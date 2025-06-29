Лучшие отели Карибского бассейна для незабываемого и аутентичного отпуска, полного приключений и релакса
Уютные места для отдыха на Карибах с эксклюзивными предложениями и необычными активностями ждут вас. Идеалистические пейзажи, красивый дизайн, высокая кухня и разнообразный выбор услуг для полного восстановления ума и тела. Отдых в роскошных отелях Карибов станет целью, в которую вы захотите возвращаться снова и снова.
Наш горячий список лучших отелей Карибского бассейна включает в себя новоприбывших, которые стали приятным открытием, уединенные бутиковые отели, предлагающие райское удовольствие, и популярные комплексы, которые содержат рейтинги и доверие посетителей.
Напомним, что пик сезона на Карибах приходится на период с декабря по май. Если вы любите активный отдых на природе и разнообразные фестивали, выбирайте весеннюю половину сезона, чтобы сделать отпуск ярким. С июня по август самые роскошные отели Карибов снижают цены, и вы можете воспользоваться выгодным предложением. Сезон с сентября по ноябрь характеризуется высокими температурами и высокой вероятностью ураганов, что может осложнить вожделенное идеалистическое путешествие. Если же погода вам способствует, наш список лучших отелей Карибского бассейна уже ждет вас ниже.
1. Sunset Reef, St. Kitts
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Уединенное и райское убежище от толп и посторонних взглядов всего в 10 минутах от аэропорта, свернув с неровной дороги в деревне Тринити.
После короткой поездки среди пальм вы увидите серые крыши бывшего частного дома на скалистом холме, территория которого выходит прямо к Карибскому морю. Став бутиковой гостиницей, Sunset Reef украсили семь люксов разного размера, с дизайнерскими интерьерами и разнообразными удобными устройствами для релакса. Роскошь дизайна и интерьера оценят те, кто не любит лишних нефункциональных деталей и предпочитает лаконичность, украшенную комбинациями материалов и оттенков от кремового до коричневого. В зависимости от выбранного убежища вы можете стать обладателем большой кровати или даже 6 спален в собственной вилле. Просторные ванные комнаты оснащены душами, а в некоторых вариантах – глубокими ваннами. Есть одна существенная общая черта независимо от вашего выбора – пейзаж из огромных окон и дверей от пола до потолка. Высокое расположение позволяет наслаждаться лучшим ракурсом на Карибское море, оставляя вам лишь один вариант вечерней активности – наблюдать за живописным закатом, изменяющим палитру воды и неба.
Внимательный сервис позволяет чувствовать себя непринужденно, организуя любые законные желания как внутри курорта, так и за его пределами.
Это один из лучших отелей Карибов для прогулок по джунглям, ныряние на пляже или уединение с йогой на закате, каякингом, серфингом или катанием на водных мотоциклах.
Эко-ориентированность отеля позволяет пить водопроводную воду и наслаждаться видами, выдвинув голову из теплой воды в бассейне, подогретом геотермальной системой.
Sunset Reef понравится парам и любящим тихий отдых с расслабляющими процедурами.
- Адрес : Trinity Village, St. Kitts
- Телефон : +1 869-469-0475
- Вебсайт : https://sunsetreefstkitts.com/
- Рейтинг : 4.8 ⭐
2. Jumby Bay Island, Antigua
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)
Самое эксклюзивное место для остановки на Карибах – это Jumby Bay Island. Яркость этого острова надолго останется перед вашими глазами. Флора и фауна играют цветами, смешиваясь, мерцая и радуя посетителей. Для тех, кто стремится к самому тропическому опыту, это лучшее место для отдыха на Карибах.
Идеалистическая картина площадью 300 акров является домом для 40 номеров и люксов и 14 вилл, формирующих комфортный комплекс. Люксы украшены частными патио, где вы будете смаковать цветную пена-колоду, качаясь в плетеном кресле, и попытаться поверить в естественность картины вокруг. Затем вы можете перейти на террасу с видом на море и погрузиться в приватный бассейн для освежающего полуденного купания. Ваша огромная ванная под пальмами станет ежедневным тропическим удовольствием и отдельной терапией. Яркие акценты в номерах подчеркивают красоту и элегантность при выборе цветов и оттенков.
21 частная резиденция на острове дает возможность выбрать приют по вашему вкусу и предпочтению. От 4 до 9 спален, резиденции станут вашим частным курортом для большой семьи или дружеской компании, предпочитающей отдельный комфортный отдых.
