Найкращі панорамні бари Парижа: 12 ідей для напоїв і прекрасних краєвидів

Паризький горизонт — один із найупізнаваніших у світі. Під час подорожі список справ у Парижі може бути величезним і лякаючим. Але те, що точно має бути у ваших планах, — це відвідування чарівних і атмосферних панорамних барів французької столиці. Що може бути кращим, ніж милуватися архітектурними пам’ятками з висоти з чудовим коктейлем у руці? Нижче ви знайдете топ-12 найкращих панорамних барів Парижа з усією необхідною інформацією (місцезнаходження, сезон роботи, атмосфера), щоб вибрати, який відвідати першим. Ви також можете пройтись по найкращих дахових барах і насолодитися найзахопливішими панорамами Парижа.

1. Bar le Perchoir

Затишне місце з квітковим декором — чудовий вибір для споглядання заходу сонця. Джерело: Image Leperchoir.fr

Цей нещодавно відремонтований і завжди багатолюдний ресторан біля станції метро Menilmontant має величезну терасу на даху з красивим баром у богемному стилі та критою терасою. З висоти 7-го поверху відкривається 360-градусна панорама міста з чудовими заходами сонця над Сакре-Кер. Цей бар можна вважати найкращим панорамним баром Парижа. Простір прикрашений м’якими диванами та стильними дерев’яними столами, з горщиками для рослин і ароматними травами навколо бару та зон відпочинку. У меню є фірмові коктейлі дня, але обов’язково спробуйте продукцію le Perchoir — джин і горілку, дистильовані поблизу Коньяка. Також є розливне та імпортне пляшкове пиво, вино та сезонні закуски. Тераса вміщує 100 осіб, і біля входу часто буває черга, тому, якщо хочете столик, краще прийти рано або після 22:00. Бар працює з вівторка по суботу з 18:00 до 02:00.

Адреса: 14 Rue Crespin du Gast, 75011 Paris, France

Вебсайт: leperchoir.fr

Примітка: Розташований у районі Менільмонтан, відомий своєю богемною атмосферою та 360-градусним видом на Париж, включаючи Сакре-Кер.

2. The Shed

Один із найкращих і найатмосферніших панорамних барів Парижа розташований у центрі міста на бульварі Пуассоньєр над розкішним готелем Hôtel des Grands Boulevards. Зі своєю спокійною атмосферою, м’яким освітленням, розслаблюючою музикою на фоні, рослинами та, звісно, видом на мальовничі дахи й типові фасади міста, це місце здається оазисом спокою серед метушні Парижа. Тут можна насолодитися великою кількістю алкогольних і безалкогольних фірмових коктейлів, вин і шампанського. Їх доповнює меню з легкими закусками, наприклад, асорті сирів або італійських ковбас. Заклад має досить скромні розміри порівняно з іншими популярними барами Парижа з видом, тому рекомендуємо бронювати столик. Але будьте обережні: у готелі є ще один бар на першому поверсі під назвою The Shell, і відвідувачі часто плутають їх під час бронювання. Бар працює щодня з 17:00 до 23:00.

Адреса: Hôtel des Grands Boulevards, 17 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris, France

Вебсайт: grandsboulevardshotel.com

Примітка: Затишний бар із садовою атмосферою, розташований у центрі Парижа, пропонує коктейлі та легкі закуски.

3. Terrass Hotel

Один із найкращих панорамних барів Парижа розташований на верхівці величного готелю в Монмартр і є досить винятковим. Він має шикарну сучасну атмосферу, дорогі коктейлі, вишукане меню та заможну клієнтуру. Але це не рідкість для французьких закладів. Винятковим його робить краєвид, якого більше ніде в місті не знайдеш. Практично весь Париж буде перед вами як на долоні: від Монмартра та Ейфелевої вежі до купола Сакре-Кер і пагорбів Буа-де-Булонь. Ресторан пропонує різноманітні напої: пиво, вино, коктейлі, віскі, шампанське тощо, а також повне меню страв від сніданку до пізньої вечері та закусок. Цей панорамний бар — ідеальне місце для відпочинку після прогулянки звивистими пагорбами Монмартра. Якщо ви залишаєтеся на ніч, не пропустіть величезний сніданок (улітку подається на свіжому повітрі). Бар працює щодня з 17:00 до півночі.

