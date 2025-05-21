Найкращі готелі з привидами у світі: зупинки для сміливців і тих, хто може собі це дозволити

Гірські замки, старовинні маєтки, розкішні лісові хатини можуть бути моторошними місцями для перебування, які ви не захочете покидати. Наші найкращі готелі з привидами оформлені дорогими інтер’єрами, відзначені чудовими гастрономічними сценами та сповнені легенд, які можуть здійснитися на ваших очах. Містичні зупинки по всьому світу заворожують, приваблюють і гіпнотизують тих, хто шукає гострих відчуттів, щоб доповнити своє проживання. Крім того, ці зупинки будуть дуже пізнавальними, адже кожен готель із привидами має власну захопливу історію, яка могла б стати початком фантастичної книги.

Зустріньтесь із привидом нареченої в готелі Fairmont Banff Springs, Канада. Джерело: https://www.booking.com/

Fairmont Banff Springs Hotel – Банф, Канада

Цей 136-річний замок у Канаді розташований у Національному парку Банф. Природа, що його оточує, така ж драматична, як і сама будівля. Готичні шпилі, темні кольори, а також надзвичайно розкішні інтер’єри всередині підтримують атмосферу кількох легенд одночасно. У вас є шанс зустріти привид нареченої, яка трагічно покинула цей світ прямо в замку, та дух посланця Сема, який повертається до стін замку, щоб продовжити свою службу. Не бентежтесь, якщо побачите такого помічника чи нещасну дівчину – вони ще нікому не завдали шкоди.

Fairmont Banff Springs Hotel пропонує дуже комфортне перебування з привидами, наповнене люксовими активностями як усередині, так і за межами його розкішних стін.

Знаменитий привид Мерилін Монро в готелі Roosevelt у Лос-Анджелесі. Джерело: https://www.booking.com/

Hollywood Roosevelt – Лос-Анджелес, Каліфорнія

Відомий не менше, ніж сам Голлівуд, примарні гості цього готелю викликають у гостей дрож від появи в дзеркалах або шепоту в коридорах. Roosevelt Hotel прикрашений духами Мерилін Монро та Монтгомері Кліфта. Не дивно, що кінозірки світового масштабу повертаються до культового для них місця, адже сто років тому тут відбулася перша церемонія вручення Оскара. Крім того, розкіш, до якої звикли птахи такого польоту, відповідає розкоші Roosevelt Hotel. Ви зрозумієте, про що ми, щойно переступите поріг лобі чи поглянете на легендарну вивіску Голлівуду прямо з вашого номера. Дехто вважає, що примарна репутація цього місця – це розкручений хід, але у вас буде шанс підтвердити чи спростувати цю теорію під час вашого розкішного візиту до одного з найкращих готелів із привидами у світі.

Танець із привидами в готелі Bourbon Orleans, Новий Орлеан. Джерело: https://www.booking.com/

Hotel Bourbon Orleans – Новий Орлеан, Луїзіана

Легенди цього шикарного готелю Нового Орлеана сягають понад 300 років. Маєток колись славився своїми бальними залами, світськими вечорами та званними обідами. За цим слідував період театрального минулого, а потім будівля стала монастирем і притулком для сиріт. Така багата історія залишила великий відбиток на стінах маєтку.

Елегантні інтер’єри були переосмислені для сучасності, але атмосфера та стиль збереглися. Гості люблять цей популярний готель із привидами за чудові можливості для відпочинку, спокій оточення та примарних гостей із різних епох, які продовжують танцювати під кришталевими люстрами або блукати коридорами. Hotel Bourbon Orleans пропонує розваги Французького кварталу, щоб зробити ваше перебування в готелі з привидами ще цікавішим.

Готель із привидами в самому серці Нью-Йорка – Bowery Hotel. Джерело: https://www.booking.com/

Hotel Bowery – Нью-Йорк

Готелі з привидами іноді знаходяться прямо під носом. Таємничий Bowery Hotel у Нью-Йорку, здається, відвідують не лише ті, хто любить подорожувати в іншу епоху, а й полтергейсти, які обожнюють кататися на ліфтах уночі.

Розкішні інтер’єри дуже сприяють тому, щоб привид називав це місце домом: оксамит, турецькі килими, олійні картини, дерев’яні меблі, оббиті м’якими тканинами, і жовте освітлення, яке додає атмосфери таємничості. Саме по собі таке паранормальне перебування в Нью-Йорку досить розкішне, ви не будете позбавлені сучасних зручностей. Наприклад, повітряні тераси Bowery Hotel обладнані сучасними шезлонгами для засмагання, а тренажерний зал має все необхідне фітнес-обладнання.

Дух королеви Марії в готелі Castle Hotel & Spa, Уельс. Джерело: https://www.booking.com/

Ruthin Castle Hotel & Spa – Рутін, Уельс

Замки часто є скарбницею привидів і нез’ясовних подій. Зловісні звичаї минулих століть, коли страти були буденністю, дозволяють сьогодні "зустріти" героїв історичних подій не лише через книги.

Ruthin Castle пам’ятає багато різанин і зловісних змов. Стіни застали правління Генріха VII та його доньки Марії (Кривавої Марії). А страта леді Джейн Грей (правнучки короля) стала знаковою подією, і саме її привид бачать у замку. Моторошне підземелля замку викликає мурашки, адже воно досі зберігає басейн для утоплення та камери.

Якщо ігнорувати історичні події в замку, сьогодні це розкішний люкс. Інтер’єри створені, щоб ви почувалися як королівська особа. Сучасні ванні кімнати з темного мармуру, джакузі на відкритому повітрі, антикварні каміни та величні двоспальні ліжка забезпечать затишне перебування в стінах замку. Паркова зона, що оточує готель із привидами, – найкраще місце для пейзажних прогулянок і сімейних пікніків.

