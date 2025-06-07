Лучшие отели в Мадриде, Испания, в которые вы точно захотите вернуться

Столица Испании пользуется спросом среди путешественников со всего мира, выбирающих отдых в Европе. Мадрид известен своей аутентичной художественной сценой, культурными и историческими достопримечательностями, отличными ресторанами, эклектическими магазинами, а также отличными отелями, которые наполняют ваш отпуск желаемым комфортом. Вы можете остановиться в исторических дворцах, дизайнерских бутик-гостиницах, ультрасовременных небоскребах или хостелах нового поколения, а столица постоянно пополняется новыми отелями, такими как Mandarin Oriental или Four Seasons. Следующая подборка содержит лучшие отели Мадрида, так что найти вариант, соответствующий вашему стилю путешествий и вкуса, будет легко.

Mandarin Oriental Ritz

Открытый в 1910 году с большой помпой с участием короля Альфонсо XIII, Mandarin Oriental Ritz является, несомненно, одним из лучших отелей Мадрида. Именно здесь Грейс Келли праздновала свой медовый месяц, а Сальвадор Дали, Мата Хари и многие другие знаменитости проводили время. После масштабной реконструкции испанский Ritz снова открыл свои двери для публики в 2021 году, став еще более роскошным под управлением Mandarin Oriental. Переосмысление и трансформацию отеля было поручено известной архитектурной фирме Rafael de La-Hoz в сотрудничестве с французскими дизайнерами Gilles & Boissier (Baccarat Hotel New York), которые подчеркнули дух знаменитого заведения и придали ему новые смыслы.

Palm Court остался главной достопримечательностью, где было приложено много усилий для восстановления аутентичного стеклянного свода, ведь большой атриум был скрыт в течение 80 лет. Однако Ritz полон других сокровищ, в частности:

Спа-центр The Beauty Concept , включающий крытый бассейн и фитнес-тренеров;

, включающий крытый бассейн и фитнес-тренеров; Коктейльный бар Pictura , украшенный произведениями искусства в золоченых рамах;

, украшенный произведениями искусства в золоченых рамах; Фантастический сад и т.д.

Особое внимание стоит уделить ресторану Deessa, которым руководит шеф-повар с двумя звездами Мишлен Кике Дакоста. Обязательно закажите фирменную идеально приготовленную паэлью, наслаждаясь трапезой под ярко-голубым испанским небом.

JW Marriott Hotel Madrid

Основатель бренда Marriott Дж. Уиллард Марриотт, убежденный в важности индивидуального подхода к обслуживанию. Именно это воплощено в новой гостинице, открытой в Мадриде. Куда бы ни ступил гость, его встретит внимательный персонал и наилучшие удобства. Элегантные номера оформлены в нейтральных цветах, чтобы максимально способствовать расслаблению после прогулок по оживленной столице.

Изюминкой комплекса есть ресторан, которым руководят знаменитые братья Сандоваль. Ресторан идеально сочетает местные продукты с современной кухней, а идеальный завтрак заслуживает отдельного упоминания. Также есть общественные зоны, такие как лобби, коктейльный бар и даже книжный магазин, где любят собираться местные жители.

The Madrid EDITION

Самая стильная гостиница. Источник: https://www.editionhotels.com/

В список 16 лучших отелей Мадрида входит The Madrid EDITION. Это уникальное заведение, созданное Яном Шрагером и архитектором Джоном Поусоном. Отель расположен на тихой живописной площади, смело современен среди исторических построек. Атмосферу задает длинный сводчатый коридор, ведущий к зданию через вырезанный гранитный портал XVIII века. Внутри царит игривый эклектический стиль: старинный гобелен украшает белоснежный бильярдный стол, а минималистичная лава, задрапированная традиционной испанской шалью, также привлекает внимание. В ослепительно белых номерах панорамные окна выходят на исторические здания, такие как королевский монастырь XVI века.