Адреса: 12-14 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris, France

Вебсайт: terrass-hotel.com

Примітка: Розташований у Монмартрі, пропонує приголомшливий вид на Ейфелеву вежу та широкий вибір напоїв і страв.

4. Hotel National des Arts et Métiers

Ідеальне місце для напоїв на свіжому повітрі — на верхньому поверсі готелю National des Arts et Métiers у знаменитому районі Маре. Приголомшлива тераса на даху вміщує близько 30 гостей, тому варто заздалегідь бронювати місце. Розташований у 3-му окрузі Парижа в жвавому районі поблизу Музею мистецтв і ремесел, цей небесний бар пропонує чудові краєвиди на найважливіші пам’ятки столиці: Центр Помпіду, Лувр, площу Республіки та Ейфелеву вежу. Тут немає неприємної метушні, лише затишна та інтимна атмосфера, пишна зелень, вишуканий вибір вин і фірмових коктейлів. Тераса призначена лише для напоїв, але, спустившись до ресторану на поверх нижче, можна скуштувати вишукані італійські страви та закуски. Ця тераса на 7-му поверсі — чудова тиха альтернатива хаосу центру Парижа вечорами. Бар працює з квітня до початку вересня з 17:00 до 00:00 з понеділка по четвер і з 16:00 до 00:00 з п’ятниці по неділю.

Адреса: 243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris, France

Вебсайт: hotelnational.paris

Примітка: Розташований у районі Маре, пропонує затишну терасу з видом на Центр Помпіду, Лувр і Ейфелеву вежу. Бронювання рекомендується.

5. Le Louxor

Цей заклад у Парижі має таку культову історію, що його варто відвідати, навіть якби він не був панорамним баром. У 1921 році він відкрився як кінотеатр німих фільмів, але після Другої світової війни пережив складні часи: був наркопритоном, нічним клубом і гей-дискотекою, перш ніж закритися на чверть століття. У 2013 році будівля в стилі єгипетського ар-деко відкрила кінотеатр і центр для мистецьких та освітніх проєктів. Але невелика частка бурхливого минулого залишилася в новому барі на верхньому поверсі. Тут пропонують якісні закуски з сезонних продуктів і місцеві вина. Ціни досить високі, але краєвид на Барбес і Сакре-Кер із цієї елегантної тераси компенсує це. Цей історичний панорамний бар Парижа працює з понеділка по п’ятницю з 18:00 до 23:00, у суботу з 17:00 до 23:30 і в неділю з 13:00 до 21:00.

Адреса: 170 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France

Вебсайт: cinemalouxor.fr

Примітка: Історичний заклад із терасою, що пропонує вид на Барбес і Сакре-Кер, відомий своєю ар-деко архітектурою.

6. Hotel Raphael Terrace

Найрозкішніша відкрита тераса в Парижі розташована в 16-му окрузі в 5-зірковому готелі Le Raphael. Сидячи на бездоганних білих подушках на 7-му поверсі з преміальним коктейлем у руці, ви споглядатимете панорамний краєвид із Тріумфальною аркою з одного боку та Ейфелевою вежею з іншого. Простір цього стильного паризького бару просторий і нагадує "висячий сад" завдяки великій кількості рослин і квітів. Тут пропонують повне меню: крім легких закусок є основні страви та десерти, а напої включають шампанське, вино, пиво та коктейлі. Для останніх спробуйте фірмовий коктейль Raphael із шампанським Perrier-Jouët Grand Brut, полуничним пюре, лаймом і лікером манзана верде. Одягайтеся невимушено, але елегантно, і відвідайте один із найкращих панорамних барів Парижа з червня по вересень з 12:00 до 23:00.

Адреса: 17 Avenue Kléber, 75116 Paris, France

Вебсайт: raphael-hotel.com

Примітка: Розкішна тераса в 16-му окрузі з видом на Тріумфальну арку та Ейфелеву вежу, відома фірмовим коктейлем Raphael.

7. 43 Cocktail Bar

Цей панорамний бар має один із найкращих краєвидів Парижа. Джерело: Image Damedesarts.com

Цей чарівний панорамний коктейльний бар розташований на 9-му поверсі готелю Notre-Dame Holiday Inn у Парижі. Його простір оточений тропічними рослинами, що робить його ідеальним місцем для літніх вечорів. Вишукана атмосфера з приголомшливими краєвидами на Тур Монпарнас і Сакре-Кер приваблює невимушену публіку місцевих молодих людей, закоханих пар і туристів, які шукають нові вражаючі точки огляду Ейфелевої вежі. Цей романтичний куточок у серці Латинського кварталу вміщує близько 50 осіб. Тут тихо, приємно і, як і очікувалося, дорого, особливо якщо йдеться про ціни на напої. Є також цікава опція DIY: повідомте персоналу бару свої вподобання щодо напоїв, і вони імпровізують. Бар працює за бронюванням з 17:00 до півночі, тому бронюйте місце принаймні за два тижні. Найкращий час для відвідування — під час заходу сонця.

Адреса: Holiday Inn Paris Notre-Dame, 4 Rue Danton, 75006 Paris, France

Вебсайт: holidayinn.com

Примітка: Розташований у Латинському кварталі, пропонує тропічну атмосферу та панорамний вид на Тур Монпарнас і Сакре-Кер. Бронювання обов’язкове.

8. Le Georges

Якщо у ваших планах відвідування Центру Помпіду, поєднайте це з коктейльною прогулянкою та завітайте до одного з найкультовіших барів Парижа з видом після виставки. Пройдіть повз ресторан (він не такий хороший, як міг би бути) і прямуйте на відкриту терасу, прикрашену столами з трояндами у вазах, із приголомшливим видом на собор Нотр-Дам і Ейфелеву вежу. З висоти місто, що сяє ввечері, здається крихітним, і парижани та гості міста приходять милуватися цим видовищем. Не чекайте тут спокою: місце жваве та туристичне, тож, можливо, доведеться стояти в черзі за столиком. Ціни відповідно вищі за середні. У меню є традиційна та ф’южн-кухня, вина та коктейлі. Цей небесний бар у Парижі працює весь тиждень, крім вівторка, з 12:00 до 02:00.

Адреса: Centre Georges Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Paris, France

Вебсайт: centrepompidou.fr

Примітка: Жвавий бар на даху Центру Помпіду з видом на Нотр-Дам і Ейфелеву вежу, популярний серед туристів.

9. Point Ephémère

Тут ви знайдете щось, що нагадує Берлін: шари графіті на голому бетоні, скляні стелі, пошарпані шезлонги, діжки з рослинами та велика кількість м’ясних страв у меню. Цей заклад у 10-му окрузі на верхівці готелю Point Ephémère також використовується для літніх мистецьких заходів, кінопоказів і занять йогою. Готель і його тераса на даху пропонують чудовий краєвид на води каналу Сен-Мартен. У теплі місяці красива сонячна тераса з великими парасольками та пишними рослинами — чудове місце для обіду чи вечері та посиденьок із напоєм. Їжа смачна, але трохи дорога за розміром порцій. Це чудове місце для знайомства з новими людьми з культурного руху Парижа та ідеальна літня сцена для смачного коктейлю. Цей небесний бар Парижа відкривається на сезон наприкінці квітня. Працює з 18:00 до 23:00 з понеділка по п’ятницю, з 15:00 у вихідні.

Адреса: 200 Quai de Valmy, 75010 Paris, France

Вебсайт: pointephemere.org

Примітка: Альтернативний простір у 10-му окрузі з видом на канал Сен-Мартен, відомий мистецькими подіями та літньою терасою.

10. Le Jardin Suspendu

Ймовірний переможець у змаганні серед найкрутіших панорамних барів Парижа за площею розташований на верхівці багатоповерхового паркінгу в 15-му окрузі. Простір площею 3500 квадратних метрів використовується для заходів, таких як виступи діджеїв, йога, розпродаж платівок чи вінтажного одягу. У 2018 році тут відкрився незвичайний бар, який став улюбленим серед парижан, що шукають перепочинку від туристів. Ви можете сидіти в розкішних кріслах під оливковими та лимонними деревами серед великої кількості кактусів, скуштувати закуску з фуд-стендів і випити, милуючись панорамним краєвидом міста. Це чудовий приклад небесних барів Парижа, що поєднують хороші напої з безліччю веселих активностей. Сезон на цьому зеленому даху триває з кінця червня до початку вересня. Бар працює з 18:00 до півночі в середу та четвер, до 02:00 у п’ятницю, з 14:00 до 02:00 у суботу та з 12:00 до 22:00 у неділю.

Адреса: 40 Rue d’Alleray, 75015 Paris, France

Вебсайт: lejardinsuspendu.com

Примітка: Найбільший панорамний бар Парижа, розташований на багатоповерховому паркінгу, пропонує вечірки та панорамні краєвиди.

11. Auteuil Brasserie

Ця італійська брасерія розташована в 16-му окрузі в будівлі колишньої станції легендарної покинутої залізниці Petite Ceinture. На даху її величної споруди є бар із красивою терасою, відгородженою від решти Парижа горщиками з рослинами та виноградними лозами. Це приємне місце зі стильною та розслабленою атмосферою підходить для відпочинку з друзями чи романтичної зустрічі. Великої панорами крізь завісу зелені не видно, але ця оаза на даху — як ковток свіжого повітря та дає чудове відчуття приватності. Ресторан пропонує італійську кухню, а ціни трохи вищі за середні. Напої включають вибір коктейлів і вин. Щоб повечеряти тут улітку, як і в більшості топових панорамних барів Парижа, варто бронювати столик принаймні за пару днів. Бар працює щодня з 09:00 до 02:00.

Адреса: 78 Rue d’Auteuil, 75016 Paris, France

Вебсайт: brasserie-auteuil.fr

Примітка: Італійська брасерія з терасою, оточеною зеленню, ідеальна для затишного відпочинку.

12. Le Perchoir Marais

Після прогулянки магазинами торговельного центру завітайте на чудову терасу на даху. Джерело: Image Leperchoir.fr

Ще один панорамний бар Le Perchoir захований на верхівці відомого універмагу BHV MARAIS. Відвідайте цей бар на даху в районі Маре, і краєвид Парижа вразить вас, хоча напої навряд чи будуть відкриттям. Місце нагадує модний грецький курорт: сині столи з смугастими подушками, білий паркет, прикрашені дерева та живі діджеї. Цей ресторан відкрився у 2014 році, і довгі черги швидко стали його супутниками. Зі стильної тераси видно Ейфелеву вежу, мерію Парижа та Колону Жуйє на площі Бастилії. У меню обмежена кількість закусок, а список напоїв включає пиво та стандартні коктейлі. Місце популярне серед місцевих і туристів, тому приходьте рано або після 21:00, щоб уникнути черги. Насолоджуватися паризькими ночами тут можна лише в теплу пору року з 20:15 до 01:30.

Адреса: 33 Rue de la Verrerie, 75004 Paris, France

Вебсайт: leperchoir.fr

Примітка: Важливе оновлення: Le Perchoir Marais закрито і перетворено на Terraza Mikuna, південноамериканський ресторан і коктейльний бар. Новий вебсайт: terrazamikuna.com. Розташований на даху універмагу BHV MARAIS, пропонує вид на Ейфелеву вежу та Hôtel de Ville.