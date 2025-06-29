Найкращі готелі Карибського басейну для незабутньої та автентичної відпустки, сповненої пригод і релаксу

Затишні місця для відпочинку на Карибах із ексклюзивними пропозиціями та незвичайними активностями чекають на вас. Ідеалістичні пейзажі, красивий дизайн, висока кухня та різноманітний вибір спа-послуг для повного відновлення розуму й тіла. Відпочинок у розкішних готелях Карибів стане метою, до якої ви захочете повертатися знову і знову.

Наш гарячий список найкращих готелів Карибського басейну включає новоприбулих, які стали приємним відкриттям, усамітнені бутикові готелі, що пропонують райське задоволення, та популярні комплекси, які утримують рейтинги й довіру відвідувачів.

Нагадуємо, що пік сезону на Карибах припадає на період із грудня по травень. Якщо ви любите активний відпочинок на природі та різноманітні фестивалі, обирайте весняну половину сезону, щоб зробити відпустку яскравою. З червня по серпень найрозкішніші готелі Карибів знижують ціни, і ви можете скористатися вигідною пропозицією. Сезон із вересня по листопад характеризується високими температурами та високою ймовірністю ураганів, що може ускладнити омріяну ідеалістичну подорож. Якщо ж погода вам сприяє, наш список найкращих готелів Карибського басейну вже чекає на вас нижче.

1. Sunset Reef, St. Kitts

Ідеальний готель у Карибському морі. Джерело: https://www.sunsetreefstkitts.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Усамітнений і райський притулок від натовпів і сторонніх поглядів лише за 10 хвилин від аеропорту, звернувши з нерівної дороги в селі Трініті.

Після короткої поїздки серед пальм ви побачите сірі дахи колишнього приватного будинку на скелястому пагорбі, територія якого виходить прямо до Карибського моря. Ставши бутиковим готелем, Sunset Reef прикрасили сім люксів різного розміру, з дизайнерськими інтер’єрами та різноманітними зручними пристроями для релаксу. Розкіш дизайну та інтер’єру оцінять ті, хто не любить зайвих нефункціональних деталей і віддає перевагу лаконічності, прикрашеній комбінаціями матеріалів і відтінків від кремового до коричневого. Залежно від обраного притулку, ви можете стати власником великого ліжка або навіть 6 спалень у власній віллі. Просторі ванні кімнати оснащені душами, а в деяких варіантах — глибокими ваннами. Є одна суттєва спільна риса незалежно від вашого вибору — краєвид із величезних вікон і дверей від підлоги до стелі. Високе розташування дозволяє насолоджуватися найкращим ракурсом на Карибське море, залишаючи вам лише один варіант вечірньої активності — спостерігати за мальовничим заходом сонця, що змінює палітру води й неба.

Уважний сервіс дозволяє почуватися невимушено, організовуючи будь-які законні бажання як у межах курорту, так і за його межами.

Це один із найкращих готелів Карибів для прогулянок джунглями, пірнання на пляжі або усамітнення з йогою на заході сонця, каякінгом, серфінгом чи катанням на водних мотоциклах.

Еко-орієнтованість готелю дозволяє пити водопровідну воду та насолоджуватися краєвидами, висунувши голову з теплої води в басейні, підігрітому геотермальною системою.

Sunset Reef сподобається парам і тим, хто любить тихий відпочинок із розслаблюючими процедурами.

Адреса : Trinity Village, St. Kitts

: Trinity Village, St. Kitts Телефон : +1 869-469-0475

: +1 869-469-0475 Вебсайт : https://sunsetreefstkitts.com/

: https://sunsetreefstkitts.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

2. Jumby Bay Island, Antigua

Пристрасть, народжена на Карибах. Джерело: https://www.oetkercollection.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Найексклюзивніше місце для зупинки на Карибах — це Jumby Bay Island. Яскравість цього острова надовго залишиться перед вашими очима. Флора та фауна грають кольорами, змішуючись, мерехтячи та радуючи відвідувачів. Для тих, хто прагне найтропічнішого досвіду, це найкраще місце для відпочинку на Карибах.