В отеле есть клубный бар Punch Room, оформленный в темных тонах, который контрастирует с рестораном Jerónimo на первом этаже, украшенным яркими розовыми и лаймовыми деталями. Рестораном руководит мексиканский шеф-повар Энрике Ольвера. На четвертом этаже расположен бассейн с баром рядом с комфортными лаундж-зонами, спрятанными между оливковыми деревьями и пышной зеленью. Также на крыше есть ресторан Oroya с небольшими, но амбициозными тапасами, разработанными искусным Диего Муньосом.

Westin Palace Madrid

Этот роскошный отель в Мадриде обязан своим созданием блестящей идеи короля Альфонсо XIII перед Первой мировой войной. Заведение расположено напротив знаменитого художественного музея Эль Прадо и фонтанов площади Нептуна, поэтому это отличный выбор для туристов, впервые посещающих столицу. Даже если вы останавливаетесь в другом месте, стоит заглянуть на коктейли в элегантный лобби-бар La Rotonda под фантастическим витражным куполом. В комплексе даже есть небольшой музей, рассказывающий об истории отеля за последнее столетие, упоминая важные имена, такие как Пикассо, Хемингуэй и Дали.

Номера отличаются сдержанной элегантностью с акцентом на детали, такие как очень комфортные огромные кровати, суперфуды в меню обслуживания номеров, туалетно-косметические средства с ароматом белого чая, беговые дорожки и т.д.

Rosewood Villa Magna

Расположенный в престижном районе Саламанка, этот отель занимает ведущее место среди эксклюзивных магазинов и дизайнерских бутиков. Rosewood Villa Magna занимает здание 1972 года в стиле ар-нуво, тщательно отреставрированное и усовершенствованное экспертным архитектором Рамоном де Арана. В частности, внешний вид здания теперь гармонично украшен латунью и алюминием. Внутри гостей ждет особая атмосфера с момента, когда они открывают большую стеклянную дверь от пола до потолка в черных рамах. В отеле также есть множество сложных произведений искусства, а тщательно спроектированные лаунджи имеют что-то для каждого.

Для гостей доступны несколько вариантов питания, в том числе собственная кондитерская Flor y Nata с соблазнительными ароматами выпечки. Традиционные испанские блюда можно отведать в Las Brasas de Castellana, тогда как ресторан Amós с тремя звездами Мишлен под руководством Хесуса Санчеса предлагает меню северной Испании. Подземный спа с уникальной формой джакузи, парной и сауной также доступен для гостей этого прекрасного отеля в Мадриде.

Если вы хотите получить максимум пространства, рекомендуем забронировать роскошный Royal Anglada House. Пентхаус включает отдельную рабочую зону, столовую, внутреннюю и наружную кухню на прекрасной террасе, достаточно просторной для корпоративной вечеринки. Кроме того, он предлагает увлекательные виды на горы за городским пейзажем.

Santo Mauro, Luxury Collection Hotel

Luxury Collection Hotel является идеальным местом для знакомства с Мадрида. Комплекс, расположенный в состоятельном уголке района Альмагро, занимает величественный дворец герцогов Санто Мауро, построенный между 1898 и 1902 годами, до сих пор принадлежит уважаемой семье. Здание включает в себя 49 роскошных номеров, которые являются частью Luxury Collection Marriott. Просторные общественные зоны с высокими потолками были отремонтированы дизайнером Лоренцо Кастильо, придавшим блеск и легкость, справившись со сложной задачей сочетания антиквариата и многочисленных исторических принтов. La Biblioteca Gresca, обшитая деревянными панелями, превращена в изысканный средиземноморский ресторан под руководством шеф-повара из Барселоны Рафаэля Пеньи. Здесь можно наслаждаться традиционными испанскими блюдами, рассматривая цветные обложки книг на многочисленных полках.

