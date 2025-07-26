Найкращі заняття в Швеції: Топ-20 туристичних пам’яток

Швеція — захоплююча країна з унікальними місцями для відвідування. Вихідні у Швеції стануть незабутньою пригодою. Ми зібрали для вас найкращі пропозиції для відпустки на будь-який смак, що можна робити у Швеції.

Пляжний відпочинок у Швеції

Швеція славиться своїми прекрасними пляжами, де можна розслабитися та насолодитися мальовничими краєвидами. Для любителів пляжного відпочинку ці узбережжя — найкращі місця для відвідування у Швеції. Ми склали для вас п’ять найпопулярніших пляжів.

Пляж Сканур

Великий піщаний пляж на південно-західному узбережжі, Сконе — одна з пам’яток Швеції. Пляж чудово підходить для сімейного відпочинку та має багато активностей для дітей.

Адреса: Lasarettsgatan, 239 33 Skanör, Sweden

Вебсайт: https://visitskane.com/sv/skane-upplev/strander/skanor-strand

Пляж Сканур — одне з найпривабливіших місць для відвідування у Швеції.

Пляж Ріберсборгс

Розташований у Мальме на південному узбережжі, пляж Ріберсборгс — одне з найкращих місць для відвідування у Швеції. Це красивий піщаний пляж із спокійними водами.

Адреса: Limhamnsvägen, 216 13 Malmö, Sweden

Вебсайт: https://www.malmo.se/Uppleva-och-gora/Parker-och-tradgardar/Ribersborgsstrand.html

Думаєте, що робити у Швеції? Вирушайте до Мальме, і ви знайдете безліч активностей на будь-який смак.

Пляж Тюлусанд

Найвідоміший пляж розташований на західному узбережжі у Хальмстаді. Пляж став популярним у 1990-х роках і відтоді є одним із топових туристичних об’єктів Швеції.

Адреса: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad, Sweden

Вебсайт: https://tylosand.se/en/beaches-en/

Пляж Тюлусанд — найкраще місце для відвідування у Швеції для любителів пляжного відпочинку.

Пляж Лаппіс

Вечірній пляж у Швеції. Джерело: pixabay

Невеликий пляж у Стокгольмі, розташований на острові Лаппкяррсберґет. Пляж ідеально підходить для пікніків і купання в міських умовах. Заслужено входить до топ-10 місць для відвідування у Швеції.

Адреса: Stora Lappkärrsberget, 114 19 Stockholm, Sweden

Вебсайт: https://www.stockholm.se/uppleva-och-gora/parker-och-gronomraden/lappis/ Що відвідати у Швеції насамперед? Острів Лаппкяррсберґет, звісно.

Пляж Кярінгун

Острів Кярінгун, Швеція — найкраще місце для відвідування. Він відомий риболовлею, а пляж має теплу воду та прекрасний вид на Північне море.

Адреса: Käringön, 474 91 Käringön, Sweden

Вебсайт: https://www.vastsverige.com/karingonstranden/

Любите риболовлю на пляжі, але не знаєте, куди поїхати у Швеції? Острів Кярінгун чекає на вас.

Швеція має багато маленьких і теплих пляжів, приморських сіл та островів, де можна чудово відпочити. У Швеції є безліч занять.

Катання на лижах

Швеція — ідеальне місце для катання на лижах, і ось п’ять крутих місць, які варто відвідати у Швеції, якщо ви хочете покататися на лижах.

Оре — курорт №1 у Швеції

Куди найкраще поїхати у Швеції, щоб насолодитися лижами? Звісно, до Оре. Курорт розташований у горах Ємтланду і пропонує велику кількість трас різного рівня складності для початківців і досвідчених лижників.

Адреса: Åre Björnen, 830 13 Åre, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/are/

Оре — одне з топових місць для відвідування у Швеції.

Селен

Гори Швеції. Джерело: pixabay

Один із найбільших лижних курортів на заході країни, розташований на кордоні з Норвегією. Він пропонує різноманітні траси різного рівня складності — від зелених до чорних, а також сноуборд-парк.

Адреса: Sälen, 780 67 Sälen, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/

Навіть якщо ви початківець, у Селені, Швеція, буде багато занять на топових трасах.

