Лучшие Airbnb в Лиссабоне: от гламурных апартаментов на крыше до уютных скрытых комнат

Если нет желания перебирать фильтры и рассматривать каждый предлагаемый вариант, откройте наш список лучших Airbnb в Лиссабоне, ведь мы уже проделали всю работу за вас. Прекрасная столица Португалии может удовлетворить любые пожелания по комфорту и удобному расположению. Наш список лучших Airbnb в Лиссабоне включает в себя уникальные остановки в городе, которые принесут только радость и расширенные возможности.

Откройте выгодные предложения прямо в центре города, чтобы насладиться лучшей атмосферой и развлечениями Лиссабона. Дизайнерские интерьеры, смотровые террасы на высоких этажах, завтрак в вашем номере или что-нибудь другое, что вы ищете. Найдите свой комфортный отдых на выходные в Лиссабоне среди наших топовых Airbnb.

Промежуточная остановка для комфортной встречи с Лиссабоном. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

1. Роскошный пентхаус с двумя спальнями

Что вы знаете о Байрру-Алте? Этот замечательный район Лиссабона привлекает своей энергией, мобильностью и безумной любовью к жизни. Многочисленные кафе, рестораны и бары, оживающие после заката, гарантируют, что вам не будет скучно, даже если решение выйти из дома спонтанно. Сам район достаточно безопасен и тих.

После развлечений вы всегда можете вернуться к ортопедическим матрасам на больших кроватях, дизайнерской планировке и освежающей глубокой ванной. Продолжайте жизнь района небольшой вечеринкой, которую вы сможете устроить не хуже. Пентхаус вмещает до 5 человек, если вы планируете остаться на ночлег. Расположение этого двухуровневого приюта под мансардой позволяет выйти на балкон с горячей чашкой кофе и, чувствуя легкую головную боль, вспомнить, что этот город подарил вам вчера.

Состояние пентхауса совершенно новое, а кухня оборудована всем необходимым оборудованием и посудой. Центральное отопление обеспечит комфорт в холодное время, а линия 28E за углом предоставит мобильность и доступ к достопримечательностям. Один из лучших Airbnb в Лиссабоне для долгосрочного пребывания, ведь этот пентхаус точно недооценен.

Романтическая терраса в апартаментах Лиссабона. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

2. Пейзажная остановка на площади Россиу

Эта романтическая Airbnb-остановка в Лиссабоне расположена на первом этаже прямо на площади Россиу. Вид с ее террасы может заменить ужин в ресторане на крыше, ведь виды просто поразительны.

Апартаменты оборудованы тремя спальнями (для 6 человек), поэтому берите с собой пару друзей и устраивайте романтические вечера поочередно. В районе есть на что посмотреть, так что проблем с досугом для остальной компании не будет. В конце концов вы можете поочередно ездить в Синтру, ведь железнодорожный вокзал 19 века находится в пешей доступности.

Апартаменты современно меблированы, кроме трех спален, вы найдете оборудованную кухню, просторную гардеробную и ванную комнату с душем. При необходимости в апартаментах можно установить детскую кроватку, что облегчит сон молодым родителям. Помните, что вы в центре старого города и все главные достопримечательности будут на расстоянии вытянутой руки. Разделив стоимость апартаментов между несколькими парами, вы будете удовлетворены выгодным предложением в центре Лиссабона, которое может организовать Airbnb.

Роскошный дизайн, много света и возможности исследовать Лиссабон. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

3. Уютная студия для двух-четырех человек в Шиаде

Пространство этой двухуровневой студии позволяет разместить до 4 человек, если указать дополнительную установку двух односпальных кроватей. Семья будет чувствовать себя более чем роскошно, выбирая это жилье, рекомендованное Airbnb в Лиссабоне.

Роскошная дизайнерская мебель, много света и воздуха благодаря выходящим на разные стороны окнам и большая меблированная терраса, где можно загорать. Мини-кухня обеспечит ваши романтические завтраки и послеобеденные перекусы, а вечерний бокал вина можно смело перенести на воздушную террасу. Апартаменты-студия оснащены кондиционером, что минимизирует влияние погодных условий на ваш комфорт. Приложение в виде гардеробной поможет еще удобнее разложить вещи и почувствовать себя как дома.

Не огорчайтесь из-за одной ванной комнаты, пространство пожертвовали в пользу гостиной, и это лишь пошло на пользу расширению. Приятно знать, что вы шикарно останавливаетесь в центре Лиссабона по самой выгодной цене. Садитесь на трамвай №28 прямо под домом и удобно передвигайтесь по городу для шопинга или прогулок. Отличный вариант для комфортного проживания в Airbnb в Лиссабоне.

Палка остановка в комфортном лофте в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

4. Лучший лофт Лиссабона, по некоторым отзывам

Пылкая остановка в центре Лиссабона, позволяющая оставаться в эпицентре событий и, при желании, праздновать событие прямо в вашей комнате. Современный дизайн с мягкой кожаной мебелью, большими бетонными арками и деревянной отделкой части стен и потолка, что действительно смягчает интерьер. Мини-кухня оборудована для поддержания ваших традиционных блюд, а романтическое освещение на стене создает персонализированную атмосферу.