Французский сад, спроектированный ландшафтным дизайнером Фернандо Валеро, также заслуживает внимания. Здесь можно увидеть лабиринт из живых изгородей и фонтанов, ограждения, покрытые плющом, и гравийные дорожки, по которым так приятно гулять под высокими каштанами.

Hotel Único Madrid

Просторные и элегантные апартаменты. Источник: https://www.unicohotelmadrid.com/

На первый взгляд, Hotel Único Madrid может не привлекать внимания, ведь его фасад очень скромный, а само заведение спрятано за раздвижной дверью на изысканной улице Саламанка. Однако это место, несомненно, заслуживает внимания путешественников. Просторные, светлые номера доступны через великолепную мраморную лестницу, а большие окна номеров выходят на главную улицу или уютный дворик с садом. Однако то, что действительно отличает этот отель – это ресторан Ramon Freixa Madrid с двумя звездами Мишлен. Здесь вы найдете креативное меню; например, можно заказать оленину с гранатовым деми-гласом и черникой или морской язык, приготовленный на пару в особом вине кофе. Главное – забронировать столик как можно раньше, ведь ресторан пользуется большим спросом среди местных и гурманов по всему миру. Если не удастся найти свободное место, не беспокойтесь, ведь шеф-повар Рамон Фрейха также отвечает за завтраки, поэтому гости могут наслаждаться его шедеврами.

Relais & Châteaux Hotel Orfila

В список самых оцененных отелей Мадрида неизменно входит его жемчужина – Relais & Châteaux Hotel Orfila. Знаменитый классический интерьер был переосмыслен Лоренцо Кастильо с сохранением его сущности. Просторные номера оформлены в традиционном стиле и оснащены уникальной антикварной мебелью. Шеф-поваром отеля является знаменитый Марио Сандоваль из Coque, поэтому первым приоритетом для гостей является попробовать его особую средиземноморскую и местную кухню в El Jardín de Orfila.

Gran Hotel Inglés

Самый старый отель города, основанный еще в 1886 году, снова открыл свои двери для гостей. Gran Hotel Inglés расположен в популярном художественном районе Баррио де лас Летрас, а рядом есть многочисленные галереи, музеи и изысканные рестораны. В частности, мы настоятельно рекомендуем посетить Chuka Ramen Bar и La Venencia, любимое место местных жителей. Интерьеры оформлены в стиле ар-деко с отсылками к богатой истории здания, а продуманная реконструкция интегрирует отель в современность со всеми удобствами для комфортного пребывания в испанской столице.

Thompson Madrid

Главной особенностью лучшей гостиницы в Мадриде является ее расположение, и выбор действительно впечатляет. Thompson Madrid расположен на маленькой живописной площади дель Кармен, недалеко от улиц Гран-Виа и Калье Монтера (последняя известна как убежище секс-работниц). Однако гостиница, принадлежащая глобальному бренду гостеприимства Hyatt, не теряет от такого соседства и была открыта здесь, чтобы пролить свет на этот темный уголок в сердце города. Интерьерный дизайн создали мадридские эксперты Пенелопа Тэна и Игнасио Лопес, которым удалось направить гламур середины века в правильное русло с помощью дымчатого стекла, меди и текстур черного мрамора.

На верхних этажах отеля расположены роскошные люксы с просторными террасами, предлагающими захватывающие панорамы крыш центра Мадрида – от неоновой рекламы Tío Pepe на Пуэрта-дель-Соль до фантастических видов на собор Альмудена и окрестности города. Любовь к искусству Мадрида запечатлена через объективы фотографов, таланты художников и модных дизайнеров, работающих под руководством куратора Луисы Олазабал. Ресторан и пекарня Omar, принадлежащие Нино Редруэльо, признаны одними из лучших в городе, а бар в подвале Hijos de Tomás позволяет погрузиться в типичную местную атмосферу, оставаясь открытым до трех часов утра.

