvisor вирішила роз’яснити деякі аспекти безпеки авіаперельотів: пояснити різницю між безпекою польотів на літаках, їздою на автомобілях та іншими видами транспорту, які причини низького рівня аварійності, а також поділитися порадами, як впоратися зі страхом перед польотами.
Чи безпечніший літак за автомобіль?
Досліджуючи безпеку різних видів транспорту, автомобілі, знайомі кожному, як ніщо інше підкреслюють різницю. Як зазначалося вище, частка фатальних аварій у авіаперельотах мізерна порівняно з кількістю рейсів, тоді як із дорожнім транспортом ситуація зовсім інша. Якщо у 2022 році в авіакатастрофах загинуло 158 осіб, то лише в Європейському Союзі в дорожніх аваріях загинуло 20 600 осіб. При цьому ця цифра зросла на 3% порівняно з попереднім роком, що свідчить про можливе подальше зростання. Водночас рівень смертності в авіації дедалі зменшується, підтверджуючи, що сучасні літаки дійсно досить безпечні.
Варто розуміти, що будь-який вид транспорту, незалежно від нашого вибору, несе певний рівень ризику. Однак уже на основі цих цифр очевидно, що авіатранспорт демонструє нижчий рівень ризику, ніж автомобільний. Звісно, цього може бути недостатньо, щоб позбутися страху перед польотами, коли ви перебуваєте на висоті кількох тисяч метрів. Але статистика – річ невблаганна, і вона є вагомим доказом того, що ймовірність авіакатастрофи значно нижча, ніж автомобільної аварії.
Чи становить гроза загрозу для польотів?
Сучасні літаки сконструйовані так, щоб витримувати сильний дощ і удари блискавок, тому політ під час грози зазвичай вважається безпечним. Також варто пам’ятати, що пілоти обов’язково проходять ретельне навчання, як реагувати на несприятливі погодні умови. Сучасні системи погодного радару допомагають їм уникати грозових зон. Тож, коли це можливо, пілоти авіакомпаній роблять усе можливе, щоб обійти штормові зони заради безпеки та комфорту пасажирів на борту під час авіаперельоту.
Наскільки небезпечні зони турбулентності?
Як і у випадку з грозовими умовами, конструкція сучасних літаків здатна витримувати ситуації з турбулентністю. "Зона турбулентності" – це ділянка атмосфери, де змішуються повітряні маси з різними швидкостями вітру та температурами, що спричиняє тряску літака або раптову зміну висоти. Природно, такі відчуття під час польоту викликають тривогу у пасажирів.
У таких ситуаціях пілоти діють спільно з диспетчерами повітряного руху, щоб передбачити появу цих зон і скоригувати траєкторію для більш плавного польоту. Незначні "поштовхи" все ж трапляються, але політ у зонах турбулентності вважається загалом безпечним, хоча певні ризики залишаються.
Які найпоширеніші причини авіакатастроф?
Хоча авіакатастрофи надзвичайно рідкісні, вони все ж трапляються, викликаючи питання про безпеку авіаперельотів. Найчастіше це спричинено поєднанням кількох різних факторів. Можна виділити кілька найпоширеніших:
- Помилка пілота. Варто усвідомити, що людський фактор може впливати на дії навіть найкваліфікованіших пілотів. Навіть досвідчені фахівці можуть припускатися помилок: від неправильної оцінки погодних умов до надзвичайних ситуацій і некоректних дій у таких випадках.
- Механічні несправності. Літаки обов’язково проходять ретельні перевірки перед польотом, але механічні проблеми можуть виникати, наприклад, несправності двигуна чи гідравліки. Завдяки вдосконаленню сучасних технологій і процедур технічного обслуговування авіації кількість таких інцидентів значно зменшилася, але вони все ще трапляються.
- Погані погодні умови. Як зазначалося, пілоти навчені реагувати за різних погодних умов. Але найсуворіші з них, такі як шторми, можуть призвести до катастрофи. На жаль, погода мінлива, і ці умови можуть швидко змінюватися, тож ризики залишаються навіть за наявності найсучасніших систем моніторингу.
