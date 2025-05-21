Найкращі Airbnb у Лісабоні: від гламурних апартаментів на даху до затишних прихованих кімнат

Коли немає бажання перебирати фільтри та розглядати кожен запропонований варіант, відкрийте наш список найкращих Airbnb у Лісабоні, адже ми вже зробили всю роботу за вас. Прекрасна столиця Португалії може задовольнити будь-які побажання щодо комфорту та зручного розташування. Наш список найкращих Airbnb у Лісабоні включає унікальні зупинки в місті, які принесуть лише радість і розширені можливості.

Відкрийте вигідні пропозиції прямо в центрі міста, щоб насолодитися найкращою атмосферою та розвагами Лісабона. Дизайнерські інтер’єри, оглядові тераси на високих поверхах, сніданок у вашому номері чи будь-що інше, що ви шукаєте. Знайдіть свій комфортний відпочинок на вихідні в Лісабоні серед наших топових Airbnb.

Проміжна зупинка для вашої комфортної зустрічі з Лісабоном. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

1. Розкішний пентхаус із двома спальнями

Що ви знаєте про Байрру-Алту? Цей чудовий район Лісабона приваблює своєю енергією, мобільністю та шаленою любов’ю до життя. Численні кафе, ресторани та бари, які оживають після заходу сонця, гарантують, що вам не буде нудно, навіть якщо рішення вийти з дому спонтанне. Сам район досить безпечний і тихий.

Після розваг ви завжди можете повернутися до ортопедичних матраців на великих ліжках, дизайнерського планування та освіжаючої глибокої ванни. Продовжуйте життя району невеликою вечіркою, яку ви зможете влаштувати не гірше. Пентхаус вміщує до 5 осіб, якщо ви плануєте залишитися на ночівлю. Розташування цього дворівневого притулку під мансардою дає змогу вийти на балкон із гарячою чашкою кави та, відчуваючи легкий біль у голові, згадати, що це місто подарувало вам учора.

Стан пентхауса абсолютно новий, а кухня обладнана всім необхідним обладнанням і посудом. Центральне опалення забезпечить комфорт у холодну пору, а лінія 28E за рогом надасть мобільність і доступ до визначних пам’яток. Один із найкращих Airbnb у Лісабоні для довгострокового перебування, адже цей пентхаус точно недооцінений.

Романтична тераса в апартаментах Лісабона. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

2. Пейзажна зупинка на площі Россіу

Ця романтична Airbnb-зупинка в Лісабоні розташована на першому поверсі прямо на площі Россіу. Вид із її тераси може замінити вечерю в ресторані на даху, адже краєвиди просто вражаючі.

Апартаменти обладнані трьома спальнями (для 6 осіб), тож беріть із собою пари друзів і влаштовуйте романтичні вечори по черзі. У районі є на що подивитися, тож проблем із дозвіллям для решти компанії не буде. Зрештою, ви можете по черзі їздити до Сінтри, адже залізничний вокзал 19 століття знаходиться в пішій доступності.

Апартаменти сучасно умебльовані, окрім трьох спалень, ви знайдете обладнану кухню, простору гардеробну та ванну кімнату з душем. За потреби в апартаментах можна встановити дитяче ліжечко, що полегшить сон молодим батькам. Пам’ятайте, що ви в центрі старого міста, і всі головні визначні пам’ятки будуть на відстані витягнутої руки. Розділивши вартість апартаментів між кількома парами, ви будете задоволені вигідною пропозицією в центрі Лісабона, яку може організувати Airbnb.

Розкішний дизайн, багато світла та можливості досліджувати Лісабон. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

3. Затишна студія для двох-чотирьох осіб у Шіаду

Простір цієї дворівневої студії дозволяє розмістити до 4 осіб, якщо вказати додаткове встановлення двох односпальних ліжок. Сім’я почуватиметься більш ніж розкішно, обираючи це житло, рекомендоване Airbnb у Лісабоні.

