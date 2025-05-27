Трамп считает, что Путин был всегда хорошим парнем. Вдруг с ним что-то случилось, и он начал запускать ракеты по гражданским городам. Это какое-то непонятное отклонение

Это выражение, как в капле воды, отражает океан ложных представлений Запада о России.

Россия всегда была демократией, полагают они, и вдруг произошло отклонение. Это ненадолго, полагают они, и Россия вернется в клуб демократических государств.

На самом же деле Россия никогда не была демократией. Условно можно считать демократическим период продолжительностью полтора года от провозглашения РФ до расстрела парламента в 1993 году.

Вся история России – это более или менее хищнические формы авторитаризма. Путин не отклонение, а олицетворение классического образа русского правителя, он органично смотрится в одном ряду с Иваном Грозным, Петром Первым, Николаем "Палкиным", Лениным и Сталиным.

Россия всегда была частью западной цивилизации, считают они. Вот какой у них балет, Толстоевский, художники и композиторы.

На самом же деле Россия никогда не была частью западной цивилизации. Русская культура – это тонкий слой позолоты над океаном варварства. Описанная Толстым столичная культурная жизнь – это 500 семей в многомиллионной империи.

Ложная оптика приводит к геополитическим катастрофам. Если путинский режим — это временное отклонение, нужно просто переждать. А если наоборот?