Ідеалістична картина площею 300 акрів є домом для 40 номерів і люксів та 14 вілл, що формують комфортний комплекс. Люкси прикрашені приватними патіо, де ви смакуватимете кольорову піна-коладу, гойдаючись у плетеному кріслі, і намагатиметеся повірити в природність картини навколо. Потім ви можете перейти на терасу з видом на море і зануритися в приватний басейн для освіжаючого полуденного купання. Ваша величезна ванна кімната під пальмами стане щоденним тропічним задоволенням і окремою терапією. Яскраві акценти в номерах підкреслюють красу та елегантність у виборі кольорів і відтінків.

21 приватна резиденція на острові дає можливість обрати притулок на ваш смак і вподобання. Від 4 до 9 спалень, резиденції стануть вашим приватним курортом для великої сім’ї чи дружньої компанії, яка віддає перевагу окремому комфортному відпочинку.

Скористайтеся привілеями пакету "все включено", прибувши на острів лише у купальнику та, можливо, ресторанному кейпі, щоб насолоджуватися різноманітними послугами та активностями без додаткових оплат і валіз.

Ресторани на острові варіюються від пляжних кафе зі снеками до Estate із вишуканою класичною кухнею, де ви скуштуєте найкращі океанічні делікатеси та отримаєте незабутній досвід, розширюючи свій гастрономічний діапазон. Приємним сюрпризом на острові стануть ресторани-попапи на пляжі та зони барбекю, які з’являються там, де їх раніше не було.

Чудовий готель на Карибах пропонує найкращий сімейний відпочинок із безліччю розваг і активностей для всіх вікових груп. Є спеціальна програма пригод і активного навчання для дітей від 3 до 11 років.

Jumby Bay відкриє межі досконалого відпочинку на Карибах і покаже, що є за цією лінією.

Адреса : Jumby Bay Island, Antigua

: Jumby Bay Island, Antigua Телефон : +1 268-462-6000

: +1 268-462-6000 Вебсайт : https://www.jumbybayisland.com/

: https://www.jumbybayisland.com/ Рейтинг: 4.9 ⭐

3. Rock House, Turks and Caicos

Сяючий берег Карибського моря. Джерело: https://rockhouse.gracebayresorts.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Немов виріс із глибин океану, на білих кристалічних скелях, серед пишної тропічної зелені, Rock House гармонійно поєднується з природним балансом і встановлює власний ступінь розкоші. Пляжі, що його оточують, просторі та здаються дикими, а краса навколо виглядає незайманою.

Серед 46 вілл із видом на океан ви знайдете свій прихований притулок, відвідуючи натовп лише тоді, коли захочете дослідити весь готель. Сучасний дизайн інтер’єру з домінуванням приглушених тонів намагається не заважати зовнішній атмосфері та не привертати зайвої уваги. Ручної роботи плетені люстри можуть привернути ваш погляд, але лише для того, щоб скерувати його до вікон від підлоги до стелі, де щонайменше тричі на день малюється нова мальовнича картина океану, неба та навколишнього ландшафту. Комфортність характеризується терасами, зовнішніми або внутрішніми душами, кількістю спалень і обладнаними кухнями, які ви знайдете в покращених номерах. Приватний басейн доступний не в усіх варіантах, але в багатьох.

Прогулюючись територією, ви помітите, що дедалі більше цікавитеся, адже за деякими кутами ви знайдете несподівані усамітнені лаундж-зони та цікаві місця для відпочинку. Спускаючись до терас і купальних сходів, ви відкриєте ще одну релакс-зону, де м’які дивани та столи стануть вашим місцем романтики та натхнення.

Ресторанна сцена цього шикарного карибського притулку представлена Деннісом Буном і його командою талановитих професіоналів, які перетворюють кожну страву на ідеалістичне, кольорове видовище в італійському стилі. Місце, яке точно варто відвідати на карибських курортах, — це бари в гротах. Один такий природний шедевр розташований у Rock House.

Для додаткового розслаблення та оздоровлення є цілющі масажі та фітнес-центр із тренерами та найсучаснішим обладнанням.