Розкішні дизайнерські меблі, багато світла й повітря завдяки вікнам, що виходять на різні сторони, та велика умебльована тераса, де можна засмагати. Міні-кухня забезпечить ваші романтичні сніданки та післяобідні перекуси, а вечірній келих вина можна сміливо перенести на повітряну терасу. Апартаменти-студія оснащені кондиціонером, що мінімізує вплив погодних умов на ваш комфорт. Додаток у вигляді гардеробної допоможе ще зручніше розкласти речі та відчути себе як удома.

Не засмучуйтеся через одну ванну кімнату, простір пожертвували на користь вітальні, і це лише пішло на користь розширенню. Приємно знати, що ви шикарно зупиняєтеся в центрі Лісабона за найвигіднішою ціною. Сідайте на трамвай №28 прямо під будинком і зручно пересувайтеся містом для шопінгу чи прогулянок. Чудовий варіант для комфортного проживання в Airbnb у Лісабоні.

Палка зупинка в комфортному лофті в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

4. Найкращий лофт Лісабона, за деякими відгуками

Палка зупинка в центрі Лісабона, що дозволяє залишатися в епіцентрі подій і, за бажання, святкувати подію прямо у вашій кімнаті. Сучасний дизайн із м’якими шкіряними меблями, великими бетонними арками та дерев’яною обробкою частини стін і стелі, що дійсно пом’якшує інтер’єр. Міні-кухня обладнана для підтримки ваших традиційних страв, а романтичне освітлення на стіні створює персоналізовану атмосферу.

Розташування лофту дозволяє відвідати ринок Time Out і площу Луїша де Камоенса. Серед архітектурних вулиць Лісабона буде безліч варіантів для вашого гастрономічного туру та вечірніх коктейлів. Близькість до набережної дозволяє включити пляжний відпочинок у вашу романтику та насолодитися безкрайніми просторами океану.

Оскільки лофт розташований посеред активного натовпу вдень, може бути трохи шумно, але ви завжди матимете можливість увімкнути телевізор на музичний канал і залишити цей світ за вікном на невизначений час.

Зручності лофту включають пральну машину, тож ви зможете уникнути пошуків хімчистки. Бюджетна ціна хорошої кімнати Airbnb чудово підходить для тих, хто хоче витратити більше на розваги в Лісабоні.

Усе, що сталося під дахом, залишається під дахом – палкий притулок Лісабона. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

5. Апартаменти-студія в Алфамі для двох осіб

Мансардні кімнати в Лісабоні дуже популярні серед пар і тих, кому важливе зоряне небо у вікні. Крім того, дизайн завжди досить цікавий, адже фантазія щодо того, як і що розмістити під похилим дахом, просто невичерпна.

До того ж балкон у цьому чудовому Airbnb у Лісабоні стане вашим улюбленим місцем для заходів сонця з келихом вина чи чашкою ранкової кави. З видом на річку Тежу ви зможете додати до вашого проживання особливий вид терапії, створений самою природою.

Насолоджуйтесь самодостатністю з обладнаною міні-кухнею, двоспальним ліжком на антресолі та комфортною ванною кімнатою. У квартирі є додатковий диван. У пішій доступності ви знайдете модні гастрономічні сцени та популярні пам’ятники, можливості прогулятися біля річки та зробити покупки в колоритних португальських магазинах. Багато хто зазначає, що саме в районі Алфама можна знайти справжню атмосферу Лісабона.

Комфорт на двох поверхах у Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

6. Лофт у районі Шіаду

Промені сонця проникають крізь вікна від підлоги до стелі протягом усього світлового дня. Звісно, великі жалюзі можуть закрити потрібну частину кімнати. Так приємно мати вибір. Дуплекс розрахований на трьох гостей і має чудовий простір на двох поверхах. Обидва доповнені відкритими зонами.

