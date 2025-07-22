Найкращі ресторани Лондона: 12 топових місць для відвідування

За останні роки гастрономічна сцена Лондона поповнилася новими достойними закладами, які викликають справжній фурор і знаходять відданих шанувальників за лічені місяці. Однак є й найкращі ресторани Лондона, які залишаються улюбленими протягом десятиліть, а деякі навіть входять до числа найкращих ресторанів не лише в Лондоні, а й у світі. Більшість закладів розташовані в центрі міста та його найпопулярніших туристичних місцях, але деякі хороші ресторани можна знайти поблизу Лондона або в його околицях.

Вибір місця для їжі в британській столиці буде викликом через величезну різноманітність цін і пропозицій. Наслідки пандемії також вплинули на ресторанну індустрію: деякі хороші ресторани Лондона зіткнулися зі значною фінансовою нестабільністю. Але тепер багато з них повернулися, тож настав час їх оцінити. Для цього ми дослідили як дорогі культові заклади, так і варіанти середнього та бюджетного рівня, щоб створити дорожню карту найкращих місць для їжі в місті. Ми зібрали найкращі місця для їжі в Лондоні, від незаперечної класики до автентичних і захоплюючих новачків. Використовуйте цей гід, щоб знайти найкращу їжу, чудовий сервіс і нові гастрономічні враження.

1. Café Cecilia

Після відкриття у 2021 році цей ресторан викликав справжній ажіотаж і з того часу успішно утримує статус хіта. Це був сольний дебют власника Макса Роша, який створив одне з найкращих місць для їжі в Лондоні з атмосферою затишного сусідського бістро. Стиль із білими стінами, дерев’яними столами, дошкою для меню та відкритою кухнею віддає данину ірландським кореням шеф-кухаря. Cecilia розташована біля води на каналі Ріджентс. Кухня приваблює поєднанням, здавалося б, простих смаків: соковиті устриці ідеально доповнені терпким шматочком маринованого огірка, а мідії подаються з гострими помідорами на тості. Місцеві фрі з шавлією та анчоусами – найобговорюваніша страва, і майже всі відвідувачі відчувають себе зобов’язаними спробувати освіжаючий хліб Guinness. Guinness – улюблений інгредієнт тут: ви можете замовити однойменний торт, морозиво або пудинг. Меню напоїв включає європейські вина та коктейлі.

2. Akoko

Відчуйте західноафриканську кухню в вишуканій атмосфері. Джерело: Akoko.co.uk

Цей топовий ресторан із зіркою Мішлен у Лондоні демонструє західноафриканські смаки під керівництвом шеф-кухаря Айо Адеємі. Відкритий у 2020 році новим ресторатором Аджі Акомі, меню ресторану базується на національній кухні Гани, Нігерії та Сенегалу. Відвідувачам пропонують скуштувати близько 10 страв. Це коштуватиме приблизно £120, але відкиньте побоювання, що маленькі порції залишать вас голодними. Швидше за все, ви попросите десерт забрати з собою. Це буде винахідлива, різноманітна та дуже ситна кулінарна подорож.

Ресторан просторий, відчуття простору посилюють оштукатурені стіни, сухе листя, що звисає зі стелі, та відкрита кухня. Акомі створив ресторан із метою підняти сімейні рецепти до рівня вишуканої кухні та продемонструвати автентичність західноафриканської кухні. Відвідувачі можуть скуштувати гарбузове рагу miyan taushe, суп із перцем скотч-боннет за рецептом матері шеф-кухаря, рис джоллоф (який супроводжується довгим поясненням його високого статусу), пресований ананас із соусом тепаче та кілька інших захоплюючих шедеврів, поданих у маленьких тарілках у національному стилі. До страв можна взяти вино або безалкогольні напої.