Скористайтеся цілодобовим консьєржем, щоб дізнатися про всі можливості на острові та поблизу. Ця впливова людина може організувати всі ваші справи, включно з пікніком на безлюдному острові.

Rock House створений для того, щоб ви відчули відпочинок, тож дайте собі день, щоб розслабитися та пройти список активностей, щоб насолодитися всіма принадами хорошого готелю на Карибах.

Адреса : Grace Bay, Turks and Caicos

: Grace Bay, Turks and Caicos Телефон : +1 649-946-6340

: +1 649-946-6340 Вебсайт : https://www.rockhouseresort.com/

: https://www.rockhouseresort.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

4. Coulibri Ridge, Dominican Republic

У гармонії з природою Карибського моря. Джерело: https://www.coulibriridge.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Створений із думкою про природу та вас, Coulibri Ridge — це процвітаючий еко-курорт на Карибах, який є найкращим прикладом дружби між людиною, флорою та фауною. Колишня цитрусова плантація за 15 років перетворилася на райське місце для відпочинку, де комфорт і єднання з навколишнім середовищем стануть рутинною частиною вашого дня. Територія готелю охоплює майже 300 акрів із 255 сонячними панелями та 288 перероблюваними не літієвими батареями.

Лофти та пентхауси в сучасному стилі здаються такими, що виростають із зелених пагорбів, приватні басейни та тераси мають мальовничі панорами з висоти на океан. Вулканічні товсті стіни триповерхових вілл створюють відчуття фундаментальності та непохитних принципів збереження природи в її первозданному стані. Традиційні тропічні вікна від підлоги до стелі створені, щоб зробити навколишню зелень частиною вашого інтер’єру. Відкритий душ і лаундж на терасі додають романтики та бурхливих почуттів.

Органічні овочі та фрукти, а також риба й м’ясо від місцевих ремісників складають меню двох топових ресторанів, які задовольняють гастрономічні смаки як любителів смаженої курки, так і шанувальників рослинної їжі. Ситний сніданок включений у ваше перебування і стане чудовим початком активного дня.

Міні-спа створений, щоб наситити та відновити ваше тіло природними силами природи, яка дала остров’янам усе — від скрабів до олій.

Скористайтеся пропозиціями дослідження острова. Відкрийте Champagne Reef, чудовий пляж і кольорове село Софрієр, де гостинні місцеві жителі поділяться секретами та цікавими історіями свого життя.

Coulibri Ridge стане притулком, який залишить приємні та надихаючі спогади, які ви точно захочете повторити.

Адреса : Soufriere, Dominica

: Soufriere, Dominica Телефон : +1 767-446-3156

: +1 767-446-3156 Вебсайт : https://www.coulibiridge.com/

: https://www.coulibiridge.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

5. Cheval Blanc St. Barths, St. Barths

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Ідеальний для Instagram пляж Фламанс, що занурюється в хвилі бірюзового Карибського моря, тримає на своїх висотах сніжно-білу перлину, яка може стати метою будь-якої запланованої відпустки. Cheval Blanc St. Barth створений, щоб ви захотіли дослідити кожен куточок за пальмами.

Незалежно від того, що ви оберете для проживання — вілли, пляжні люкси, номери з видом на океан, бунгало на схилі чи, можливо, садове бунгало — відчуття приватності, ексклюзивності та значущості не покине вас до кінця перебування.

Елегантний розкішний дизайн кожного притулку змусить вас вагатися у виборі, адже все, що ви розглядаєте, має преміум-комфорт і спокусливий вигляд. Ви можете ненароком відчути, ніби розкіш Парижа вирішила відпочити під пальмами разом із вами, принісши з собою романтичний шлейф своєї душі у вашій валізі. Усе це завдяки паризькому дизайнеру Жаку Гранжу, який зумів поєднати кольори, відтінки та меблевий дизайн паризької вишуканості з тропічним захватом навколишньої мальовничої краси.

Французька кухня на вашому столі буде забезпечена Жаном Імбером у його перлинному ресторані на піску, La Case. Фізична активність у розкішному карибському готелі представлена оновленням тіла в спа, балансуванням душі через йогу та медитацію, а також поблажливою терапією у вигляді показів мод, які часто відбуваються на території.

