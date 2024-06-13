Медведєв здав Путіна з тельбухами

Що у тверезого (Путіна) на умі, то у п'яного (Медведєва) мовою (у Телеграмі). П'яний Медведос видав схему гібридної війни Росії проти Заходу.

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Цель гибридной атаки на Запад, которую ведет Россия, причинить максимальный вред. Правил нет. Пытаются бить по всему до чего могут дотянутся: "экономике, институтам, правителям", пытаются парализовать работу критической инфраструктуры, компаний, учреждений, дезорганизовать работу городских властей, запугать и хаотизировать общество, готовы помогать любым врагам Запада, устраивать диверсии в космосе и т.д.

Это ж, братцы, явка с повинной. Он сдал с потрохами всю кремлевскую братву. Могут ли теперь даже у самых тормознутых европейцев оставаться сомнения в том, кто устраивает против их стран кибератаки, поджоги, диверсии, информационную войну, кто снабжает террористов оружием и провоцирует социальные конфликты. За всё это и будущие преступления заранее взял на себя ответственность Кремль в лице заместителя Путина по Совбезу.

Сами оцените признания Медведева:"Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне.

Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры.

Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!

Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары! Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни.

И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!".

Пьяный бред, скажите? Да нет, именно этим они и пытаются заниматься. Достаточно бестолково, к счастью, как всегда у них.