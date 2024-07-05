На що українці згодні заради миру
Бачите це "опитування Євроради з міжнародних стосунків" (ECFR)? Яке твердить, що майже половина українців цілком згодна обміняти території на "збереження незалежності і свободу вибору НАТО і ЄС".
- 45% – нібито згодні на втрату захоплених Росією територій в обмін на свободу вибору вступу до НАТО та ЄС, збереження армії та незалежності.
- 26% – нібито воліли б повернути окуповану територію, але віддати армію, ухвалити нейтральний статус і відмовитись від ЄС та НАТО.
- 29% – не знають, як краще.
Його вже активно розганяють ворожі помийки.
Давно не бачив настільки безсоромної, навіть хамської маніпуляції.
Якби хтось хотів дійсно заміряти настрої українців, то вибір варіантів мав відповідати хоч трохи реаліям і настроям: "згоден відмовитись від Криму в обмін на мирну угоду", "згоден відмовитись від Криму й Донбасу, але Запоріжчину й Херсонщину хай повернуть", "згоден обміняти на мир всі 4 регіони по лінії зіткнення", "згоден обміняти всі 4 регіони по адміністративних кордонах, як вимагає Путін", ну і "нехай повертають все протягом кількох десятиліть", "все має бути повернуто при укладанні мирної угоди".
А зв'язування в одне ціле "віддати території – це зберегти суверенітет" – взагалі абсурд. Як і нібито можливий "торг" – відмовитись від ознак суверенітету, а добрий Путін віддасть окуповане вже несуверенній, залежній від нього "Малоросії".
Якщо та Єврорада дійсно отаке оприлюднила, а не заявить незабаром, що це "витік робочих матеріалів" (як це часто з подібною відвертою заказухою трапляється), – то ступінь безсоромності зашкалює. Кремлівське лобі в ЄС справді почувається надто вільно. І вуглеводневих мільярдів все ще вистачає на забезпечення подібної "дружньої підтримки".
Але наскільки вони активізувались в очікуванні мирного саміту – підключають всіх, кого можуть...