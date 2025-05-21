Лучшие отели с привидениями в мире: остановки для смельчаков и тех, кто может себе это позволить

Горные замки, старинные поместья, роскошные лесные хижины могут быть жуткими местами для пребывания, которые вы не захотите покидать. Наши лучшие отели с привидениями оформлены дорогими интерьерами, отмечены великолепными гастрономическими сценами и полны легенд, которые могут сбыться на ваших глазах. Мистические остановки по всему миру завораживают, привлекают и гипнотизируют ищущих острых ощущений, чтобы дополнить свое проживание. Кроме того, эти остановки будут очень познавательными, ведь у каждой гостиницы с привидениями есть своя увлекательная история, которая могла бы стать началом фантастической книги.

Познакомьтесь с призраком невесты в отеле Fairmont Banff Springs, Канада. Источник: https://www.booking.com/

Fairmont Banff Springs Hotel – Банф, Канада

Этот 136-летний замок в Канаде расположен в Национальном парке Банф. Окружающая его природа так же драматична, как и само здание. Готические шпили, темные цвета, а также роскошные интерьеры внутри поддерживают атмосферу нескольких легенд одновременно. У вас есть шанс встретить призрак невесты, трагически покинувшей этот мир прямо в замке, и дух посланника Сэма, возвращающегося к стенам замка, чтобы продолжить свою службу. Не смущайтесь, если увидите такого помощника или несчастную девушку – они еще никому не нанесли вреда.

Fairmont Banff Springs Hotel предлагает очень комфортное пребывание с привидениями, наполненное люксовыми активностями как внутри, так и за пределами его роскошных стен.

Знаменитый призрак Мэрилин Монро в отеле Roosevelt в Лос-Анджелесе. Источник: https://www.booking.com/

Hollywood Roosevelt – Лос-Анджелес, ca.

Известен не меньше, чем сам Голливуд, призрачные гости этой гостиницы вызывают у гостей дрожь от появления в зеркалах или шепота в коридорах. Roosevelt Hotel украшен духами Мэрилин Монро и Монтгомери Клифта. Неудивительно, что кинозвезды мирового масштаба возвращаются в культовое для них место, ведь сто лет назад здесь состоялась первая церемония вручения Оскара. Кроме того, роскошь, к которой привыкли птицы такого полета, соответствует роскошиRoosevelt Hotel. Вы поймете, о чем мы, как только переступите порог лобби или посмотрите на легендарную вывеску Голливуда прямо из вашего номера. Некоторые считают, что призрачная репутация этого места – это раскрученный ход, но у вас будет шанс подтвердить или опровергнуть эту теорию во время вашего роскошного визита в один из лучших отелей с привидениями в мире.

Танец с привидениями в отеле Bourbon Orleans, Новый Орлеан. Источник: https://www.booking.com/

Hotel Bourbon Orleans – Новый Орлеан, Луизиана

Легенды этого шикарного отеля Нового Орлеана составляют более 300 лет. Имение когда-то славилось своими бальными залами, светскими вечерами и зваными обедами. За этим следовал период театрального прошлого, а затем здание стало монастырем и приютом для сирот. Такая богатая история оставила большое отражение на стенах поместья.

Элегантные интерьеры были переосмыслены для современности, но атмосфера и стиль сохранились. Гости любят эту популярную гостиницу с привидениями за прекрасные возможности для отдыха, спокойствие окружения и призрачных гостей из разных эпох, которые продолжают танцевать под хрустальными люстрами или бродить по коридорам. Hotel Bourbon Orleans предлагает развлечения Французского квартала, чтобы сделать ваше пребывание в отеле с привидениями еще интереснее.

Отель с привидениями в самом сердце Нью-Йорка – Bowery Hotel. Источник: https://www.booking.com/

Hotel Bowery – Нью-Йорк

Отели с привидениями иногда находятся прямо под носом. Таинственный Bowery Hotel в Нью-Йорке, кажется, посещают не только любящие путешествовать в другую эпоху, но и полтергейсты, которые обожают кататься на лифтах ночью.

Роскошные интерьеры очень способствуют тому, чтобы призрак называл это место домом: бархат, турецкие ковры, масляные картины, деревянная мебель, обитая мягкими тканями, и желтое освещение, которое придает атмосфере таинственности. Само по себе такое паранормальное пребывание в Нью-Йорке достаточно роскошно, вы не будете лишены современных удобств. К примеру, воздушные террасы Bowery Hotel оборудованы современными шезлонгами для загара, а тренажерный зал имеет все необходимое фитнес-оборудование.

Дух королевы Марии в отеле Castle Hotel & Spa, Уэльс. Источник: https://www.booking.com/

Ruthin Castle Hotel & Spa – Рутин, Уэльс

Замки часто являются сокровищницей привидений и необъяснимых событий. Зловещие обычаи прошлых веков, когда казни были обыденностью, позволяют сегодня "встретить" героев исторических событий не только через книги.

Ruthin Castle помнит много резни и зловещих заговоров. Стены застали правление Генриха VII и его дочери Марии (Кровавой Марии). А казнь леди Джейн Грей (правнучки короля) стала знаковым событием, и именно ее призрак видят в замке. Жуткое подземелье замка вызывает муравьи, ведь оно сохраняет бассейн для утопления и камеры.

Если игнорировать исторические события в замке, то это роскошный люкс. Интерьеры созданы, чтобы вы чувствовали себя как королевское лицо. Современные ванные комнаты из мрамора, джакузи на открытом воздухе, антикварные камины и величественные двуспальные кровати обеспечат уютное пребывание в стенах замка. Парковая зона, окружающая отель с привидениями – лучшее место для пейзажных прогулок и семейных пикников.

