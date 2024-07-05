Видите этот "опрос Евросовета по международным отношениям" (ECFR)? Который утверждает, что почти половина украинцев вполне согласна обменять территории на "сохранение независимости и свободу выбора НАТО и ЕС".

45% – якобы согласны на потерю захваченных Россией территорий в обмен на свободу выбора вступления в НАТО и ЕС, сохранение армии и независимости.

26% – якобы предпочли бы вернуть оккупированную территорию, но отдать армию, принять нейтральный статус и отказаться от ЕС и НАТО.

29% – не знают, как лучше.

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Його вже активно розганяють ворожі помийки.

Давно не бачив настільки безсоромної, навіть хамської маніпуляції.

На что украинцы согласны ради мира

Якби хтось хотів дійсно заміряти настрої українців, то вибір варіантів мав відповідати хоч трохи реаліям і настроям: "згоден відмовитись від Криму в обмін на мирну угоду", "згоден відмовитись від Криму й Донбасу, але Запоріжчину й Херсонщину хай повернуть", "згоден обміняти на мир всі 4 регіони по лінії зіткнення", "згоден обміняти всі 4 регіони по адміністративних кордонах, як вимагає Путін", ну і "нехай повертають все протягом кількох десятиліть", "все має бути повернуто при укладанні мирної угоди".

А зв'язування в одне ціле "віддати території – це зберегти суверенітет" – взагалі абсурд. Як і нібито можливий "торг" – відмовитись від ознак суверенітету, а добрий Путін віддасть окуповане вже несуверенній, залежній від нього "Малоросії".

Якщо та Єврорада дійсно отаке оприлюднила, а не заявить незабаром, що це "витік робочих матеріалів" (як це часто з подібною відвертою заказухою трапляється), – то ступінь безсоромності зашкалює. Кремлівське лобі в ЄС справді почувається надто вільно. І вуглеводневих мільярдів все ще вистачає на забезпечення подібної "дружньої підтримки".

Але наскільки вони активізувались в очікуванні мирного саміту – підключають всіх, кого можуть...