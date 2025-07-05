Найкращі дні для бронювання авіаквитків: як і коли шукати вигідні пропозиції від авіакомпаній

Пошук і бронювання авіаквитків — важлива частина планування подорожі. Знайти хороші та доступні рейси може здаватися мистецтвом, але ці навички можна опанувати, дотримуючись певних економічних правил, щоб визначити найкращий час для бронювання авіаквитків. Два головні принципи: бронювання рейсів відкривається за рік наперед, а ціни на авіаквитки часто коливаються протягом періоду до вильоту. На цій основі основне, що потрібно зробити для покупки вигідних квитків, — це забронювати їх заздалегідь.

Однак на ціни авіаквитків впливають і багато інших факторів, включно з пунктом призначення, сезоном і порою року. Для деяких напрямків можна не поспішати та не надто старатися визначати найкращий час для покупки, адже вигідні квитки можна знайти за пару тижнів до вильоту. В інших випадках варто зробити це принаймні за кілька місяців, наприклад, якщо ви прямуєте до популярного туристичного напрямку в період високого попиту.

Ціни на квитки також залежать від загального ринкового середовища. Наприклад, одразу після закінчення пандемії їхня вартість досягла піку. Потім ціни повільно почали знижуватися, але залишалися високими через зростаючий попит і обмежену пропозицію.

У будь-якому випадку, усі фактори, що впливають на динаміку цін на авіаквитки, так чи інакше пов’язані з часом. Знайти найкращий час для бронювання авіаквитків непросто, але ми готові поділитися кількома порадами, які вам допоможуть. Перше, що варто зробити, щойно ви почнете планувати майбутню подорож, — це почати відстежувати ціни на квитки якомога раніше, щоб виявити періоди коливань цін. Зручно використовувати спеціальні додатки або програми, такі як Hopper або Google Flights, які дозволяють отримувати сповіщення про зміни цін на рейси, що вас цікавлять.

Довгий час існували рекомендації щодо дня тижня, коли найкраще бронювати авіаквитки. Навіть зараз у різних статтях в Інтернеті можна знайти поради бронювати квитки у вівторок. Десять років тому це мало сенс, оскільки у вівторки авіакомпанії зазвичай запускали нові розпродажі, швидко узгоджуючи ціни між собою. Однак ця практика давно відійшла в минуле. Платформа пошуку квитків і готелів Expedia провела дослідження, у якому встановила, що за останні чотири роки мандрівники здійснювали найвигідніші покупки в неділю, заощаджуючи 5% на внутрішніх рейсах і 15% на міжнародних. З іншого боку, Google представив своє дослідження, згідно з яким купівля квитків у середині тижня була трохи вигіднішою, ніж на вихідних. Але основний висновок цього дослідження ближчий до істини: сьогодні намагання визначити найкращі дні для бронювання авіаквитків має мало значення. Набагато логічніше звертати увагу на час до вильоту та пікові періоди сезону.

Найкращий час для бронювання внутрішніх рейсів

Уникайте пікових періодів подорожей. Джерело: Image prostooleh/Freepik

Популярна платформа пошуку рейсів, квитків і готелів CheapAir.com минулого року провела дослідження щодо найкращого часу для бронювання внутрішніх рейсів. Згідно з їхніми результатами, оптимальний час для цього — приблизно за 76 днів до дати вильоту. Це не означає, що потрібно чекати точно 76 днів і одразу купувати квиток. Вигідний період для бронювання триває значно довше — від приблизно 127 до 21 дня. Хороші квитки можна знайти в цьому проміжку. Але найвигідніша ціна встановлюється приблизно за 2,5 місяці наперед.

Expedia пропонує ще більш сприятливі висновки: найкращий час для бронювання авіаквитків на внутрішні рейси — за 28–35 днів до вильоту. Google визначає найкращий день для покупки авіаквитків приблизно в ці ж терміни — за 44 дні до вильоту. Хоча результати досліджень мають значні розбіжності, усі вони сходяться в одному: не варто відкладати покупку квитків на останній момент. Про рейс для вашої подорожі слід подбати принаймні за 3 тижні до вильоту.