Перший поверх пропонується як вітальня, їдальня з міні-кухнею і межує з балконом, тоді як, піднявшись сходами, ви знайдете затишну спальню з двоспальним ліжком і терасою. Ванна кімната розташована на першому поверсі. Невелика обладнана гардеробна стане чудовим приводом не жити з валіз і витрачати менше часу на прасування речей.

Вид із балкона визначить ваші цілі для відвідування міста, адже вам захочеться доторкнутися до прекрасного, що знаходиться на відстані витягнутої руки.

Район досить жвавий, особливо в сутінках. Це хороший привід не залишатися вдома, а вирушити на дегустацію коктейлів. Однак, якщо ви хочете побути вдома в тиші, дерев’яні вікна з подвійним склопакетом забезпечать це.

Цей Airbnb-лофт у Лісабоні забезпечує комфортні вихідні в місті біля річки.

Білосніжна зупинка для гармонійного перебування в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

7. Розкіш у Байрру-Алту для двох осіб

Білі балки даху, що переходять у білі стіни з акцентованими картинами і продовжуються білими елементами меблів, формують гармонійний тандем, який завершується лакованим дерев’яним чайним кольором підлоги. Простір дуже милий для двох, оснащений вікном до неба та предметами, які ви точно захочете розглядати. Тут є все необхідне для ваших кулінарних імпровізацій чи ще однієї години, проведеної за читанням книги. Але не поспішайте замикатися, навіть якщо лише в комфорті. Невеликі трамвайні вулички приведуть вас прямо до блакитної річки. Прогулюйтеся неквапливо, придивляючись до закладів для вечері чи сутінкової дегустації – вибір у вас буде великий.

Апартаменти розташовані поблизу оглядового майданчика Сан-Педру-де-Алкантара, який не можна пропустити, а також ліфта Санта-Жушта та Національного музею сучасного мистецтва, які урізноманітнять ваше дозвілля та познайомлять із характером португальської столиці.

Стильна аристократія у просторому приміщенні в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

8. Історичні апартаменти в Шіаду для двох пар

Повернення на 50–70 років назад в аристократичні інтер’єри не означає, що ви житимете серед мотлоху. Усі меблі в цій великій квартирі доведені до стану нових, лакованих і відполірованих. Ви не відчуєте тиску стель чи стін, адже висота та ширина дуже вражаючі. Вікна від підлоги до стелі та скляні балконні двері пропускають максимум денного світла в оселю. Ви житимете в історично значущій будівлі на другому поверсі, оточеній ще більш історичними будівлями, які ви зможете належно розглянути з вашого балкона.

Дві ванні кімнати, по одній для кожної спальні, – це досить комфортно. Гардеробні також приємно вражають зручністю. Кухня обладнана і дозволяє почуватися вільно в просторі. Увесь сучасний набір затишку обрамлений португальськими предметами та творами мистецтва. Розкішна зупинка в Airbnb у Лісабоні стане вашим притулком.

Комфортна зупинка в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

9. Дворівневі апартаменти в будівлі 19 століття, Ажуда

Сучасність оселилася серед історичної зовнішньої плитки та кераміки, ідеально для затишної зупинки в Лісабоні. Апартаменти сонячні завдяки об’ємним вікнам і цікаві через поєднання дерев’яних балок, кам’яної кладки стіни та мінімалізму, що зберігає простір для вас. Площа апартаментів обладнана робочою зоною для зручності, ванною кімнатою з душем, головною спальнею та додатковим спальним місцем на дивані-ліжку. Кухня оснащена всім необхідним для кулінарної творчості. Якщо ви подорожуєте сім’єю, можна замовити дитяче ліжечко, але зверніть увагу на досить круті сходи з другого на перший поверх.

Розташування апартаментів дуже зручне до центру, але ціна помірна, що допомагає заощадити на проживанні, але залишатися в хорошій позиції для дослідження міста.