Познакомьтесь с создателем отеля Taj Mahal прямо в его стенах, Индия. Источник: https://www.booking.com/

Taj Mahal Palace – Мумбаи, Индия

Культура Индии вдохновляет многих путешествовать в эту прекрасную страну. Проживание в Taj Mahal, пятизвездочном отеле – это роскошное решение для гостей, пораженных звездами. Архитектура отеля – первое, что увлекает взгляд при встрече с ним, но мало кто знает о довольно печальной и драматической судьбе самого архитектора. По легенде, создатель не выдержал роковой ошибки строителей и, заметив, что гостиница построена в неправильном направлении, бросилась с пятого этажа.

Теперь у вас есть шанс прогуляться в компании знаменитого архитектора по залам и коридорам дворца. Говорят, его дух часто видят на крыше, но вам не придется уезжать. Сама гостиница превосходит все свои пять звезд и ожидания. Спальные полные света, дизайнерской мебели, и даже самая мелкая деталь являются важной каплей в гармонии интерьера. Гости отмечают отличный сервис и множество вариантов отдыха в отеле, который преследует призрак Taj Mahal Palace.

Не удивляйтесь пятилетней девочке, которая гуляет сама в отеле Crescent Hotel and Spa, Арканзас. Источник: https://www.booking.com/

Crescent Hotel and Spa – Юрика-Спрингс, Арканзас

За почти 150 лет своего существования гостиница меняла свое предназначение и интерьеры. Здесь говорили юные графини, а джентльмены получали образование, но вас может заинтересовать период, когда здание стало больницей, и в ее палатах пытались лечить рак. Есть обстоятельство, которое сделало эту историю буквально ужасной. В 1937 году здание захватило Норман Г. Бейкер. Очень богатый изобретатель решил попробовать себя в лечении. Не зная ничего об этом деле и не имея соответствующего образования, Бейкер попал под преследование полиции. Виновного не нашли, но вернувшиеся к жизни гостиницы гости утверждают, что видели дух Бейкера и по крайней мере еще 7 человек в стенах здания.

Сегодня отель с привидениями – это довольно гламурное убежище, где ваш отпуск будет наполнен релаксацией и удовольствием, если, конечно, вы нечувствительны к потусторонним вещам. Crescent Hotel and Spa – отличная остановка, где можно столкнуться с привидениями.

Туры с привидениями в отеле Stanley, Колорадо. Источник: https://www.booking.com/

Stanley Hotel – Эстес-Парк, Колорадо

У подножия драматических гор более 100 лет стоит гостиница, которая в определенный момент своего развития стала вдохновением для великого и жуткого Стивена Кинга. Именно Stanley Hotel стал прототипом вымышленной гостиницы Overlook (фильм "Сияние"). Для меня сама ассоциация вызывает муравьи и заставляет сердце биться чуть-чуть быстрее. Настоятельно рекомендую не просматривать фильм перед заселением в отель. Однако даже без Стивена Кинга в отеле можно услышать удивительные истории, а еще лучше – записаться на ночной тур. Владельцы, одного из лучших отелей с привидениями, любят славу жуткой остановки, и отель предлагает консультации с экстрасенсами.

Интерьеры в Stanley Hotel очень элегантны и роскошны, самыми популярными среди номеров являются люксы с террасами, ведь виды этих небольших воздушных мостов захватывают дух.

Призрачные жители отеля Mermaid Inn, Англия. Источник: https://www.booking.com/

Mermaid Inn – Рай, Англия

Продолжая наш топ-10 лучших отелей с привидениями в мире, мы ни за что бы не пропустили это убежище с привидениями в Англии. На первый взгляд, сооружение кажется достаточно новым и незаметным, но документы утверждают, что фундаменты здесь достигают 1100-х годов, а верхняя часть была реконструирована 500 лет спустя.

Однако, "в тихом болоте…" – как говорится. Происходящие в здании истории возбуждают гостей своей выразительной реальностью. Призрачные люди проходят сквозь стены или мебель, несмотря на гостей. Особенно активна здесь бывшая горничная, старательно пытающаяся выполнять свои обязанности, возможно, она все еще думает, что жива. Mermaid Inn может подарить вам увлекательный опыт отпуска, ведь, кроме привидений, здесь есть на что посмотреть и чем заняться.

Призрак Фрэнка Хендерсона – ваш сосед в The Henderson Castle Inn, Мичиган. Источник: https://www.booking.com/

The Henderson Castle Inn – Каламазу, Мичиган

Фрэнк Хендерсон из Каламаза построил небольшое замковое имение в стиле королевы Анны. Он привлек лучшие умы, чтобы претворить свою мечту в реальность, не склоняясь перед вызовами судьбы. К моменту, когда имение было полностью завершено, творец уже был в преклонном возрасте и мог наслаждаться своей мечтой всего 4 года. Но его дух регулярно навещает свой дом, продолжая наслаждаться пребыванием в его стенах. Владелец не всегда приходит сам, поэтому дом наполнен многими разными историями и персонажами.

Когда у Каламаза начинается гроза и над имением собираются черные тучи, замок становится героем лучших зловещих и жутких снимков, сделанных фотографами. Имение работает как гостиница уже 10 лет, его история и вид совсем не пугают, а наоборот, привлекают поклонников паранормального, таинственного и старинного. Особенно популярны свадьбы, ведь гостиница окружена прекрасными пейзажами и природой. Современные удобства, такие как джакузи на открытом воздухе или роскошный ресторан, украсят ваше пребывание и отпуск в ярком отеле с привидениями The Henderson Castle Inn .