Расположение лофта позволяет посетить рынок Time Out и площадь Луиша де Камоэнса. Среди архитектурных улиц Лиссабона будет множество вариантов для вашего гастрономического тура и вечерних коктейлей. Близость к набережной позволяет включить пляжный отдых в романтику и насладиться бескрайними просторами океана.

Поскольку лофт расположен посреди активной толпы днем, может быть немного шумно, но вы всегда сможете включить телевизор на музыкальный канал и оставить этот мир за окном на неопределенное время.

Удобства лофта включают стиральную машину, так что вы сможете избежать поисков химчистки. Бюджетная цена хорошей комнаты Airbnb отлично подходит для тех, кто хочет потратить больше на развлечения в Лиссабоне.

Все, что произошло под крышей, остается под крышей – горячее убежище Лиссабона. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

5. Апартаменты-студия в Алфаме для двух человек

Мансардные комнаты в Лиссабоне очень популярны среди пар и тех, кому важно звездное небо в окне. Кроме того, дизайн всегда довольно интересен, ведь фантазия относительно того, как и что разместить под наклонной крышей, просто неисчерпаема.

К тому же балкон в этом прекрасном Airbnb в Лиссабоне станет вашим любимым местом для закатов с бокалом вина или чашечкой утреннего кофе. С видом на реку Тежу вы можете добавить к вашему обитанию особый вид терапии, созданный самой природой.

Наслаждайтесь самодостаточностью с мини-кухней, двуспальной кроватью на антресоле и комфортной ванной комнатой. В квартире есть диван. В пешей доступности вы найдете модные гастрономические сцены и популярные памятники, возможности прогуляться у реки и совершить покупки в колоритных португальских магазинах. Многие отмечают, что именно в районе Алфама можно найти настоящую атмосферу Лиссабона.

Комфорт на двух этажах в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

6. Лофт в районе Шиада

Лучи солнца проникают через окна от пола до потолка в течение всего светового дня. Естественно, огромные жалюзи могут закрыть подходящую часть комнаты. Так приятно иметь выбор. Дуплекс рассчитан на трех гостей и имеет великолепное пространство на двух этажах. Оба дополнены открытыми зонами.

Первый этаж предлагается как гостиная, столовая с мини-кухней и граничит с балконом, тогда как, поднявшись по лестнице, вы найдете уютную спальню с двуспальной кроватью и террасой. Ванная расположена на первом этаже. Небольшая оборудованная гардеробная станет отличным поводом не жить с чемоданом и тратить меньше времени на глажку вещей.

Вид с балкона определит ваши цели для посещения города, ведь вам захочется потрогать прекрасное, находящееся на расстоянии вытянутой руки.

Район достаточно резвый, особенно в сумерках. Это хороший повод не оставаться дома, а отправиться на дегустацию коктейлей. Однако если вы хотите побыть дома в тишине, деревянные окна с двойным стеклопакетом обеспечат это.

Этот Airbnb-лофт в Лиссабоне обеспечивает комфортные выходные в городе у реки.

Белоснежная остановка для гармоничного пребывания в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

7. Роскошь в Байрру-Алту для двух человек

Белые крышные балки, переходящие в белые стены с акцентированными картинами и продолжающиеся белыми элементами мебели, формируют гармоничный тандем, который завершается лакированным деревянным чайным цветом пола. Пространство очень милое для двоих, оснащено окном к небу и предметами, которые вы точно захотите рассматривать. Здесь есть все необходимое для ваших кулинарных импровизаций или еще одного часа, проведенного за чтением книги. Но не торопитесь запираться, даже если только в комфорте. Небольшие трамвайные улочки приведут вас прямо к голубой реке. Прогуливайтесь не спеша, присматриваясь к заведениям для ужина или сумеречной дегустации – выбор у вас будет большой.

Апартаменты расположены вблизи смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара, которую нельзя пропустить, а также лифта Санта-Жушта и Национального музея современного искусства, которые разнообразят ваш досуг и познакомят с характером португальской столицы.

Стильная аристократия в просторном помещении в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

8. Исторические апартаменты в Шиаде для двух пар

Возвращение на 50–70 лет назад в аристократические интерьеры не означает, что вы будете жить среди хлама. Вся мебель в этой большой квартире доведена до состояния новой, лакированной и отполированной. Вы не почувствуете давления потолков или стен, ведь высота и ширина очень впечатляющи. Окна от пола до потолка и стеклянные балконные двери пропускают максимум дневного света в жилище. Вы будете жить в исторически значимом здании на втором этаже, окруженном еще более историческими зданиями, которые вы сможете по достоинству рассмотреть с вашего балкона.