Ліндваллен

Курорт у горах Даларни — одна з найстаріших зон відпочинку Швеції. Він пропонує понад 60 км трас різного рівня складності та сім лижних підйомників.

Адреса: Lindvallsvägen 8, 780 67 Sälen, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/sv/vara-skiddestinationer/salen/lindvallen/

Курорт Ліндваллен — не лише круте місце для лижників, а й одна з туристичних пам’яток Швеції.

Фунген

Цей курорт — хороше місце для відвідування у Швеції для тих, хто цінує атмосферу тихої провінції з красивою природою та чистим повітрям. Він розташований у Ємтланді та пропонує багато трас для початківців і досвідчених лижників.

Адреса: Funäsdalsberget, 840 97 Funäsdalen, Sweden

Вебсайт: https://www.funasdalen.se/en/

Селенф’яллен

Весна в горах. Джерело: pixabay

Лижний курорт, відомий численними трасами, чудовими умовами для катання та красивими пейзажами. Розташований у центральній частині країни, він приваблює туристів з усього світу.

Адреса: 840 94 Bruksvallarna, Sweden

Вебсайт: https://www.skistar.com/en/salen/

Селенф’яллен заслужено є одним із топових місць для відвідування у Швеції.

Спостереження за північним сяйвом

Північне сяйво. Джерело: pixabay

Взимку північ країни — це природне диво, яке варто побачити. Північне сяйво. Це незабутній досвід і враження на все життя. Справді, найкраще, що можна зробити у Швеції.

Багато курортів пропонують екскурсії для спостереження за північним сяйвом.

Магія північного сяйва в Абisko

Це 3-годинна автобусна екскурсія Полярним колом Абisko з гідом, який розповість про культуру країни та північне сяйво. Тур включає вечерю з місцевих продуктів і 2 години спостереження за Авророю Бореаліс.

Північне сяйво в Лаппіу

4-годинний тур, який включає поїздку в ліс, де буде можливість спостерігати за північним сяйвом, а також лижну прогулянку. Аврора Бореаліс і катання на лижах — круті заняття у Швеції.

Північне сяйво в Арвіці

Приватний тур на автомобілі або мотоциклі лісовими дорогами в районі Арвіки. Тур включає вечерю з місцевих продуктів і спостереження за Авророю Бореаліс.

Північне сяйво верхи на конях у Лапландії

Церква в Лапландії. Джерело: pixabay

3-годинний тур верховою їздою, який включає прогулянку на конях через ліс і спостереження за Авророю Бореаліс.

Ці тури найпоширеніші взимку, коли ночі довгі та яскраві, що робить спостереження за північним сяйвом ще більш вражаючим.

Не забудьте взяти теплий одяг до Швеції.

Інформацію про екскурсії можна знайти на вебсайтах місцевих туристичних компаній. Ось деякі з них:

Visit Sweden. Офіційний вебсайт Шведського туристичного офісу: https://visitsweden.com/

Офіційний вебсайт Шведського туристичного офісу: https://visitsweden.com/ Lapland Sweden. Туроператор, що спеціалізується на Лапландії: https://www.laplandsweden.com/

Туроператор, що спеціалізується на Лапландії: https://www.laplandsweden.com/ Kiruna Guidetur. Туроператор, що пропонує екскурсії та тури в Лапландії: https://www.kirunaguidetur.se/

Туроператор, що пропонує екскурсії та тури в Лапландії: https://www.kirunaguidetur.se/ Aurora Sky Station. Компанія, що займається турами для спостереження за північним сяйвом: https://www.auroraskystation.com/

На цих сайтах ви знайдете інформацію про різні тури та екскурсії для відвідування топових пам’яток Швеції. Ви також можете забронювати тур, який вам найбільше підходить.

У обіймах природи

Швеція відома своєю дивовижною природою та багатьма привабливими місцями для відвідування, які тішать очі кожного мандрівника. Ось п’ять найкращих пам’яток Швеції.

Національний парк Абisko

Дроттнінггольм, Швеція. Джерело: pixabay

Розташований у Лапландії, це один із найбільших і найпопулярніших національних парків країни. Туристи можуть побачити тут північне сяйво та зустріти багато тварин, таких як олені, лосі, рисі.