- Збої або відсутність зв’язку. Комунікація є життєво важливою частиною авіації як для екіпажу, так і для диспетчерів повітряного руху. Відмова зв’язку, непорозуміння або його відсутність можуть мати найсерйозніші наслідки.
Найбільші авіакатастрофи в історії
Останні досягнення в технологіях, навчанні та регулюванні авіаперельотів ще більше знизили ймовірність аварій за участю літаків. Але водночас важливо пам’ятати про деякі великі катастрофи, які стали частиною історії авіаційної індустрії.
Вони також слугували уроками та надали безцінну інформацію, яка значно покращила безпеку авіатранспорту, зробивши польоти сьогодні найбезпечнішим способом подорожувати на далекі відстані. Ось кілька катастроф, що сталися з комерційними літаками:
- Катастрофа в аеропорту Тенерифе (1977). Ця жахлива аварія сталася, коли два Boeing 747 зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Загинуло 583 особи. Однією з причин було те, що один із пілотів помилково вважав, що диспетчер дав йому дозвіл на зліт.
- Рейс Japan Airlines 123 (1985). Літак розбився в горах, загинуло 520 осіб. Причиною була технічна несправність.
- Рейс Turkish Airlines 981 (1974). Літак розбився в лісі поблизу Парижа, Франція, загинули всі 346 осіб на борту. Причиною був конструктивний дефект у вантажних дверях, що призвів до вибухової декомпресії в польоті.
Як подолати страх перед авіаперельотами?
Перед польотом ви можете відчувати неприємні почуття: від тривоги до справжнього страху. Це абсолютно нормально і досить поширене: навіть ті, хто літає часто, можуть відчувати неспокій перед рейсом. Однак є кілька стратегій, які допоможуть впоратися зі страхом:
- Визначте природу вашого страху. Наприклад, якщо ви боїтеся висоти, оберіть місце біля проходу. Якщо вас лякають тісні простори, забронюйте квиток із додатковим простором для ніг, щоб позбутися відчуття тиску. Розуміння вашого страху – перший крок до його подолання.
- Налаштуйтеся на позитив. Не потрібно уявляти страшні сценарії. Краще візуалізуйте приємні події та враження, які чекають на вас у пункті призначення. Позитивне мислення – один із головних способів позбутися страху перед польотами.
- Заплануйте час для себе. Якщо ви прибудете до аеропорту пізно або незадовго до рейсу, поспіх лише посилить вашу тривогу. Тому краще приїхати до аеропорту з достатнім запасом часу, щоб пройти перевірку безпеки, реєстрацію та розслабитися перед зльотом у спокійному темпі.
- Скористайтеся можливостями аеропорту. Посидьте в зонах відпочинку, прогуляйтеся магазинами або зайдіть у кафе, щоб перекусити. Усі ці заняття допоможуть відволіктися.
- Поговоріть із екіпажем. Розкажіть бортпровіднику про свою тривогу: вони мають досвід роботи з пасажирами, які бояться літати. Додаткова підтримка може бути корисною.
- Дихайте. Прогресивна м’язова релаксація та глибоке дихання допомагають заспокоїти розум і тіло. Це може знадобитися під час польоту.
- Уникайте алкоголю. Алкогольні напої можуть призвести до зневоднення та посилити тривогу. Краще пийте воду або заспокійливий трав’яний чай.
- Розгляньте медикаменти. У важких випадках деякі люди вдаються до призначених транквілізаторів, щоб впоратися зі страхом. Але це лише короткострокове рішення, яке не усуне проблему в майбутньому. Важливо пам’ятати, що приймати їх можна лише за рекомендацією лікаря.
- Дослідіть терапії. Такі рішення, як когнітивно-поведінкова терапія (CBT), гіпноз, терапія конфронтації тощо, також можуть бути способом впоратися зі страхом перед польотами.
- Курси від авіакомпаній. Деякі авіаперевізники пропонують спеціальні курси для пасажирів, які бояться літати. Вони надають професійну інформацію про польоти та системи безпеки, щоб пасажири почувалися впевненіше.
- Піклуйтеся про дітей. Якщо страх перед польотами відчуває дитина, приділіть особливу увагу її емоціям. Спробуйте відволікти її, поясніть, що таке турбулентність, і забезпечте розваги на борту.