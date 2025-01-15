Як цікаво спостерігати за змінами настроїв за останній рік в Європі

Нарешті в урядах різних країн відчувається просвітління, що вони мають допомагати більше, бо їхнє населення у принципі не готове чинити опір у разі російського вторгнення.

З приходом Трампа це усвідомлення стало глибинним — краще мати фронт в Україні, ніж на території власної країни. Але досі це не є превалюючою політикою. Тому що чим далі від кордону з Україною, тим легше відганяти від себе безпекові виклики, які з початком повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року загострились, а з приходом Трампа до влади в США набули ще більшої актуальності. І свіжі приклади, як Росія посилює свої підрозділи коштом хлопців з окупованих територій, багато кому є холодним душем. Бо саме в цей, 2025 рік, Москва піде ва-банк, аби змусити Україну капітулювати.

Останній "Рамштайн", що відбувався за лідерства команди демократів, які покидають Білий Дім, фактично поставив перед Європою "дорослий вибір" - або знайти резерви для посилення України, або вкладатися у власну оборону так, як ніколи за останні шість-сім десятиліть. Що, до слова, буде набагато дорожче, ніж те, що вони дають Україні зараз.

Тому сьогодні гасло "Україна — це Європа!" стає актуальнішим саме для європейців, які можуть стати жертвами агресії, ніж для нас. Ми то знаємо, хто ми.

І тому розрахунки, що Росія йде до економічного колапсу, — це, звичайно, приємне заспокійливе (особливо для наших вух). Але є й гарна приказка, що "поки товстий схудне, худий може вмерти". Тому, як і раніше, я переконаний, що з ЄС плюс Британією, треба ще активніше працювати. Бо це зараз в їхніх інтересах - дати нам можливість цього року вистояти. І намагатися всіма способами втримати увагу і підтримку Штатів.

P.S. Домашню роботу при цьому ніхто не скасовує — і на питання, як впоратися із загальною управлінською кризою — відповіді поки що немає. Цю відповідь треба шукати. Але перестаньте думати про вибори. Вони на даному етапі є не рішенням, а створенням умов для ще більшого хаосу.