Воспользуйтесь привилегиями пакета "все включено", прибыв на остров только в купальнике и, возможно, в ресторанном кейпе, чтобы наслаждаться разнообразными услугами и активностями без дополнительных оплат и чемоданов.
Рестораны на острове варьируются от пляжных кафе со снеками до Estate с изысканной классической кухней, где вы отведаете лучшие океанические деликатесы и получите незабываемый опыт, расширяя свой гастрономический диапазон. Приятным сюрпризом на острове станут рестораны-попапы на пляже и барбекю, которые появляются там, где их раньше не было.
Прекрасный отель на Карибах предлагает лучший семейный отдых с множеством развлечений и активностей для всех возрастов. Есть специальная программа приключений и активного обучения для детей от 3 до 11 лет.
Jumby Bay откроет границы совершенного отдыха на Карибах и покажет, что находится за этой линией.
- Адрес : Jumby Bay Island, Antigua
- Телефон : +1 268-462-6000
- Вебсайт : https://www.jumbybayisland.com/
- Рейтинг : 4.9 ⭐
3. Rock House, Turks and Caicos
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Словно выросший из глубин океана, на белых кристаллических скалах, среди пышной тропической зелени, Rock House гармонично сочетается с естественным балансом и устанавливает собственную степень роскоши. Окружающие его пляжи просторны и кажутся дикими, а красота вокруг выглядит девственной.
Среди 46 вилл с видом на океан вы найдете свое скрытое убежище, посещая толпу только тогда, когда захотите исследовать весь отель. Современный дизайн интерьера с преобладанием приглушенных тонов старается не мешать внешней атмосфере и не привлекать лишнего внимания. Ручной работы плетеные люстры могут привлечь ваш взгляд, но только для того, чтобы направить его к окнам от пола до потолка, где, по меньшей мере, трижды в день рисуется новая живописная картина океана, неба и окружающего ландшафта. Удобство характеризуется террасами, внешними или внутренними душами, количеством спален и оборудованными кухнями, которые вы найдете в улучшенных номерах. Частный бассейн доступен не во всех вариантах, но во многих.
Прогуливаясь по территории, вы заметите, что все больше интересуетесь, ведь за некоторыми углами вы найдете неожиданные уединенные лаундж-зоны и интересные места для отдыха. Спускаясь к террасам и купальным лестницам, вы откроете еще одну релакс-зону, где мягкие диваны и столы станут вашим местом романтики и вдохновения.
Ресторанная сцена этого шикарного карибского приюта представлена Деннисом Буном и его командой талантливых профессионалов, превращающих каждое блюдо в идеалистическое, цветное зрелище в итальянском стиле. Место, которое точно стоит посетить на карибских курортах – это бары в гротах. Один такой природный шедевр расположен в Rock House.
Для дополнительного расслабления и оздоровления есть целебные массажи и фитнес-центр с тренерами и современным оборудованием.
Воспользуйтесь круглосуточным консьержом, чтобы узнать все возможности на острове и поблизости. Этот влиятельный человек может организовать все ваши дела, включая пикник на безлюдном острове.
Rock House создан для того, чтобы вы почувствовали отдых, поэтому дайте себе день, чтобы расслабиться и пройти список активностей, чтобы насладиться всеми прелестями хорошего отеля на Карибах.
- Адрес : Grace Bay, Turks and Caicos
- Телефон : +1 649-946-6340
- Вебсайт : https://www.rockhouseresort.com/
- Рейтинг : 4.7 ⭐
4. Coulibri Ridge, Dominican Republic
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Созданный с мыслью о природе и вас, Coulibri Ridge – это преуспевающий эко-курорт на Карибах, являющийся лучшим примером дружбы между человеком, флорой и фауной. Бывшая цитрусовая плантация за 15 лет превратилась в райское место отдыха, где комфорт и единение с окружающей средой станут рутинной частью вашего дня. Территория отеля включает почти 300 акров с 255 солнечными панелями и 288 перерабатываемыми не литиевыми батареями.
Лофты и пентхаусы в современном стиле кажутся вырастающими из зеленых холмов, частные бассейны и террасы имеют живописные панорамы с высоты на океан. Вулканические толстые стены трехэтажных вилл создают ощущение фундаментальности и твердых принципов сохранения природы в ее первозданном состоянии. Традиционные тропические окна от пола до потолка созданы для того, чтобы сделать окружающую зелень частью вашего интерьера. Открытый душ и лаундж на террасе придают романтике и бурным чувствам.