The Principal Madrid Hotel

Популярный мадридский отель расположен неподалеку от богемного района Чуека, но вне одного из самых оживленных отрезков Гран-Виа, поэтому можно рассчитывать на покой и тишину и надлежащие условия для отдыха. The Principal Madrid Hotel также предлагает самые классические виды столицы. В частности, с террасы на крыше можно идеально увидеть купол культового здания Метрополис со статуей крылатой богини Виктории на вершине спроектированной испанским скульптором Федерико Куло-Валера Мендигутия. Все номера, независимо от конфигурации, оформлены мебелью из натуральной кожи на заказ, но самые желанные люксы – расположенные в передней части отеля.

7 Islas

7 Islas – один из лучших отелей Мадрида, расположенный рядом с Гран-Виа, популярным местом для любителей шопинга с многочисленными магазинами и дизайнерскими бутиками. Это не просто место жительства в центре столицы, а настоящая галерея. Лобби, оформленное в индустриальном стиле с побеленными стенами и бетонным полом, демонстрирует работы современных местных и международных художников, и выставка открыта как для гостей, так и для прохожих. В номерах успешно сочетается минимализм Баухаус с креативной мебелью в стиле скульптур Пикассо, изготовленной из натуральных и переработанных материалов.

NH Collection Madrid Palacio de Tepa

С величественным фасадом, спроектированным знаменитым Хуаном де Вильянуэвым, это здание выглядит скорее как дипломатический анклав или посольство. Но на самом деле внутри гости найдут современное и светлое пространство. Hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa оформлен минималистической мебелью и яркими лампами, а через стеклянные панели на полу лбу можно увидеть руины канальной системы XVI века.

Особенностью этого красивого отеля в Мадриде является серьезное отношение ко сну. Трудно найти подобное заведение, которое имеет два комплекта внутренних дверей, предотвращающих нежелательный шум, позволяя сладко спать после долгого исследования интересного города.

Hyatt Centric Gran Vía

Радио и музыка играют особую роль в этом отеле (в лбу даже есть транслируемая радиостанция!), как дань уважения к штаб-квартире вещания, которая раньше находилась напротив. Hyatt Centric Gran Vía расположен вдоль Гран-Виа, поэтому некоторые номера предлагают виды оживленной жизни столицы, а некоторые имеют балконы. Местные жители любят посещать ресторан в стилиноамериканском стиле и оживленную террасу на крыше. Увлекательные виды и крафтовые коктейли – более чем достаточная причина посетить Hyatt, даже если вы не планируете здесь останавливаться. В номерах предоставляются игривые детали, такие как подушки с котиками в наушниках, и функциональные удобства, в том числе USB-порты там, где они нужны.

Bless Hotel Madrid

Среди известных отелей Мадрида есть роскошный Bless Hotel Madrid, расположенный неподалеку от Гран-Виа, музея Прадо и прекрасного парка Эль-Ретиро. Предлагаются следующие развлечения:

Бар у бассейна с шезлонгами;

Терраса на крыше;

Конференц-залы;

Боулинг;

Magness Soulful Spa, включающий процедуры для лица, педикюр, маникюр, массажи и т.д.

На территории есть два ресторана, где можно отведать японскую кухню или насладиться традиционными испанскими блюдами в главном заведении El Albéniz.

Варианты размещения включают в себя более ста номеров. Некоторые апартаменты в ретро-стиле имеют террасы с панорамными видами.

Hospes Puerta de Alcalá

Hospes Puerta de Alcalá, часть Design Hotels, расположен в оживленном месте, которое никогда не спит. Отель расположен в здании XIX века, спроектированном Хосе Марией Агуиларом, с балконом, выходящим на площадь Независимости. За историческим фасадом скрывается стиль дизайнерского шика, который прослеживается в каждом из более чем 30 номеров уютного бутика. Местные жители любят проводить время в уличном кафе, где подают переосмысленные тапасы, такие как крокеты с креветками или тресковые фриттеры с яблочным айоли.