Cheval Blanc St. Barth — один із найкращих романтичних курортів Карибів для тривалої та незабутньої відпустки.

Адреса : Baie des Flamands, St. Barthélemy

: Baie des Flamands, St. Barthélemy Телефон : +590 590 27 61 81

: +590 590 27 61 81 Вебсайт : https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth-isle-de-france/

: https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth-isle-de-france/ Рейтинг: 4.8 ⭐

6. Sandals Curaçao, Curaçao

Неприхований роман на карибському пляжі. Джерело: https://www.sandals.co.uk/royal-curacao

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Місце, яке нещодавно увійшло до топ-10 найкращих готелів Карибів, а згодом сміливо вистрибнуло до топ-5 найкращих готелів із системою "все включено" на Карибах. 2021 рік став знаковим для Sandals і проклав новий шлях зростання та процвітання.

Маючи 44 акри, маєток став популярним місцем для відпочинку на Карибах і розширив свою гостинність. Серед 351 номеру ви знайдете вражаючі тераси, приватні басейни та кольорові інтер’єри в острівному стилі, створені місцевими ремісниками. Глибокі відкриті ванни та зручні альтанки біля басейну забезпечують інтимну та грайливу прелюдію до бурхливої хвилі чуттєвості, яка занесе вас у солодке блаженство ідеалістичної картини острова та інтер’єрів навколо.

Величезний ландшафтний басейн із доступом до білого м’якого пляжу оснащений м’якими шезлонгами та баром, де яскраві коктейлі стануть приємною прохолодою в спекотний день. Гладкі доріжки між пальмами створені для велосипедних досліджень і романтичних прогулянок на тлі мальовничих карибських заходів сонця.

Пакет "все включено" дозволяє насолоджуватися всіма гастрономічними шедеврами, які пропонують курорт і його 8 ресторанів у будь-який час дня чи ночі.

Активності готелю задовольнять як тих, хто хоче розслабитися, так і тих, хто любить підтримувати тіло в тонусі. Великий теніс, снорклінг, сучасний фітнес-центр і неймовірна кількість водних активностей чекають на вас.

Скористайтеся послугами дворецького, якщо ви любите, щоб ваш відпочинок був орієнтований на план, складений відповідно до ваших уподобань і побажань.

Sandals — чудовий карибський готель для сімейного відпочинку або відпустки великою компанією.

Адреса : Santa Barbara, Curaçao

: Santa Barbara, Curaçao Телефон : +1 877-726-3257

: +1 877-726-3257 Вебсайт : https://www.sandals.com/curacao/

: https://www.sandals.com/curacao/ Рейтинг: 4.7 ⭐

7. Rosewood Little Dix Bay, British Virgin Islands

Ваше затишне гніздечко біля Карибського моря. Джерело: https://www.rosewoodhotels.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Історія цього природно чистого карибського напрямку почалася ще в 1964 році, коли Лоуренс Рокфеллер створив притулок для мандрівників, реалізувавши свою мрію та влаштувавши з цього приводу розкішну вечірку. Ви будете вражені зірковою елітою, яка зупиняється в цьому карибському готелі й донині. Така аксіома — не єдина незмінна риса до сьогодні. Лоуренс був шанувальником сталості та природи. І донині готель Rosewood Little Dix Bay дотримується традицій і робить усе можливе, щоб приєднатися до лав еко-готелів.

Щойно ваша нога торкнеться пристані, ви відчуєте атмосферу невимушеності та загального розслаблення, яка почне спрямовувати вашу відпустку на одній хвилі з вітром.

Святилища комплексу розкидані серед садів і півмильної стрічки піску, але чомусь вас тягнутиме до центру, який пережив останній ураган і служить пульсуючим серцем готелю, пропонуючи кілька ресторанів і бар із більш ніж 100 сортами рому.

Карибський готель має всі принади тропічного курорту, коли ландшафтні басейни плавно переходять у масажні столи, килимки для йоги та локації зі спортивними та рекреаційними активностями.