Органические овощи и фрукты, а также рыба и мясо от местных ремесленников составляют меню двух топовых ресторанов, удовлетворяющих гастрономическим вкусам как любителей жареной курицы, так и поклонников растительной пищи. Сытный завтрак включен в ваше пребывание и станет отличным началом активного дня.
Мини-спа создан, чтобы насытить и восстановить ваше тело природными силами природы, которая дала островитянам все – от скрабов до масел.
Воспользуйтесь предложениями исследования острова. Откройте Champagne Reef, прекрасный пляж и цветную деревню Софриер, где гостеприимные местные жители поделятся секретами и интересными историями своей жизни.
Coulibri Ridge станет убежищем, которое оставит приятные и вдохновляющие воспоминания, которые вы точно захотите повторить.
- Адрес : Soufriere, Dominica
- Телефон : +1 767-446-3156
- Вебсайт : https://www.coulibiridge.com/
- Рейтинг : 4.6 ⭐
5. Cheval Blanc St. Бартс, St. Barths
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Идеальный для Instagram пляж Фламанс, погружающийся в волны бирюзового Карибского моря, держит на своих высотах снежно-белую жемчужину, которая может стать целью любого запланированного отпуска. Cheval Blanc St. Barth создан, чтобы вы захотели исследовать каждый уголок за пальмами.
Независимо от того, что вы выберете для проживания – виллы, пляжные люксы, номера с видом на океан, бунгало на склоне или, возможно, садовое бунгало – ощущение приватности, эксклюзивности и значимости не покинет вас до конца пребывания.
Элегантный роскошный дизайн каждого убежища заставит вас сомневаться в выборе, ведь все, что вы рассматриваете, имеет премиум-комфорт и соблазнительный вид. Вы можете ненароком почувствовать, будто роскошь Парижа решила отдохнуть под пальмами вместе с вами, принеся с собой романтический шлейф своей души в вашем чемодане. Все это благодаря парижскому дизайнеру Жаку Гранжу, сумевшему сочетать цвета, оттенки и мебельный дизайн парижской изысканности с тропическим восторгом окружающей красочной красоты.
Французская кухня на вашем столе будет снабжена Жаном Имбером в его жемчужном ресторане на песке, La Case. Физическая активность в роскошной карибской гостинице представлена обновлением тела в спа, балансировкой души через йогу и медитацию, а также снисходительной терапией в виде показов мод, часто происходящих на территории.
Cheval Blanc St. Barth – один из лучших романтических курортов Карибов для длительного и незабываемого отпуска.
- Адрес : Baie des Flamands, St. Barthélemy
- Телефон : +590 590 27 61 81
- Вебсайт : https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth-isle-de-france/
- Рейтинг : 4.8 ⭐
6. Sandals Curaçao, Curaçao
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Место, недавно вошедшее в топ-10 лучших отелей Карибов, а впоследствии смело выпрыгнуло в топ-5 лучших отелей с системой "все включено" на Карибах. 2021 стал знаковым для Sandals и проложил новый путь роста и процветания.
Имея 44 акра, имение стало популярным местом для отдыха на Карибах и расширило свое гостеприимство. Среди 351 номеров вы найдете впечатляющие террасы, частные бассейны и цветные интерьеры в островном стиле, созданные местными ремесленниками. Глубокие открытые ванны и удобные беседки у бассейна обеспечивают интимную и игривую прелюдию к бурной волне чувственности, которая внесет вас в сладостное блаженство идеалистической картины острова и интерьеров вокруг.
Огромный ландшафтный бассейн с доступом к мягкому белому пляжу оснащен мягкими шезлонгами и баром, где яркие коктейли станут приятной прохладой в жаркий день. Гладкие дорожки между пальмами созданы для велосипедных исследований и романтических прогулок на фоне живописных карибских закатов.
Пакет "все включено" позволяет наслаждаться всеми гастрономическими шедеврами, предлагающими курорт и его 8 ресторанов в любое время дня или ночи.
Активности отеля удовлетворят как тех, кто хочет расслабиться, так и любящих поддерживать тело в тонусе. Большой теннис, снорклинг, современный фитнес-центр и невероятное количество водных активностей ждут вас.
Воспользуйтесь услугами дворецкого, если вы любите, чтобы ваш отдых был ориентирован на план, составленный в соответствии с вашими предпочтениями и пожеланиями.