3. St John Marylebone

Цей культовий ресторан вишуканої кухні в центрі Лондона відкрився у 1994 році, зайнявши просторе приміщення старої коптильні на ринку Смітфілд. Цей заклад із білими стінами став символом усього вишуканого в британській кухні з сучасним акцентом. Він розташований неподалік від головної вулиці Оксфорд-стріт, тож до нього легко дістатися, але водночас у вас буде приємне туристичне відчуття, ніби ви знайшли якесь секретне місце. На верхньому поверсі ресторан має великі вікна та відкриту кухню, а нижній рівень розташований у затишному підвалі, де завдяки смачній їжі та відсутності сонячного світла можна забути про час.

Меню невелике, але кожна страва – це шедевр. Це найкращі місця для їжі в Лондоні, щоб насолодитися британською кухнею. Обов’язково замовте хрусткі шматочки сиру, обсмажені у фритюрі, та фірмову страву меню – тости з різноманітними начинками: анчоусами, мідіями та айолі, спробуйте рагу з каракатиці або смажену ягнятину. Їжа вразить вас, а позитивні емоції доповнить якісний сервіс і чудова винна карта за доступними цінами.

4. Dilara

Серед найпопулярніших страв у відвідувачів – гострі локшини. Джерело: Dilarauyghurrestaurant.co.uk

Цей непомітний заклад у Фінсбері-парку пропонує кухню з усього світу, але особливо виділяється як одне з небагатьох місць у Лондоні, де можна скуштувати уйгурську їжу. Ви можете подумати, що це звичайна кебабна, але не пошкодуєте, якщо не пройдете повз. Уйгури – це етнічна тюркська група в Китаї, чия кухня включає страви з північних китайських регіонів, такі як пельмені та локшина, а також рисові страви з родзинками, м’ясний хліб і халяльні кебаби.

У ресторані завжди жвава атмосфера та гарне освітлення. Столи стоять близько один до одного і вкриті величезними спільними тарілками. Закусок немає, а меню постійно змінюється, тож щоразу вас чекатиме сюрприз. Завітайте, щоб спробувати локшину ручної роботи з куркою та сухими спеціями, пельмені тугуре, самсу та пунш у стилі Сичуані. Наприкінці вам подадуть пахлаву. Алкогольні напої обмежені легким солодовим китайським пивом Wusu. В іншому випадку можна замовити чай. Порції величезні, тож відвідайте ці автентичні топові місця для їжі в Лондоні з групою та спробуйте якомога більше смаків.

5. Mount St Restaurant

Ви коли-небудь вечеряли в галереї? Серйозно, у вас є така можливість. Це один із ресторанів Лондона, який ви мусите побачити. Він наповнений справжніми шедеврами від Люсьєна Фрейда до Пабло Пікассо вартістю понад £50 мільйонів. Загалом тут виставлено 200 творів мистецтва, тож уважно огляньте цей п’ятиповерховий палац, а потім повечеряйте десь біля шедевру Матісса чи Воргола. Mount St Restaurant – новачок на лондонській сцені, відкрився лише наприкінці 2022 року. Але він уже входить до топових ресторанів Лондона, і про нього знають усі. Що й казати, навіть король Чарльз і королева Камілла вечеряли тут у загальній залі. До речі, до приватних обідніх залів нагорі можна потрапити сходами, вкритими психоделічними малюнками.

Меню таке ж величне, як і будівля ресторану, і включає традиційні британські страви з деякими вишуканими сучасними акцентами. Рекомендуємо замовити чудовий пиріг із головою лобстера (якщо вас не бентежить ціна £96 для двох) і закуски, такі як омлет із начинкою з нирок, вишукані стейки, а на десерт – малиновий бланманже або смачне суфле з чорною смородиною та лікером. Ви можете обрати напій із класичних коктейлів за £18 і дуже довгого списку вин. Атмосферу цього ресторану можна описати як вишукано-дивовижну, а ціни відповідно високі.