Зустріньтесь із творцем готелю Taj Mahal прямо в його стінах, Індія. Джерело: https://www.booking.com/

Taj Mahal Palace – Мумбаї, Індія

Культура Індії надихає багатьох подорожувати до цієї прекрасної країни. Проживання в Taj Mahal, п’ятизірковому готелі, – це розкішне рішення для гостей, вражених зірками. Архітектура готелю – перше, що захоплює погляд при зустрічі з ним, але мало хто знає про досить сумну та драматичну долю самого архітектора. За легендою, творець не витримав фатальної помилки будівельників і, помітивши, що готель побудований у неправильному напрямку, кинувся з п’ятого поверху.

Тож тепер у вас є шанс прогулятися в компанії знаменитого архітектора залами та коридорами палацу. Кажуть, його дух часто бачать на даху, але вам не доведеться виїжджати. Сам готель перевершує всі свої п’ять зірок і очікування. Спальні повні світла, дизайнерських меблів, і навіть найдрібніша деталь є важливою краплею в гармонії інтер’єру. Гості відзначають чудовий сервіс і велику кількість варіантів відпочинку в готелі, який переслідує привид Taj Mahal Palace.

Не дивуйтеся п’ятирічній дівчинці, яка гуляє сама в готелі Crescent Hotel and Spa, Арканзас. Джерело: https://www.booking.com/

Crescent Hotel and Spa – Юрика-Спрінгс, Арканзас

За майже 150 років свого існування готель змінював своє призначення та інтер’єри. Тут гомоніли юні графині, а джентльмени здобували освіту, але вас може зацікавити період, коли будівля стала лікарнею, і в її палатах намагалися лікувати рак. Є обставина, яка зробила цю історію буквально жахливою. У 1937 році будівлю захопив Норман Г. Бейкер. Дуже багатий винахідник вирішив спробувати себе в лікуванні. Не знаючи нічого про цю справу і не маючи відповідної освіти, Бейкер потрапив під переслідування поліції. Винного не знайшли, але гості, які повернулися до життя готелю, стверджують, що бачили дух Бейкера та принаймні ще 7 осіб у стінах будівлі.

Сьогодні готель із привидами – це досить гламурний притулок, де ваша відпустка буде наповнена релаксацією та задоволенням, якщо, звісно, ви нечутливі до потойбічних речей. Crescent Hotel and Spa – чудова зупинка, де можна зіткнутися з привидами.

Тури з привидами в готелі Stanley, Колорадо. Джерело: https://www.booking.com/

Stanley Hotel – Естес-Парк, Колорадо

Біля підніжжя драматичних гір понад 100 років стоїть готель, який у певний момент свого розвитку став натхненням для великого і моторошного Стівена Кінга. Саме Stanley Hotel став прототипом вигаданого готелю Overlook (фільм "Сяйво"). Для мене сама асоціація викликає мурашки і змушує серце битися трохи швидше. Наполегливо рекомендую не переглядати фільм перед заселенням у готель. Однак навіть без Стівена Кінга в готелі можна почути дивні історії, а ще краще – записатися на нічний тур. Власники, одного з найкращих готелів із привидами, люблять славу моторошної зупинки, і готель пропонує консультації з екстрасенсами.

Інтер’єри в Stanley Hotel дуже елегантні та розкішні, найпопулярнішими серед номерів є люкси з терасами, адже види з цих невеликих повітряних мостів захоплюють дух.

Примарні мешканці готелю Mermaid Inn, Англія. Джерело: https://www.booking.com/

Mermaid Inn – Рай, Англія

Продовжуючи наш топ-10 найкращих готелів із привидами у світі, ми ні за що не пропустили б цей притулок із привидами в Англії. На перший погляд, споруда здається досить новою і непримітною, але документи стверджують, що фундаменти тут сягають 1100-х років, а верхня частина була реконструйована 500 років потому.

Однак, "у тихому болоті…" – як кажуть. Історії, що відбуваються в будівлі, збуджують гостей своєю виразною реальністю. Примарні люди проходять крізь стіни чи меблі, не зважаючи на гостей. Особливо активна тут колишня покоївка, яка старанно намагається виконувати свої обов’язки, можливо, вона все ще думає, що жива. Mermaid Inn може подарувати вам захопливий досвід відпустки, адже, крім привидів, тут є на що подивитися і чим зайнятися.

Привид Френка Хендерсона – ваш сусід у The Henderson Castle Inn, Мічиган. Джерело: https://www.booking.com/

The Henderson Castle Inn – Каламазу, Мічиган

Френк Хендерсон із Каламазу побудував невеликий замковий маєток у стилі королеви Анни. Він залучив найкращі уми, щоб втілити свою мрію в реальність, не схиляючись перед викликами долі. До моменту, коли маєток був повністю завершений, творець уже був у похилому віці і міг насолоджуватися своєю мрією лише 4 роки. Але його дух регулярно відвідує свій дім, продовжуючи насолоджуватися перебуванням у його стінах. Власник не завжди приходить сам, тож будинок наповнений багатьма різними історіями та персонажами.

Коли в Каламазу починається гроза і над маєтком збираються чорні хмари, замок стає героєм найкращих зловісних і моторошних знімків, зроблених фотографами. Маєток працює як готель уже 10 років, його історія та вигляд зовсім не лякають, а навпаки, приваблюють шанувальників паранормального, таємничого та старовинного. Особливо популярні весілля, адже готель оточений прекрасними пейзажами та природою. Сучасні зручності, такі як величезне джакузі на відкритому повітрі чи розкішний ресторан, прикрасять ваше перебування та відпустку в яскравому готелі з привидами The Henderson Castle Inn.