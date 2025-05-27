Хибна оптика Заходу призводить до геополітичних катастроф

Трамп вважає, що Путін був завжди хорошим хлопцем. Раптом з ним щось сталося, і він почав запускати ракети по цивільних містах. Це якесь незрозуміле відхилення

Цей вислів, як у краплі води, відображає океан хибних уявлень Заходу про Росію.

Росія завжди була демократією, вважають вони, і раптом сталося відхилення. Це ненадовго, вважають вони, і Росія повернеться до клубу демократичних держав.

Насправді ж Росія ніколи не була демократією. Умовно можна вважати демократичним період тривалістю півтора року від проголошення РФ до розстрілу парламенту у 1993.

Вся історія Росії -- це більш чи менш хижацькі форми авторитаризму. Путін не відхилення, а уособлення класичного образу російського правителя, він органічно виглядає в одному ряду з Іваном Грозним, Петром Першим, Ніколаєм "Палкіним", Леніним та Сталіним.

Росія завжди була частиною західної цивілізації, вважають вони. Ось який в них балет, Толстоєвський, художники й композитори.

Насправді ж Росія ніколи не була частиною західної цивілізації. Російська культура -- це тонкий шар позолоти над океаном варварства. Описане Толстим столичне культурне життя - це 500 сімей у багатомільйонній імперії.

Хибна оптика призводить до геополітичних катастроф. Якщо путінський режим — це тимчасове відхилення, то треба просто перечекати. А якщо навпаки?