Перше підвищення цін на квитки для внутрішніх рейсів відбувається приблизно за рік до вильоту, щойно перші квитки з’являються в продажу. Потім ціна поступово знижується до найнижчої в зазначений період від 4 місяців до кількох тижнів до рейсу. А потім ціна різко зростає, коли мандрівники вже не можуть вибирати найкращі дні для покупки авіаквитків і змушені брати те, що є.

Найкращий час для бронювання міжнародних рейсів

Для подорожей між країнами найкраще бронювати квитки якомога раніше. Expedia визначила найвигідніший період — принаймні за шість місяців до бажаної дати вильоту. Також, за їхніми даними, ви можете заощадити близько 10% на проживанні, якщо подбаєте про це за шість місяців до прибуття, а не за два місяці чи менше.

Згідно з CheapAir.com, є певні регіональні відмінності у визначенні найкращих днів для бронювання авіаквитків. Наприклад:

для рейсів до Канади найкращий час для покупки квитків — від 300 днів до 3,5 місяців до вильоту;

до Центральної Америки — від 5 до 2 місяців до вильоту;

для подорожей до Африки оптимальний період для бронювання квитків — від 10 до 2 місяців до дати вильоту;

найкращі пропозиції для рейсів до Європи знайдені за 129 днів до вильоту, але вигідне вікно для бронювання становить від 50 до 179 днів;

для рейсів до Мексики або Карибського басейну не потрібне таке раннє бронювання: найкращий час для покупки авіаквитків — від 37 до 87 днів до вильоту, а найкращі пропозиції знайдені за 59 днів наперед.

Раннє бронювання авіаквитків допомагає в більшості випадків і є основою успішного планування подорожі. Але головний секрет планування полягає не лише в даті, коли найкраще бронювати рейси, а й у тому, щоб уникати пікових періодів, коли подорожує більшість мандрівників. Це можуть бути відпустки влітку або вихідні під час великих свят. Звертайте увагу на ці фактори не лише для вашої країни, а й для країни, до якої ви подорожуєте. Інакше ви ризикуєте прибути до пункту призначення під час великого свята з відповідними високими цінами на квитки, проживання та розваги, а також величезними натовпами туристів.

Найкращий час для бронювання літніх рейсів

Літо — традиційний період для подорожей і найпопулярніша пора року для туристів у всьому світі. Знайти вигідні квитки на літні рейси непросто, оскільки пропозицій недостатньо через величезний попит, тому важливо визначити найкращий момент для бронювання рейсу.

Загальне правило для цього часу — бронювати рейси якомога раніше. Згідно з Expedia та Hopper, найкращий час для бронювання рейсу — принаймні за шість місяців до бажаної дати вильоту. Ціни зазвичай досягають піку в літній сезон, тому знайти найкращу дату та час для бронювання рейсу за кілька тижнів наперед малоймовірно. Тарифи зазвичай досягають піку в червні, але починають знижуватися в липні та серпні. Якщо ви плануєте літню подорож, орієнтуйтеся на кінець літа, коли вже можна знайти хороші пропозиції.

Найкращий час для бронювання святкових квитків

Починайте відстежувати квитки якомога раніше. Джерело: Image stocking/Freepik

Якщо ви вважаєте, що ще зарано шукати найкращий час для бронювання авіаквитків на свята, то ви недосвідчений мандрівник. Якщо ви хочете спланувати подорож на День подяки чи Різдво, найкраще бронювати квитки вже у вересні. Але гарна ідея почати відстежувати тенденції цін, щоб знайти найкращий день для замовлення авіаквитків, ще раніше.

Для мандрівників, які літають досить часто протягом року, ще одна маленька хитрість — скористатися зниженням цін, щоб перебронювати рейс, коли настає найкращий час для покупки авіаквитків. Хоча базові економ-тарифи в більшості авіакомпаній не змінюються, стандартні тарифи можна легко змінити в багатьох авіакомпаніях. Таким чином, ви можете забронювати тариф, який дає вам ваучер у разі скасування бронювання. Якщо ціни на рейси знизяться, вам достатньо скасувати початковий квиток і використати отриманий кредит для покупки дешевшого варіанту. Потім ви можете застосувати залишок до майбутніх подорожей, але переконайтеся, що ваш кредит не має терміну дії.