6. Cafe Deco

Цей ресторан пропонує культову європейську класику. Джерело: Cafe-deco.co.uk

На перший погляд, цей невимушений заклад насправді вбирає творчу та вінтажну атмосферу району Блумсбері. Його назва відлунює в інтер’єрі: із сіро-зеленим навісом у стилі 1930-х, пастельною плиткою та вигнутим баром кольору лосося, місце маленьке та затишне. Відкритий у 2020 році, він уже перетворився на популярне місце для обідів, значною мірою завдяки чудовій команді та шеф-кухарю Анні Тобіас. Завітайте сюди, якщо шукаєте хороші ресторани в Лондоні, які подають сучасну європейську кухню з акцентом на італійську та французьку класику. Їжа може здаватися заплутаною своєю простотою, але саме це варто скуштувати в лондонських ресторанах: вона приховує чудову якість інгредієнтів, які постачаються з малих ферм. Побалуйте себе стильним супом, ситним тостом і винахідливими салатами, такими як зимовий томат, фарро та боби борлотті. На десерт спробуйте один із старомодних пудингів, морозиво з бісквітом і бренді або желе з ревеню. Меню сезонне і постійно оновлюється, але в будь-якому разі почастуйте себе маленькою закускою з яєць і майонезу. Напої представлені найкращими європейськими винами, переважно італійськими та французькими.

7. Bouchon Racine

Французьке бістро Racine відкрилося у 2022 році, коли шеф-кухар Генрі Гарріс вирішив відродити спогади про оригінальний ресторан, який закрився у 2015 році після 13 років роботи. Нова версія, над якою Гарріс працює разом із операційним директором Goodman Restaurants Девідом Страуссом, розташована над пабом Three Compasses поблизу станції Фаррінгдон. Вони точно знають, як створювати ресторани з найвищим рейтингом у Лондоні, що видно при відвідуванні Racine.

Хоча Фаррінгдон – це діловий район Лондона, цей ресторан створює домашню, розслаблену атмосферу завдяки плануванню залу з затишними куточками. Меню включає класичну французьку кухню, а також сезонні щоденні спеціалітети. Атмосфера тут розслаблена і водночас трохи піднесена, що відповідає назві. Bouchon – це тип ресторану в Ліоні, де основними відвідувачами були робітники, а меню включало прості, ситні страви. Новий заклад, який вважається одним із найкращих ресторанів Лондона у Великобританії, повернув страви, які полюбилися публіці: кролик із копченим беконом, зелена квасоля та гірчична олійна заправка, а також ніжна, тане у роті телятина з соусом равіолі, подана з бульйоном із селери. Страви супроводжуються французькими винами та міцними напоями.

8. 40 Maltby Street

Інтер’єр ресторану поєднує практичність і скромну вишуканість. Джерело: 40maltbystreet.com

Це одне з тих крутих місць для їжі в Лондоні на ходу, де можна заскочити на смачний обід без бронювання. Воно розташоване всередині відреставрованої залізничної арки в Бермондсі. Невеликий ресторан уособлює чарівну скромність Лондона: відкрита кухня, гола цегляна кладка та аскетичний декор. Фіксованого меню немає, воно змінюється щотижня і включає близько 12 позицій. Спробуйте страви зі скумбрією холодного копчення, ароматними мідіями, ніжною смаженою качкою з яблучним соусом, хрустким беконом і ріпою, а на десерт – клементинові помми. Персонал привітний, тож сміливо просіть рекомендації щодо страв і вина. Ресторан може конкурувати з найкращими місцями для їжі в Лондоні завдяки асортименту напоїв, адже він розташований у складі виноторговця Gergui. Є столи як усередині, так і зовні, але місця для сидіння небагато. Усередині немає опалення, тож у холодну погоду візьміть із собою плед. Ціни вище середнього, вечеря для двох із напоями та обслуговуванням коштуватиме близько £110.

9. Manteca

Гамірний італійський ресторан у Шордітчі пропонує кухню, де кожна страва гідна похвали. Ресторан завоював схвалення вибагливої лондонської публіки завдяки співпраці двох шеф-кухарів, Девіда Картера та Кріса Ліча. Сюди варто йти за "правильною" пастою ручної роботи та чудовими м’ясними стравами. Це один із ресторанів Лондона, який пропагує споживання з мінімальними відходами, які тут перетворюють на гурманські делікатеси. Замовте страву, яка одразу привертає увагу – рагу зі свинячої шкіри під пармезановою шапкою, посипане свинячими шкварками, що вже стало лондонською класикою. М’ясна частина меню чудова, як і обіцяно: свиняча відбивна соковита, а домашні ягнячі ковбаски запаморочливо ароматні. Або віддайте належне пасті, одній із найкращих у місті, і спробуйте фаззолетті з рагу з качки або каппеллаччі з гарбузовим пюре. Завершіть шикарну вечерю коктейлем або одним із сотень міцних напоїв із винної карти. Ціни середні (наприклад, паста подається порціями на різних тарілках за £9–14), тож у вас є можливість насолодитися смачними смаками сповна.