Ви можете подумати, що бачили брутальних мачо в смокінгах і з гітарами прямо на білому піщаному пляжі, але не лякайтеся — це не міраж. Готель здивує вас підходом до створення цікавих фрагментів вашої відпустки, які ви навряд чи зможете забути.

Rosewood Little Dix Bay пропонує один із найромантичніших досвідів під білим вітрилом і бажає вам попутного вітру.

Адреса : Little Dix Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands

: Little Dix Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands Телефон : +1 284-495-5555

: +1 284-495-5555 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda

: https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda Рейтинг: 4.6 ⭐

8. Belmond Cap Juluca, Anguilla

Палац для найкращої відпустки на Карибах. Джерело: https://www.belmond.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Райдужне королівство на піщаному, незайманому узбережжі знову вітає гостей. Після ретельної реконструкції готель не втратив жодної частки свого колишнього шарму, але набув нового блиску, зберігши свою історію. Названий на честь духа веселки, якого шанували місцеві араваки, готель є притулком для тих, хто любить комфортний, усамітнений відпочинок, але не без можливості повеселитися з натовпом. Прикрашений у греко-мавританському стилі, карибський готель пропонує розкидані автономні вілли, сховані від сторонніх очей.

Бірюзові мозаїчні басейни є продовженням океану та вашою улюбленою зоною релаксу в спекотний день. Білі арки чітких прямокутників створені, щоб розмити межу між стінами та небом, роблячи їх ще однією фігурою, що пливе в атмосфері. Люкси з приватними басейнами та гойдалками продовжуються звивистими доріжками, що ведуть до білого піщаного пляжу та спокусливого океану.

Перуанський ресторан познайомить вас із кухнею джунглів і класичними стравами, приправленими винними напоями під звуки вишуканих музичних інструментів.

Ваша пригода в хорошому карибському готелі Belmond Cap Juluca може початися з захоплюючого водного досвіду або пізнавальних екскурсій місцевими стежками. Пливіть до прихованих бухт і гротів для виняткового досвіду підводного занурення. Отримайте унікальний досвід океанської риболовлі під керівництвом завзятого рибалки, який не лише розкриє секретні місця для риболовлі та хитрощі, передані поколіннями, але й поділиться рецептами приготування кожного виду спійманої риби.

Belmond Cap Juluca познайомить вас із сенсом і насолодою відпочинку на Карибах.

Адреса : Maundays Bay, Anguilla

: Maundays Bay, Anguilla Телефон : +1 264-497-6666

: +1 264-497-6666 Вебсайт : https://www.belmond.com/hotels/north-america/anguilla/cap-juluca/

: https://www.belmond.com/hotels/north-america/anguilla/cap-juluca/ Рейтинг: 4.7 ⭐

9. Cobblers Cove, Barbados

Солодкий релакс біля Карибського моря. Джерело: https://www.cobblerscove.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Привабливість цього карибського місця для зупинки була закладена ще в 1968 році, коли подружжя Алан і Елізабет Готсвалл придбали стіни на піщаному узбережжі. Мода повертається, і те, як любляча пара трансформувала особняк тоді, сьогодні є трендовим стилем у наймодніших відтінках. Можливо, після виходу "Барбі" на світові екрани готель стрибнув на ще один п’єдестал у світі моди. Але, якщо ви вже уявили рожеву дівочу кімнату, ви поспішаєте. Те, що ви побачите в Cobblers Cove, — це ідеально елегантне, миле та затишне, а не приторно солодке.

М’які меблі в гостьових номерах обрамлені у вишукані відтінки м’яти, які дивовижно поєднуються з рожевим квітковим принтом на подушках. Спинки плетених крісел і абажури ламп одомашнюють інтер’єр і дарують відчуття тепла при дотику. Вигнуті раковини, покриті черепашками, туалетні столики та дзеркала, смугасті рушники та пляжні парасольки, вдалі акценти в об’єктах створюють відчуття розслаблення, ідеалізму та якогось рожевого сну дитинства, де барбі та кен були особливим щастям у руках дівчинки. Не хвилюйтеся, Cobblers Cove оцінить будь-яка стать, адже він створений для того, щоб кожен знайшов тут щось своє, приймаючи загальну атмосферу як гіпнотичну хвилю, що дозволить зануритися у найпотаємніші бажання.

