Легкових чи трамвай: водій якого транспорту повинен проїхати перехрестя другим

Водії повинні знати ПДР та швидко реагувати на дорогах. Для того, аби не виникали стресові чи непередбачувані обставини, варто завжди вдосконалювати свої вміння не лише з практики, але й теорії.

У Тest_pdr.ua запропонували відповісти на одне з питань щодо теорії водіння. А саме зʼясувати, хто з двох транспортних засобів повинен першим проїхати перехрестя.

Хто проїде перехрестя другим?. Джерело: Скриншот

Як вважаєте, який транспортний засіб проїде перехрестя другим?

А. Легковик

Б. Трамвай

Перед тим, як відповісти на питання, варто уважно подивитися на картинку. Світлофор дає зелене світло для обох транспортних засобів, але трамваю потрібно повернути ліворуч, а легковику їхати прямо. Крім цього, легковик стоїть на головній дорозі, тоді як трамвай ні.

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Але згідно з пунктом 16.1 ПДР, перехрестя, де світлофор чи регулювальник визначає черговість проїзду, вважається регульованим. У результаті знаки пріоритету в цьому випадку не діють.

Тоді як відповідно до пункту 16.7, якщо світлофор чи регулювальник дозволяють одночасний рух трамвая й нерейкових транспортних засобів, то перевага надається трамваю незалежно від напрямку його руху.

У результаті другим переїде дане перехрестя легковий автомобіль. Тому правильна відповідь А.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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