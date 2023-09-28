Моторні олії для вашого автомобіля

Роль олії в автотранспорті

У всіх любителів автотранспорту завжди приходить час замінити в двигуні олію, олія в двигуні грає не останню роль. Якщо правильно підібрати масло та своєчасно його замінити, то термін придатності всіх деталей значно збільшиться. Також моторні олії є найголовнішою складовою у двигунів, т.к. відповідає за хорошу та ефективну роботу і про це не треба забувати, а особливо намагатися на них заощаджувати.

Основна функція масла є утворення плівки на поверхні деталей у яких відбувається тертя між собою і при цьому мати мінімальну товщину і відмінну міцність при контакті з мікро нерівною поверхнею. Щоб упоратися з цим завданням воно має бути текучим, рідким, а з іншого боку тиксотропним, в'язким.

Види автомобільної олії

У наші дні на ринку понад тисячу найменувань моторних масел від різних виробників. У кожної олії своє застосування, одні розроблені для легкових автомобілів, а інші для дизельних вантажівок. Найбільший попит у двох видів олії, напівсинтетична та синтетична.

Синтетичне. У цих оліях покращений термічний та хімічний склад ніж у напівсинтетичних. Завдяки спеціальним присадкам синтетичні олії краще переносять перегрів та знижену температуру. Синтетичні олії протягом тривалого часу зберігають свої властивості, а мінеральні не дають необхідної в'язкості. Тому виходячи з показників якості можна зробити висновок, що синтетична олія перевершує інші олії, але буває так, що вона не підходить

Напівсинтетичний. У його складі синтетичне і мінеральне масло, синтетичного 50% а мінерального 70%, це робить його показники більш якісними, напівсинтетичне краще ніж мінеральне, але воно, як і раніше, повністю поступається синтетичному. Це масло більше підійде машинам із великим пробігом

Мінеральне. Виготовляється з натуральної продукції, а точніше нафти, що при спецобробці дає необхідну характеристику. За своїми характеристиками воно значно поступається переліченим вище маслам. Мінеральне масло незамінне в тому випадку, якщо синтетику заливати протипоказано

Ми дали характеристику основних масел, а ви вибирайте те, що потрібно вашому автомобілю виходячи від умов в якому він експлуатується, марки авто, двигуна, пробігу і його віку.