Две ванные комнаты, по одной для каждой спальни – это достаточно комфортно. Гардеробные также приятно удивляют удобством. Кухня оборудована и позволяет чувствовать себя свободно в пространстве. Весь современный набор уюта обрамлен португальскими предметами и произведениями искусства. Роскошная остановка в Airbnb в Лиссабоне станет вашим убежищем.

Комфортная остановка в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

9. Двухуровневые апартаменты в здании 19 века, Ажуда

Современность поселилась среди исторической наружной плитки и керамики, идеально для уютной остановки в Лиссабоне. Апартаменты солнечные благодаря объемным окнам и интересны из-за сочетания деревянных балок, каменной кладки стены и минимализма, что сохраняет пространство для вас. Площадь апартаментов оборудована рабочей зоной для удобства, ванной комнатой с душем, главной спальней и дополнительным спальным местом на диване-кровати. Кухня оборудована всем необходимым для кулинарного творчества. Если вы путешествуете семьей, можно заказать детскую кроватку, но обратите внимание на достаточно крутую лестницу со второго на первый этаж.

Расположение апартаментов очень удобно в центре, но цена умеренная, что помогает сэкономить на проживании, но оставаться в хорошей позиции для исследования города.

Роскошные апартаменты с панорамной террасой в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

10. Роскошная крыша в Лиссабоне

Пожалуй, это наш излюбленный вариант в центре Лиссабона. На и под крышей апартаменты предлагают такой вид на город с большой меблированной террасы, что хочется раскинуть руки и вдохнуть. Современная мебель, дизайны и качественные материалы составляют современную лиссабонскую романтику, где роскошь ощущается в каждом предмете. Стильное жилье Airbnb в Лиссабоне оснащено современной и оборудованной кухней, а также роскошной ванной комнатой. На террасе можно расслабиться в гамаке или на мягком диване и наслаждаться завтраком, обедом и ужином.

Приятная цена позволит парам получить все, что они запланировали в эти выходные в Лиссабоне.

Мягкая посадка в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

11. Винтажная роскошь в Белене

Целая винтажная резиденция с собственным садом и тремя спальнями ждет вас. Каждый предмет этого дома коллекционный и отполированный до блеска, возможно, лучшая фотозона для Instagram, не выходя за стены. Расположение в минутах от центра позволяет открыть для себя MAAT, монастырь Жеронимуш и другие интересные достопримечательности Лиссабона. Кухня, меблированная в стиле французской кофейни, ванные комнаты оснащены глубокими ваннами, а частный меблированный сад позволяет иметь собственную зону релакса для различных событий. Роскошный Airbnb в Лиссабоне предлагает большое и комфортное пространство, меблированное с уважением к искусству.

Апартаменты с доступом к летнему саду в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

12. Стильный современный дизайн на Авенида да Либердаде

То ли обладатель друг талантливого дизайнера, то ли сам имеет невероятное современное чувство вкуса. Здесь нет ничего лишнего, и каждый объект держит компанию другому самым неожиданным образом. Убежище скрыто от посторонних глаз, но имеет окно и дверь размером со стену в сад. Выйдя в небольшой уютный сад, вы также останетесь в удобной приватности. Вы будете очарованы планировкой, комплексным наполнением и решениями в пространстве. Стильное жилье доступно по очень приятной цене, учитывая, что до города 15 минут пешком.

Увидьте Лиссабон с комфортного ракурса. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

13. Современный небесный в Присипе Реал

Не позволяйте синему цвету дома смущать вас, ведь попав внутрь, вы будете очарованы простотой интерьерных решений, которые заставят вас почувствовать уют с первого взгляда. Пространства просто огромны, несмотря на то, что здесь есть все для вашего капсульного домашнего отпуска. Несомненной изюминкой будет терраса, где вы проведете много времени, наблюдая за изменением цветов панорамы. А так, вы в центре творческой элиты и будете на многое посмотреть.

Хороший район позволит вам совершить гастрономический тур или очень удачный шоппинг. Апартаменты стоят дороже, но цена вполне справедлива.

Португальские мотивы, не выходя из вашей комнаты в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

14. исследование португальской культуры в Байрру-Алту

Плитка азулежу – отличительная черта Португалии. Апартаменты сдаются продолжением самого Лиссабона, его цветов, узоров и стилей. Мягкий светлый дизайн с акцентами на синем, большое зеркало в гостиной, очень элегантные спальни и комфортная ванная заставляют вас чувствовать себя дорогим гостем модной гостиницы. Небольшой балкон выходит на узкие улочки почти в центр. Апартаменты Airbnb в Лиссабоне вмещают до 4 гостей.

Романтический склон в Лиссабоне. Источник: https://www.airbnb.co.uk/

15. Романтический лофт в Присипе Реал

Потрясающие изгибы крыши позволили превратить простор в роскошную дизайнерскую фантазию. Это ваш доступный медовый месяц в Лиссабоне. Хорошо расположен приют к достопримечательностям, все необходимое для горячего капсульного отпуска, включая мини-кухню и меблированную панорамную террасу на деревянной крыше.