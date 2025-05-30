Насколько безопасны современные авиаперелеты: от статистики и возможных причин авиакатастроф до способов преодоления страха перед полетами.

Каждый человек, которому приходилось путешествовать на самолете, наверняка задумывался, насколько это безопасно. Несмотря на возможные беспокойства, исследователи давно пришли к выводу, что самолеты являются одним из самых безопасных способов путешествовать на дальние расстояния.

Например, если обратиться к данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2022 году было совершено впечатляющее количество рейсов – около 32,2 миллиона, и только пять из них закончились роковыми авариями, в результате которых погибли 158 человек. Это примерно 0,000016%, что является весомой причиной считать самолеты одним из самых безопасных видов транспорта.

Команда экспертов AirAdvisor решила разъяснить некоторые аспекты безопасности авиаперелетов: объяснить разницу между безопасностью полетов на самолетах, ездой на автомобилях и другими видами транспорта, причинами низкого уровня аварийности, а также поделиться советами, как справиться со страхом перед полетами.

Безопаснее ли самолет за автомобиль?

Статистически, для длинных расстояний безопаснее использовать самолет. Источник: Image Holger Detje/Pixabay

Исследуя безопасность различных видов транспорта, автомобили знакомы каждому, как ничто иное подчеркивают разницу. Как отмечалось выше, доля роковых аварий в авиаперелетах мизерна по сравнению с количеством рейсов, в то время как с дорожным транспортом ситуация совсем другая. Если в 2022 году в авиакатастрофах погибли 158 человек, то только в Европейском Союзе в дорожных авариях погибли 20 600 человек. При этом эта цифра выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о возможном дальнейшем росте. В то же время уровень смертности в авиации все уменьшается, подтверждая, что современные самолеты действительно достаточно безопасны.

Следует понимать, что любой вид транспорта, вне зависимости от нашего выбора, несет определенный уровень риска. Однако уже на основе этих цифр очевидно, что авиатранспорт демонстрирует более низкий уровень риска, чем автомобильный. Конечно, этого может быть недостаточно, чтобы избавиться от страха перед полетами, когда вы находитесь на высоте нескольких тысяч метров. Но статистика – вещь неумолимая, и она является весомым доказательством того, что вероятность авиакатастрофы значительно ниже автомобильной аварии.

Создает ли гроза угрозу для полетов?

Современные самолеты сконструированы так, чтобы выдерживать сильный дождь и ушибы молний, поэтому полет во время грозы обычно считается безопасным. Также следует помнить, что пилоты обязательно проходят тщательное обучение, как реагировать на неблагоприятные погодные условия. Современные системы погодного радара помогают им избегать грозовых зон. Поэтому, когда это возможно, пилоты авиакомпаний делают все возможное, чтобы обойти штормовые зоны ради безопасности и комфорта пассажиров на борту во время авиаперелета.

Как опасны зоны турбулентности?

Как и в случае с грозовыми условиями, конструкция современных самолетов способна выдерживать ситуацию с турбулентностью. "Зона турбулентности" – это участок атмосферы, где смешиваются воздушные массы с разными скоростями ветра и температурами, что приводит к тряске самолета или внезапному изменению высоты. Естественно, подобные ощущения во время полета вызывают тревогу у пассажиров.

В таких ситуациях пилоты действуют совместно с диспетчерами воздушного движения, чтобы предсказать появление этих зон и скорректировать траекторию для более плавного полета. Незначительные "толчки" все же случаются, но полет в зонах турбулентности считается безопасным, хотя определенные риски остаются.

Какие самые распространенные причины авиакатастроф?

Хотя авиакатастрофы чрезвычайно редки, они все же встречаются, вызывая вопрос о безопасности авиаперелетов. Чаще всего это вызвано сочетанием нескольких факторов. Можно выделить несколько наиболее распространенных:

Ошибка пилота. Следует понять, что человеческий фактор может влиять на действия даже самых квалифицированных пилотов. Даже опытные специалисты могут допускать ошибки: от неправильной оценки погодных условий до чрезвычайных ситуаций и некорректных действий в таких случаях.

Механические неисправности . Самолеты обязательно проходят тщательную проверку перед полетом, но механические проблемы могут возникать, например, неисправности двигателя или гидравлики. Благодаря совершенствованию современных технологий и процедур технического обслуживания авиации, количество таких инцидентов значительно уменьшилось, но они все еще случаются.

. Самолеты обязательно проходят тщательную проверку перед полетом, но механические проблемы могут возникать, например, неисправности двигателя или гидравлики. Благодаря совершенствованию современных технологий и процедур технического обслуживания авиации, количество таких инцидентов значительно уменьшилось, но они все еще случаются. Плохие погодные условия . Как отмечалось, пилоты научены реагировать при разных погодных условиях. Но самые суровые из них, такие как штормы, могут привести к катастрофе. К сожалению, погода изменчива, и эти условия могут быстро изменяться, так что риски остаются даже при наличии самых современных систем мониторинга.

. Как отмечалось, пилоты научены реагировать при разных погодных условиях. Но самые суровые из них, такие как штормы, могут привести к катастрофе. К сожалению, погода изменчива, и эти условия могут быстро изменяться, так что риски остаются даже при наличии самых современных систем мониторинга. Сбои или отсутствие связи. Коммуникация является жизненно важной частью авиации, как для экипажа, так и для диспетчеров воздушного движения. Отказ связи, недоразумение или его отсутствие могут иметь самые серьезные последствия.

Крупнейшие авиакатастрофы в истории

Последние достижения в технологиях, обучении и регулировании авиаперелетов еще больше снизили вероятность аварий с участием самолетов. Но в то же время важно помнить о некоторых крупных катастрофах, ставших частью истории авиационной индустрии.

Они также служили уроками и предоставили бесценную информацию, которая значительно улучшила безопасность авиатранспорта, совершив полеты сегодня самым безопасным способом путешествовать на дальние расстояния. Вот несколько катастроф, произошедших с коммерческими самолетами:

Катастрофа в аэропорту Тенерифе (1977). Эта ужасная авария произошла, когда два Boeing 747 столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Погибли 583 человека. Одной из причин было то, что один из пилотов ошибочно полагал, что диспетчер дал ему разрешение на взлет.

Рейс Japan Airlines 123 (1985). Самолет разбился в горах, погибли 520 человек . Причиной была техническая неисправность.

(1985). Самолет разбился в горах, погибли . Причиной была техническая неисправность. Рейс Turkish Airlines 981 (1974). Самолет разбился в лесу близ Парижа, Франция, погибли все 346 человек на борту. Причиной был конструктивный дефект в грузовой двери, приведший к взрывной декомпрессии в полете.

Как преодолеть страх перед авиаперелетами?

Используйте развлечения в аэропорту, чтобы отвлечься от тревоги перед авиаперелетом. Источник: Image 652234/Pixabay

Перед полетом вы можете испытывать неприятные чувства: от тревоги до страха. Это абсолютно нормально и довольно распространено: даже часто летающие могут чувствовать беспокойство перед рейсом. Однако есть несколько стратегий, которые помогут справиться со страхом: