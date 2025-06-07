Найкращі готелі в Мадриді, Іспанія, до яких ви точно захочете повернутися

Столиця Іспанії користується попитом серед мандрівників з усього світу, які обирають відпочинок у Європі. Мадрид відомий своєю автентичною мистецькою сценою, культурними та історичними пам’ятками, чудовими ресторанами, еклектичними магазинами, а також відмінними готелями, які наповнюють вашу відпустку бажаним комфортом. Ви можете зупинитися в історичних палацах, дизайнерських бутік-готелях, ультрасучасних хмарочосах чи хостелах нового покоління, а столиця постійно поповнюється новими готелями, такими як Mandarin Oriental або Four Seasons. Наступна добірка містить найкращі готелі Мадрида, тож знайти варіант, що відповідає вашому стилю подорожей і смаку, буде легко.

Mandarin Oriental Ritz

Відкритий у 1910 році з великою помпою за участю короля Альфонсо XIII, Mandarin Oriental Ritz є, безсумнівно, одним із найкращих готелів Мадрида. Саме тут Грейс Келлі святкувала свій медовий місяць, а Сальвадор Далі, Мата Харі та численні інші знаменитості проводили час. Після масштабної реконструкції іспанський Ritz знову відчинив свої двері для публіки у 2021 році, ставши ще розкішнішим під управлінням Mandarin Oriental. Переосмислення та трансформацію готелю доручили відомій архітектурній фірмі Rafael de La-Hoz у співпраці з французькими дизайнерами Gilles & Boissier (Baccarat Hotel New York), які підкреслили дух знаменитого закладу та надали йому нових сенсів.

Palm Court залишився головною визначною пам’яткою, де було докладено багато зусиль для відновлення автентичного скляного склепіння, адже великий атріум був прихований протягом 80 років. Однак Ritz сповнений інших скарбів, зокрема:

Спа-центр The Beauty Concept , який включає критий басейн і фітнес-тренерів;

, який включає критий басейн і фітнес-тренерів; Коктейльний бар Pictura , прикрашений творами мистецтва в позолочених рамах;

, прикрашений творами мистецтва в позолочених рамах; Фантастичний сад тощо.

Особливу увагу варто приділити ресторану Deessa, яким керує шеф-кухар із двома зірками Мішлен Кіке Дакоста. Обов’язково замовте фірмову ідеально приготовану паелью, насолоджуючись трапезою під яскраво-блакитним іспанським небом.

JW Marriott Hotel Madrid

Засновник бренду Marriott, Дж. Віллард Марріотт, переконаний у важливості індивідуального підходу до обслуговування. Саме це втілено в новому готелі, відкритому в Мадриді. Куди б не ступив гість, його зустріне уважний персонал і найкращі зручності. Елегантні номери оформлені в нейтральних кольорах, щоб максимально сприяти розслабленню після прогулянок жвавою столицею.

Родзинкою комплексу є ресторан, яким керують знамениті брати Сандоваль. Ресторан ідеально поєднує місцеві продукти з сучасною кухнею, а ідеальний сніданок заслуговує окремої згадки. Також є громадські зони, такі як лобі, коктейльний бар і навіть книгарня, де люблять збиратися місцеві жителі.

The Madrid EDITION

Найстильніший готель. Джерело: https://www.editionhotels.com/

До списку 16 найкращих готелів Мадрида входить The Madrid EDITION. Це унікальний заклад, створений Яном Шрагером і архітектором Джоном Поусоном. Готель розташований на тихій мальовничій площі, сміливо сучасний серед історичних будівель. Атмосферу задає довгий склепінчастий коридор, що веде до будівлі через вирізаний гранітний портал XVIII століття. Всередині панує грайливий еклектичний стиль: старовинний гобелен прикрашає білосніжний більярдний стіл, а мінімалістична лава, задрапірована традиційною іспанською шаллю, також привертає увагу. У сліпучо-білих номерах панорамні вікна виходять на історичні будівлі, такі як королівський монастир XVI століття.

У готелі є клубний бар Punch Room, оформлений у темних тонах, який контрастує з рестораном Jerónimo на першому поверсі, прикрашеним яскравими рожевими та лаймовими деталями. Рестораном керує мексиканський шеф-кухар Енріке Ольвера. На четвертому поверсі розташований басейн із баром поруч, з комфортними лаундж-зонами, захованими між оливковими деревами та пишною зеленню. Також на даху є ресторан Oroya із невеликими, але амбітними тапасами, розробленими майстерним Дієго Муньосом.

Westin Palace Madrid

Цей розкішний готель у Мадриді завдячує своїм створенням блискучій ідеї короля Альфонсо XIII перед Першою світовою війною. Заклад розташований навпроти знаменитого художнього музею Ель Прадо та фонтанів площі Нептуна, тому це чудовий вибір для туристів, які вперше відвідують столицю. Навіть якщо ви зупиняєтеся в іншому місці, варто зазирнути на коктейлі в елегантний лобі-бар La Rotonda під фантастичним вітражним куполом. У комплексі навіть є невеликий музей, який розповідає про історію готелю за останнє століття, згадуючи важливі імена, такі як Пікассо, Хемінгуей і Далі.

Номери вирізняються стриманою елегантністю з акцентом на деталі, такі як надзвичайно комфортні величезні ліжка, суперфуди в меню обслуговування номерів, туалетно-косметичні засоби з ароматом білого чаю, бігові доріжки тощо.

Rosewood Villa Magna

Розташований у престижному районі Саламанка, цей готель займає чільне місце серед ексклюзивних магазинів і дизайнерських бутиків. Rosewood Villa Magna займає будівлю 1972 року в стилі ар-нуво, яка була ретельно відреставрована та вдосконалена експертним архітектором Рамоном де Арана. Зокрема, зовнішній вигляд будівлі тепер гармонійно прикрашений латунню та алюмінієм. Всередині на гостей чекає особлива атмосфера з моменту, коли вони відчиняють великі скляні двері від підлоги до стелі в чорних рамах. У готелі також є велика кількість складних творів мистецтва, а ретельно спроектовані лаунджі мають щось для кожного.

Для гостей доступні кілька варіантів харчування, зокрема власна кондитерська Flor y Nata із спокусливими ароматами випічки. Традиційні іспанські страви можна скуштувати в Las Brasas de Castellana, тоді як ресторан Amós із трьома зірками Мішлен під керівництвом Хесуса Санчеса пропонує меню північної Іспанії. Підземний спа-центр із унікальної форми джакузі, парною та сауною також доступний для гостей цього чудового готелю в Мадриді.

Якщо ви хочете отримати максимум простору, рекомендуємо забронювати розкішний Royal Anglada House. Пентхаус включає окрему робочу зону, їдальню, внутрішню та зовнішню кухню на чудовій терасі, достатньо просторій для корпоративної вечірки. Крім того, він пропонує захоплюючі краєвиди на гори за міським пейзажем.

Santo Mauro, Luxury Collection Hotel

Класичний Santo Mauro, Luxury Collection Hotel входить до числа найкращих готелів не лише Мадрида, а й усього світу. Комплекс, розташований у заможному куточку району Альмагро, займає величний палац герцогів Санто Мауро, побудований між 1898 і 1902 роками, і досі належить шанованій родині. Будівля включає 49 розкішних номерів, які є частиною Luxury Collection Marriott. Просторі громадські зони з високими стелями були відремонтовані дизайнером Лоренцо Кастільо, який додав блиску та легкості, впоравшись із складним завданням поєднання антикваріату та численних історичних принтів. La Biblioteca Gresca, обшита дерев’яними панелями, перетворена на вишуканий середземноморський ресторан під керівництвом шеф-кухаря з Барселони Рафаеля Пеньї. Тут можна насолоджуватися традиційними іспанськими стравами, розглядаючи кольорові обкладинки книг на численних полицях.

Французький сад, спроектований ландшафтним дизайнером Фернандо Валеро, також вартий уваги. Тут можна побачити лабіринт із живоплотів і фонтанів, огорожі, вкриті плющем, і гравійні доріжки, якими так приємно гуляти під високими каштанами.

Hotel Único Madrid

Просторі та елегантні апартаменти. Джерело: https://www.unicohotelmadrid.com/

На перший погляд, Hotel Único Madrid може не привертати уваги, адже його фасад дуже скромний, а сам заклад захований за розсувними дверима на вишуканій вулиці Саламанка. Проте це місце, безсумнівно, заслуговує на увагу мандрівників. Просторі, світлі номери доступні через чудові мармурові сходи, а великі вікна номерів виходять на головну вулицю або затишний дворик із садом. Однак те, що дійсно вирізняє цей готель, – це ресторан Ramon Freixa Madrid із двома зірками Мішлен. Тут ви знайдете креативне меню; наприклад, можна замовити оленину з гранатовим демі-глясом і чорницею або морський язик, приготований на парі в особливому вині кава. Головне – забронювати столик якомога раніше, адже ресторан користується великим попитом серед місцевих і гурманів з усього світу. Якщо не вдасться знайти вільне місце, не хвилюйтеся, адже шеф-кухар Рамон Фрейха також відповідає за сніданки, тож гості можуть насолоджуватися його шедеврами.

Relais & Châteaux Hotel Orfila

До списку найвище оцінених готелів Мадрида незмінно входить його перлина – Relais & Châteaux Hotel Orfila. Знаменитий класичний інтер’єр був переосмислений Лоренцо Кастільо із збереженням його сутності. Просторі номери оформлені в традиційному стилі та оснащені унікальними антикварними меблями. Шеф-кухарем готелю є знаменитий Маріо Сандоваль із Coque, тож першим пріоритетом для гостей є спробувати його особливу середземноморську та місцеву кухню в El Jardín de Orfila.

Gran Hotel Inglés

Найстаріший готель міста, заснований ще у 1886 році, знову відчинив свої двері для гостей. Gran Hotel Inglés розташований у популярному мистецькому районі Барріо де лас Летрас, тож поблизу є численні галереї, музеї та вишукані ресторани. Зокрема, ми наполегливо рекомендуємо відвідати Chuka Ramen Bar і La Venencia, улюблене місце місцевих жителів. Інтер’єри оформлені в стилі ар-деко з відсиланнями до багатої історії будівлі, а продумана реконструкція інтегрує готель у сучасність із усіма необхідними зручностями для комфортного перебування в іспанській столиці.

Thompson Madrid

Головною особливістю найкращого готелю в Мадриді є його розташування, і вибір дійсно вражає. Thompson Madrid розташований на маленькій мальовничій площі дель Кармен, неподалік від вулиць Гран-Віа та Калье Монтера (остання відома як притулок секс-працівниць). Проте готель, що належить глобальному бренду гостинності Hyatt, не втрачає від такого сусідства і був відкритий тут, щоб пролити світло на цей темний куточок у серці міста. Інтер’єрний дизайн створили мадридські експерти Пенелопа Тена та Ігнасіо Лопес, яким вдалося спрямувати гламур середини століття в правильне русло за допомогою димчастого скла, міді та текстур чорного мармуру.

На верхніх поверхах готелю розташовані розкішні люкси з просторими терасами, що пропонують захоплюючі панорами дахів центру Мадрида – від неонової реклами Tío Pepe на Пуерта-дель-Соль до фантастичних краєвидів на собор Альмудена та околиці міста. Любов до мистецтва Мадрида відображена через об’єктиви фотографів, таланти художників і модних дизайнерів, які працюють під керівництвом куратора Луїси Олазабал. Ресторан і пекарня Omar, що належать Ніно Редруельо, визнані одними з найкращих у місті, а бар у підвалі Hijos de Tomás дозволяє зануритися в типову місцеву атмосферу, залишаючись відкритим до третьої години ранку.

The Principal Madrid Hotel

Популярний мадридський готель розташований неподалік від богемного району Чуека, але поза одним із найжвавіших відрізків Гран-Віа, тож можна розраховувати на спокій і тишу та належні умови для відпочинку. The Principal Madrid Hotel також пропонує найкласичніші краєвиди столиці. Зокрема, із тераси на даху можна ідеально побачити купол культової будівлі Метрополіс із статуєю крилатої богині Вікторії на вершині, спроектованої іспанським скульптором Федеріко Куло-Валера Мендігутія. Усі номери, незалежно від конфігурації, оформлені меблями з натуральної шкіри на замовлення, але найбажаніші люкси – ті, що розташовані в передній частині готелю.

7 Islas

7 Islas – один із найкращих готелів Мадрида, розташований поруч із Гран-Віа, популярним місцем для любителів шопінгу з численними магазинами та дизайнерськими бутиками. Це не просто місце для проживання в центрі столиці, а справжня галерея. Лобі, оформлене в індустріальному стилі з побіленими стінами та бетонною підлогою, демонструє роботи сучасних місцевих і міжнародних художників, і виставка відкрита як для гостей, так і для перехожих. У номерах успішно поєднується мінімалізм Баухаус із креативними меблями в стилі скульптур Пікассо, виготовленими з натуральних і перероблених матеріалів.

NH Collection Madrid Palacio de Tepa

З величним фасадом, спроектованим знаменитим Хуаном де Вільянуева, ця будівля виглядає радше як дипломатичний анклав чи посольство. Але насправді всередині гості знайдуть сучасний і світлий простір. Hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa оформлений мінімалістичними меблями та яскравими лампами, а через скляні панелі на підлозі лобі можна побачити руїни канальної системи XVI століття.

Особливістю цього красивого готелю в Мадриді є серйозне ставлення до сну. Важко знайти подібний заклад, який має два комплекти внутрішніх дверей, що запобігають небажаному шуму, дозволяючи солодко спати після довгого дослідження цікавого міста.

Hyatt Centric Gran Vía

Радіо та музика відіграють особливу роль у цьому готелі (у лобі навіть є радіостанція, що транслюється!), як данина поваги до штаб-квартири мовлення, яка раніше знаходилася навпроти. Hyatt Centric Gran Vía розташований уздовж Гран-Віа, тому деякі номери пропонують краєвиди на жваве життя столиці, а деякі мають балкони. Місцеві жителі люблять відвідувати ресторан у стиліноамериканському стилі та жваву терасу на даху. Захоплюючі краєвиди та крафтові коктейлі – більш ніж достатня причина відвідати Hyatt, навіть якщо ви не плануєте тут зупинятися. У номерах гості знайдуть грайливі деталі, як-от подушки з котиками у навушниках, і функціональні зручності, зокрема USB-порти там, де вони потрібні.

Bless Hotel Madrid

Серед відомих готелів Мадрида є розкішний Bless Hotel Madrid, розташований неподалік від Гран-Віа, музею Прадо та прекрасного парку Ель-Ретіро. Серед зручностей, доступних для гостей:

Бар біля басейну з шезлонгами;

Тераса на даху;

Конференц-зали;

Боулінг;

Magness Soulful Spa, який включає процедури для обличчя, педикюр, манікюр, масажі тощо.

На території є два ресторани, де можна скуштувати японську кухню або насолодитися традиційними іспанськими стравами в головному закладі El Albéniz.

Варіанти розміщення включають понад сто номерів. Деякі апартаменти в ретро-стилі мають тераси з панорамними видами.

Hospes Puerta de Alcalá

Hospes Puerta de Alcalá, частина Design Hotels, розташований у жвавому місці, яке ніколи не спить. Готель розміщений у будівлі XIX століття, спроектованої Хосе Марією Агуїларом, із балконом, що виходить на площу Незалежності. За історичним фасадом ховається стиль дизайнерського шику, який простежується в кожному з понад 30 номерів затишного бутіка. Місцеві жителі люблять проводити час у вуличному кафе, де подають переосмислені тапаси, такі як крокети з креветками або тріскові фріттери з яблучним айолі.