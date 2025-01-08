Мир в Україні: без надійної стабілізації фронту ніякі справедливі мирні переговори неможливі

ПРО НАСТУП ЗСУ У КУРСЬКІЙ ОБЛАСТІ І ТРАМПА У МАР-А-ЛАГО

Мова не іде про якійсь масштабний прорив ЗСУ, захоплення великих нових територій, не кажучи вже про сам Курськ або Курську АЕС. На моє переконання, дії нашого угрупування мають на меті унеможливити спроби ворога фланговими ударами відрізати наші війська від Сумської области і зробити там великий "котел".

Рашисти намагалися накопичити сили для подібного удару, зараз вони фактично втратили таку можливість. Тобто, у Курській області відбувається, швидше, не розширення нашого плацдарму, а посилення оборони того, що ми зараз контролюємо. Хоча гарячого сала ворогу за комір наші бійці залили добряче.

Контроль частини території Курської області, як відомо, принципово важливий елемент можливих переговорів про призупинення бойових дій. В період "неспокійного Трампа" така важливість тільки зростає. А президент Сполучених Штатів таки розійшовся не на жарт. Це я про спілкування з пресою у його резиденції Мар-а-Лаго.

І Панамський канал йому конче потрібен, і Гренландія, і Канада теж. Особливо з Канадою незрозуміло, мабуть, там щось особисте. При цьому, жодних жорстких висловів у адресу недоімперії з боку Трампа ми не чуємо. Навпаки, він наголошує, що "розуміє росію".

Але не бачу підстав впадати у відчай. Дональд Трамп займається улюбленою справою — пудрити всім мізки і напускати туману на свої наміри. У реальності Трамп просто хоче посилити економічний впив Штатів на функціювання Панамського каналу, а також досягнути домовленості з Данією щодо будівництва у Гренландії нових американських баз і розширення тієї, що вже існує (це, звісно, якщо гренландці не підхопили вірус світової нестабільності і не затіють референдум щодо незалежності острову). А з Канадою взагалі все обмежиться ритуальними словесними піруетами.

При цьому бачу ознаки поступового розуміння Трампом, що досягнення миру в Україні — це надскладне завдання. З кавалерійським наскоком — Келлог поговорив з Патрушевим, потім домовленості підтвердили Трамп з путіним, а потім Келлог поїхав до Києву та Європи інформувати про рішення, які вже прийняті — явно не вийшло. І це не останній облом нової американської адміністрації на українсько-російському напрямку.

Важливо розуміти: без надійної стабілізації фронту в Україні і припинення повзучого наступу агресора ніякі більш-менш справедливі мирні переговори неможливі у принципі. Ось під цим кутом і треба розглядати все, що відбувається зараз.