Якщо вам набридне відпочивати в басейнах і гамаках, організуйте собі неймовірну активність, наприклад, прогулянку верхи на конях уздовж пляжу або поїздку до магазину сольових свистків. Екскурсія садами та пальмовим будинком стане розслаблюючою та захоплюючою активністю на курорті. Плавання з черепахами, яке є окремим видом терапії та унікальним незабутнім досвідом, додасть екзотики.

Салон краси Sea Moon допоможе відповідати атмосфері та створювати гарні образи для будь-якого вечора. Усі необхідні локації для підтримки здорового та спортивного способу життя є невід’ємною частиною цікавого карибського готелю Cobblers Cove.

Адреса : Speightstown, Barbados

: Speightstown, Barbados Телефон : +1 246-422-2291

: +1 246-422-2291 Вебсайт : https://www.cobblerscove.com/

: https://www.cobblerscove.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

10. Rosewood Le Guanahani St. Barth

Унікальний карибський захід сонця. Джерело: https://www.rosewoodhotels.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Розташований на півострові площею 18 акрів, готель став місцем для ландшафтного ретриту чи романтичної втечі, де є лише ви, золотий пісок, прозора блакитна вода та гори, зелені до досконалості в будь-який момент.

Варіант котеджів із окремими входами дає ще більше свободи, захищаючи вас від натовпів і непотрібних поглядів. Це справді місце для втечі.

Для більшої приватності — люкси з приватними ландшафтними басейнами та просторими терасами, якщо ви не хочете залишати номер на обід чи вечерю.

Півострів, без сумніву, пропонує найкращі водні активності на Карибах. Усе створено, щоб наповнити кожен ваш день пригодами та захоплюючими враженнями. Ви можете подорожувати до різних островів на цілий день, щоб насолодитися всіма принадами життя біля Карибського моря. Суша також має свої принади у вигляді тенісу, спа, екскурсій островом і різноманітних активностей, які наповнюють цей карибський рай веселощами та сміхом.

Пляжні лаундж-кабіни розкидані серед зелених пальм, щоб ваші активності набували шарму острівної відпустки, а ваш погляд ніколи не відривався від картини на 360 градусів.

Свята цінуються в Palisandre Le Guanahani, і нехай спека витає в повітрі, прикрашена ялинка з сюрпризами та подарунками чекатиме на вас у головному лаунджі.

Кілька ресторанів і закладів готелю розташовані так, щоб ви не відчували незручного голоду одразу. Середземноморська кухня Beach House та елегантна невимушена атмосфера змусять ваш розум зосередитися на кожному смаку страви, так майстерно створеної шеф-кухарем. Прямо на пляжі, занурюючи ноги в м’який пісок, ви можете насолоджуватися аперитивами, закусками до звуків прибою та легкого бризу.

Rosewood Le Guanahani St. Barth може бути найідеальнішим і найромантичнішим місцем для ваших особливих моментів. Тут ви знайдете все необхідне завдяки професійному персоналу, готовому виконати ваші найзаповітніші мрії та фантазії.

Адреса : Grand Cul de Sac, St. Barthélemy

: Grand Cul de Sac, St. Barthélemy Телефон : +590 590 52 90 00

: +590 590 52 90 00 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani-st-barth

: https://www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani-st-barth Рейтинг: 4.8 ⭐

Карибський басейн пропонує унікальне поєднання розкоші, природної краси та пригод, які роблять кожен готель із нашого списку особливим. Від усамітнених бутикових притулків, таких як Sunset Reef і Coulibri Ridge, до розкішних комплексів, як Jumby Bay Island і Cheval Blanc St. Barths, ці готелі забезпечують ідеальний баланс між релаксом і активним відпочинком. Обирайте свій ідеальний карибський курорт і насолоджуйтесь незабутньою відпусткою, сповненою романтики, пригод і унікальних заходів сонця.