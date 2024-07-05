Бачите це "опитування Євроради з міжнародних стосунків" (ECFR)? Яке твердить, що майже половина українців цілком згодна обміняти території на "збереження незалежності і свободу вибору НАТО і ЄС".

45% – нібито згодні на втрату захоплених Росією територій в обмін на свободу вибору вступу до НАТО та ЄС, збереження армії та незалежності.

26% – нібито воліли б повернути окуповану територію, але віддати армію, ухвалити нейтральний статус і відмовитись від ЄС та НАТО.

29% – не знають, як краще.

Його вже активно розганяють ворожі помийки.

Давно не бачив настільки безсоромної, навіть хамської маніпуляції.

На що українці згодні заради миру

Якби хтось хотів дійсно заміряти настрої українців, то вибір варіантів мав відповідати хоч трохи реаліям і настроям: "згоден відмовитись від Криму в обмін на мирну угоду", "згоден відмовитись від Криму й Донбасу, але Запоріжчину й Херсонщину хай повернуть", "згоден обміняти на мир всі 4 регіони по лінії зіткнення", "згоден обміняти всі 4 регіони по адміністративних кордонах, як вимагає Путін", ну і "нехай повертають все протягом кількох десятиліть", "все має бути повернуто при укладанні мирної угоди".

А зв'язування в одне ціле "віддати території – це зберегти суверенітет" – взагалі абсурд. Як і нібито можливий "торг" – відмовитись від ознак суверенітету, а добрий Путін віддасть окуповане вже несуверенній, залежній від нього "Малоросії".

Якщо та Єврорада дійсно отаке оприлюднила, а не заявить незабаром, що це "витік робочих матеріалів" (як це часто з подібною відвертою заказухою трапляється), – то ступінь безсоромності зашкалює. Кремлівське лобі в ЄС справді почувається надто вільно. І вуглеводневих мільярдів все ще вистачає на забезпечення подібної "дружньої підтримки".

Але наскільки вони активізувались в очікуванні мирного саміту – підключають всіх, кого можуть...