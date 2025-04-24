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Мідії в соусі: фірмовий швидкий рецепт
Рецепт моїх фірмових мідій!
Це просто, швидко і настільки смачно, що проситимеш добавки!
Головне — не забути почистити мідії, решта зробиться за тебе.
Інгредієнти:
Варені морожені мідії (дефростовані)
Сіль
Оливкова олія
Лайм або лимон
Перець чилі
Кінза
Соус "Солодкий чилі"
(За бажанням — червона цибуля).
Приготування:
Мідії ретельно почистити від "волосків" усередині.
Додати сіль, олію, сік лайма, подрібнений чилі, кінзу й соус.
Обережно перемішати, щоб не пошкодити мідії.
Все — можна подавати одразу, без термічної обробки!