Sandals – отличный карибский отель для семейного отдыха или отпуска крупной компанией.
- Адрес : Santa Barbara, Curaçao
- Телефон : +1 877-726-3257
- Вебсайт : https://www.sandals.com/curacao/
- Рейтинг : 4.7 ⭐
7. Rosewood Little Dix Bay, British Virgin Islands
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
История этого естественно чистого карибского направления началась еще в 1964 году, когда Лоуренс Рокфеллер создал убежище для путешественников, реализовав свою мечту и устроив на этот счет роскошную вечеринку. Вы будете поражены звездной элитой, которая останавливается в этом карибском отеле и по сей день. Такая аксиома — не единственная неизменная черта по сей день. Лоуренс был поклонником постоянства и природы. И по сей день отель Rosewood Little Dix Bay придерживается традиций и делает все возможное, чтобы присоединиться к рядам эко-отелей.
Как только ваша нога коснется пристани, вы почувствуете атмосферу непринуждённости и всеобщего расслабления, которая начнет направлять ваш отпуск на одной волне с ветром.
Святилища комплекса разбросаны среди садов и полумильной ленты песка, но почему-то вас будет тянуть в центр, который пережил последний ураган и служит пульсирующим сердцем отеля, предлагая несколько ресторанов и бар с более чем 100 сортами рома.
Карибская гостиница располагает всеми прелестями тропического курорта, когда ландшафтные бассейны плавно переходят в массажные столы, коврики для йоги и локации со спортивными и рекреационными активностями.
Вы можете подумать, что видели брутальных мачо в смокингах и с гитарами прямо на белом песчаном пляже, но не пугайтесь – это не мираж. Отель удивит вас подходом к созданию интересных фрагментов вашего отпуска, которые вы вряд ли сможете забыть.
Rosewood Little Dix Bay предлагает один из самых романтичных опытов под белой парусом и желает вам попутного ветра.
- Адрес : Little Dix Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands
- Телефон : +1 284-495-5555
- Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda
- Рейтинг : 4.6 ⭐
8. Belmond Cap Juluca, Anguilla
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Радужное королевство на песчаном, девственном побережье снова приветствует гостей. После тщательной реконструкции гостиница не потеряла ни одной доли своего прежнего шарма, но приобрела новый блеск, сохранив свою историю. Названный в честь духа радуги, которого чтили местные араваки, отель является убежищем для тех, кто любит комфортный, уединенный отдых, но не без возможности повеселиться с толпой. Украшенный в греко-мавританском стиле, карибская гостиница предлагает разбросанные автономные виллы, скрытые от посторонних глаз.
Бирюзовые мозаичные бассейны являются продолжением океана и вашей любимой зоной релакса в жаркий день. Белые арки четких прямоугольников созданы, чтобы размыть границу между стенами и небом, делая их еще одной плывущей в атмосфере фигурой. Люксы с частными бассейнами и качелями продолжаются извилистыми дорожками, ведущими к белому песчаному пляжу и соблазнительному океану.
Перуанский ресторан познакомит вас с кухней джунглей и классическими кушаньями, приправленными винными напитками под звуки изысканных музыкальных инструментов.
Ваше приключение в хорошем карибском отеле Belmond Cap Juluca может начаться с увлекательного водного опыта или познавательных экскурсий по местным тропам. Плывите к скрытым бухтам и гротам для исключительного опыта подводного погружения. Получите уникальный опыт океанской рыбалки под руководством упорного рыбака, который не только раскроет секретные места для рыбалки и уловки, передаваемые поколениями, но и поделится рецептами приготовления каждого вида пойманной рыбы.
Belmond Cap Juluca познакомит вас со смыслом и наслаждением отдыха на Карибах.
- Адрес : Maundays Bay, Anguilla
- Телефон : +1 264-497-6666
- Вебсайт : https://www.belmond.com/hotels/north-america/anguilla/cap-juluca/
- Рейтинг : 4.7 ⭐
9. Cobblers Cove, Barbados
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Привлекательность этого карибского места для остановки была заложена еще в 1968 году, когда супруги Алан и Элизабет Готсвалл приобрели стены на песчаном побережье. Мода возвращается, и то, как любящая пара трансформировала особняк тогда, сегодня является трендовым стилем в самых модных оттенках. Возможно, после выхода Барби на мировые экраны отель прыгнул на еще один пьедестал в мире моды. Но, если вы уже вообразили розовую девичью комнату, вы спешите. То, что вы увидите в Cobblers Cove – это идеально элегантное, милое и уютное, а не приторно сладкое.