10. Brat

Сідайте всередині ресторану або на терасі. Джерело: Bratrestaurant.co.uk

Ресторан у Шордітчі з сучасною європейською кухнею, керований валлійським шеф-кухарем Томосом Паррі, пропонує меню, натхненне регіоном Басків. Відкритий у 2018 році, він заслужив своє місце в списку найкращої їжі в Лондоні. Інтер’єр створює відчуття, що ви перебуваєте прямо на його відкритій кухні: дерев’яні панелі, паркет, арочні вікна та гамірна атмосфера. Меню здається надзвичайно простим, але в залі можна побачити шеф-кухарів із інших закладів, які насолоджуються дивовижною рибою. Не відставайте від них: замовте червону форель із маринованими літніми овочами, просочену ніжним трав’яним соусом. Доповніть її винятковими тостами – із павуковим крабом або смаженими анчоусами. Або зробіть інший вибір із рисом зі смаженою качкою або яловичим тартаром. Гості повідомляють про швидке та інклюзивне обслуговування, а ціни вище середнього. Вечеря для двох із напоями та обслуговуванням коштуватиме близько £115.

11. Four Seasons

Це улюблене місце в Чайнатауні для багатьох жителів і відвідувачів і один із найвідоміших ресторанів Лондона. Воно порадує вас щедрими порціями смачних м’ясних страв і зразковими соусами. У той час як інші топові ресторани Лондона подають різноманітну регіональну китайську кухню, Four Seasons запрошує своїх гостей глибше зануритися в традиційні кантонські страви. Меню базується на свинині чар-сіу, смаженій качці та хрусткій свинячій грудинці, а смачний смак страв підкреслюють соуси: солодко-кислий, із чорних бобів і лимонний. Також зверніть увагу на курку в соєвому соусі, гострий суп, млинці з начинкою та пельмені, і доповніть м’ясо невеликою порцією пропареного рису та зеленого чой-сама. Залиште місце для пари пляшок чудового пива. Ціни в цьому китайському ресторані доступні: за вечерю для двох усе, включно з обслуговуванням і напоями, коштуватиме близько £50.

12. Kiln

Є кілька локацій для гучних посиденьок або тихого обіду. Джерело: Kilnsoho.com

Хороша їжа в лондонських ресторанах представлена широким розмаїттям національних кухонь. Цей жвавий невеликий заклад у Сохо подає автентичні тайські страви під керівництвом шеф-кухаря-самоучки Бена Чапмена. Меню відображає пристрасть і натхнення всієї команди та демонструє їхню майстерність у використанні спецій без втрати природного смаку інгредієнтів. Сидячи за стійкою на першому поверсі, ви можете спостерігати за роботою шеф-кухарів на відкритій кухні, насолоджуватися ароматним димом і теплом від печі, бачачи на власні очі, як вугілля створює чудові страви, які потім подадуть вам. Підвал ресторану – це гамірний простір, де можна забронювати столи та насолодитися найкращою тайською їжею в Лондоні у великій компанії.

Меню натхненне тайською провінцією, але базується на британських продуктах світового класу. М’ясо, наприклад, свиняча вирізка, яка подається нарізкою, є обов’язковою позицією для замовлення. Вмочіть її в соус на ваш вибір – із сушеним чилі, свіжовичавленим лаймом, рибним соусом або пальмовим цукром – щоб додати особливого смаку: вогняного, пікантного, солоного чи солодкого. Або здивуйте свої смакові рецептори зміною смаків, замовивши скляну локшину зі свинячою грудинкою та м’ясом бурого краба, запеченим у горщику.