Адреса: Abisko National Park, 981 07 Abisko, Sweden

Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/areas/abisko-national-park/

Якщо ви приїхали до Швеції, ви повинні відвідати Лапландію.

Національний парк Костергавет

Парк розташований на південному заході Швеції. Він пропонує велику територію для піших і велосипедних прогулянок, а також каное та каякінг на річці Мьордьо.

Адреса: Kosterhavet National Park, Långegärde 1A, 450 95 Hunnebostrand, Sweden

Вебсайт: https://www.kosterhavet.se/en/

Національний парк Сьодерасен

На південному узбережжі країни розташований чудовий парк із красивими піщаними пляжами, дюнами та островами. Туристи можуть насолоджуватися пішими та велосипедними прогулянками, а також купанням у кришталево чистій воді.

Адреса: Söderåsen National Park, Ronneholmsvägen 11, 265 91 Åstorp, Sweden

Вебсайт: https://www.sverigesnationalparker.se/en/choose-park---list/soderasen-national-park/

Парк Сьодерасен — одна з найкращих туристичних пам’яток Швеції.

Національний парк Гьордья

Рибальські хатини. Джерело: pixabay

Розташований на островах Гьоталанду, цей національний парк відомий своїми мальовничими пейзажами та різноманітністю флори і фауни. Туристи можуть насолоджуватися красивими пляжами, оглядовими майданчиками та пішими стежками.

Адреса: Gotska Sandön National Park, 624 66 Tingstäde, Sweden

Вебсайт: https://www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-gotska-sandon-hostel/

Національний парк Тьофтерн

Тьофсінгдален — парк у північній провінції Даларна в шведських горах. Відомий численними річками, озерами та водоспадами, а також пішими та велосипедними стежками. Відвідувачі можуть насолоджуватися красивими пейзажами та фотографувати дику природу.

Адреса: Töfsingdalen National Park, 780 69 Äppelbo, Sweden

Вебсайт: https://www.nationalparksofsweden.se/choose-park---list/tofsingdalen-national-park/

Природна краса цього регіону настільки багатогранна, що кожна його частина унікальна та приваблива по-своєму. Відвідування національних парків — одна з топ-10 речей, які варто зробити у Швеції.

Скуштуйте національну кухню Швеції

Фрикадельки шведської кухні. Джерело: pixabay

Одна з топ-10 речей, які варто зробити у Швеції, — це спробувати місцеву кухню.

Швеція має багату кулінарну культуру, відому своїми унікальними та смачними стравами, які стали національними символами країни.

Ось п’ять національних страв, які обов’язково варто спробувати в місцевих ресторанах.

Кьоттбуллар (шведські фрикадельки)

Шведські фрикадельки, виготовлені з дрібно перемеленої яловичини, свинини або баранини, зазвичай подаються з гранатовим соусом, картопляним пюре та вареною капустою.

Оселедець

Оселедець — улюблений делікатес шведів. Джерело: pixabay

Сіль — риба, яку шведи обожнюють і їдять на сніданок, обід і вечерю. Оселедець може бути маринованим, солоним, копченим або запеченим.

Смерреброд

Типова скандинавська страва у вигляді скибки хліба, на якій можуть бути різноманітні закуски: мариновані овочі, сир, риба, м’ясо або м’ясні продукти.

Кекс Даттаркака

Важкий, густий кекс із свіжими фініками та волоськими горіхами, солодкий і ароматний, подається як частина сніданку або десерту.

Лососеві котлети лакспуддінг

Різновид запіканки з лосося, картоплі, цибулі та яєць, зазвичай подається з зеленню та червоною смородиною.

Окрім національних страв, Швеція також має інноваційний підхід до кулінарії, і ви можете спробувати багато сучасних страв із унікальними комбінаціями інгредієнтів і незвичайними смаками.

Швеція — приголомшлива країна з багатьма цікавими місцями для подорожей і відпочинку. Відома своєю багатою культурою, смачною їжею та чистим довкіллям, ця країна — чудовий вибір для тих, хто шукає активний відпочинок у красивому природному середовищі. Від величних гір і островів біля моря до густих лісів і національних парків, Швеція пропонує безліч варіантів для активного відпочинку на свіжому повітрі та чудові краєвиди на відомі туристичні пам’ятки.