Розкішні апартаменти з панорамною терасою в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

10. Розкішний дах у Лісабоні

Мабуть, це наш улюблений варіант у центрі Лісабона. На і під дахом апартаменти пропонують такий вид на місто з їхньої великої умебльованої тераси, що хочеться розкинути руки й вдихнути. Сучасні меблі, дизайни та якісні матеріали складають сучасну лісабонську романтику, де розкіш відчувається в кожному предметі. Стильне житло Airbnb у Лісабоні оснащене сучасною та обладнаною кухнею, а також розкішною ванною кімнатою. На терасі можна розслабитися в гамаку чи на м’якому дивані та насолоджуватися сніданком, обідом і вечерею.

Приємна ціна дозволить парам отримати все, що вони запланували на ці вихідні в Лісабоні.

М’яка посадка в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

11. Вінтажна розкіш у Белені

Ціла вінтажна резиденція з власним садом і трьома спальнями чекає на вас. Кожен предмет цього будинку колекційний і відполірований до блиску, можливо, найкраща фотозона для Instagram, не виходячи за стіни. Розташування за хвилини від центру дозволяє відкрити для себе MAAT, монастир Жеронімуш та інші цікаві пам’ятки Лісабона. Кухня, умебльована в стилі французької кав’ярні, ванні кімнати оснащені глибокими ваннами, а приватний умебльований сад дозволяє мати власну зону релаксу для різноманітних подій. Розкішний Airbnb у Лісабоні пропонує великий і комфортний простір, умебльований із пошаною до мистецтва.

Апартаменти з доступом до літнього саду в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

12. Стильний сучасний дизайн на Авеніда да Лібердаде

Чи то власник друг талановитого дизайнера, чи сам має неймовірне сучасне відчуття смаку. Тут немає нічого зайвого, і кожен об’єкт тримає компанію іншому найнесподіванішим чином. Притулок захований від сторонніх очей, але має вікно та двері розміром зі стіну до саду. Вийшовши в маленький затишний сад, ви також залишитеся в комфортній приватності. Ви будете зачаровані плануванням, комплексним наповненням і рішеннями в просторі. Стильне житло доступне за дуже приємною ціною, враховуючи, що до міста 15 хвилин пішки.

Побачте Лісабон із комфортного ракурсу. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

13. Сучасний небесний у Прісіпі Реал

Не дозволяйте синьому кольору будинку бентежити вас, адже, потрапивши всередину, ви будете зачаровані простотою інтер’єрних рішень, які змусять вас відчути затишок із першого погляду. Простори просто величезні, попри те, що тут є все для вашої капсульної домашньої відпустки. Безсумнівною родзинкою буде тераса, де ви проведете багато часу, спостерігаючи за зміною кольорів панорами. А так, ви в центрі творчої еліти і матимете багато на що подивитися.

Хороший район дозволить вам здійснити гастрономічний тур або дуже вдалий шопінг. Апартаменти коштують дорожче, але ціна цілком справедлива.

Португальські мотиви, не виходячи з вашої кімнати в Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

14. Вивчення португальської культури в Байрру-Алту

Плитка азулежу – характерна риса Португалії. Апартаменти здаються продовженням самого Лісабона, його кольорів, візерунків і стилів. М’який світлий дизайн із акцентами на синьому, велике дзеркало у вітальні, дуже елегантні спальні та комфортна ванна кімната змушують вас почуватися дорогим гостем модного готелю. Невеликий балкон виходить на вузькі вулички майже центру. Ці апартаменти Airbnb у Лісабоні вміщують до 4 гостей.

Романтичний схил у Лісабоні. Джерело: https://www.airbnb.co.uk/

15. Романтичний лофт у Прісіпі Реал

Приголомшливі вигини даху дозволили перетворити простір на розкішну дизайнерську фантазію. Це ваш доступний медовий місяць у Лісабоні. Добре розташований притулок до пам’яток, усе необхідне для палкої капсульної відпустки, включно з міні-кухнею та умебльованою панорамною терасою на дерев’яному даху.