Мягкая мебель в гостевых номерах обрамлена в изысканные оттенки мяты, которая удивительно сочетается с розовым цветочным принтом на подушках. Спинки плетеных кресел и абажуры ламп одомашнивают интерьер и дарят ощущение тепла при прикосновении. Изогнутые раковины, покрытые ракушками, туалетные столики и зеркала, полосатые полотенца и пляжные зонтики, удачные акценты в объектах создают чувство расслабления, идеализма и какого-то розового сна детства, где барби и кен были особым счастьем в руках девочки. Не беспокойтесь, Cobblers Cove оценит любой пол, ведь он создан для того, чтобы каждый нашел здесь что-то свое, принимая общую атмосферу как гипнотическую волну, что позволит погрузиться в самые сокровенные желания.
Если вам надоест отдыхать в бассейнах и гамаках, организуйте себе невероятную активность, например прогулку верхом на лошадях вдоль пляжа или поездку в магазин солевых свистков. Экскурсия по садам и пальмовым домам станет расслабляющей и увлекательной активностью на курорте. Плавание с черепахами, являющееся отдельным видом терапии и уникальным незабываемым опытом, добавит экзотики.
Салон красоты Sea Moon поможет соответствовать атмосфере и создавать хорошие образы для любого вечера. Все необходимые локации для поддержания здорового и спортивного образа жизни являются неотъемлемой частью интересной карибской гостиницы Cobblers Cove.
- Адрес : Speightstown, Barbados
- Телефон : +1 246-422-2291
- Вебсайт : https://www.cobblerscove.com/
- Рейтинг : 4.6 ⭐
10. Rosewood Le Guanahani St. Barth
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Расположенный на полуострове площадью 18 акров, гостиница стала местом для ландшафтного ретрита или романтического побега, где есть только вы, золотой песок, прозрачная голубая вода и горы, зеленые до совершенства в любой момент.
Вариант коттеджей с отдельными входами дает еще больше свободы, защищая вас от толп и ненужных взглядов. Это действительно место для бегства.
Для большей приватности — люксы с частными ландшафтными бассейнами и просторными террасами, если вы не хотите оставлять номер на обед или ужин.
Остров, без сомнения, предлагает лучшие водные активности на Карибах. Все создано, чтобы наполнить каждый ваш день приключениями и увлекательными впечатлениями. Вы можете путешествовать по разным островам на целый день, чтобы насладиться всеми прелестями жизни у Карибского моря. Суша также имеет свои прелести в виде тенниса, спа, экскурсий по острову и разнообразных активностей, которые наполняют этот карибский рай весельем и смехом.
Пляжные лаундж-кабины разбросаны среди зеленых пальм, чтобы ваши активности приобретали шарм островного отпуска, а ваш взгляд никогда не отрывался от картины на 360 градусов.
Праздники ценятся в Palisandre Le Guanahani, и пусть жара витает в воздухе, украшенная елка с сюрпризами и подарками будет ждать вас в главном лаундже.
Несколько ресторанов и заведений отеля расположены так, чтобы вы не испытывали неудобный голод сразу. Средиземноморская кухня Beach House и элегантная непринужденная атмосфера заставят ваш ум сосредоточиться на каждом вкусе блюда, так искусно созданного шеф-поваром. Прямо на пляже, окуная ноги в мягкий песок, вы можете наслаждаться аперитивами, закусками к звукам прибоя и легкому бризу.
Rosewood Le Guanahani St. Barth может быть самым идеальным и романтичным местом для ваших особых моментов. Здесь вы найдете все необходимое благодаря профессиональному персоналу, готовому исполнить ваши заветные мечты и фантазии.
- Адрес : Grand Cul de Sac, St. Barthélemy
- Телефон : +590 590 52 90 00
- Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani-st-barth
- Рейтинг : 4.8 ⭐
Карибский бассейн предлагает уникальное сочетание роскоши, природной красоты и приключений, которые делают каждый отель из нашего списка особенным. От уединенных бутиковых приютов, таких как Sunset Reef и Coulibri Ridge, до роскошных комплексов, как Jumby Bay Island и Cheval Blanc St. Barths, эти отели обеспечивают идеальный баланс между релаксом и активным отдыхом. Выбирайте свой идеальный карибский курорт и наслаждайтесь незабываемым отпуском, полным романтики, приключений и уникальных закатов.