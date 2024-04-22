Легковых или травмай: водитель какого транспорта должен проехать перекресток вторым

Водители должны знать ПДД и быстро реагировать на дорогах. Для того чтобы не возникали стрессовые или непредсказуемые обстоятельства, следует всегда совершенствовать свои умения не только из практики, но и теории.

В Тest_pdr.ua предложили ответить на один из вопросов по теории вождения. А именно выяснить, кто из двух транспортных средств должен первым проехать перекресток.

Кто проедет перекресток вторым?. Источник: Скриншот

Как считаете, какое транспортное средство проедет перекресток вторым?

А. Легковушка

Б. Трамвай

Перед тем как ответить на вопрос, стоит внимательно посмотреть на картинку. Светофор дает зеленый свет для обоих транспортных средств, но трамваю нужно повернуть налево, а легковушке ехать прямо. Кроме этого, легковушка стоит на главной дороге, тогда как трамвай нет.

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Но согласно пункту 16.1 ПДД, перекресток, где светофор или регулятор определяет очередность проезда, считается регулируемым. В результате знаки приоритета в этом случае бездействуют.

В то время как в соответствии с пунктом 16.7, если светофор или регулятор позволяют одновременное движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, то предпочтение отдается трамваю независимо от направления его движения.

В результате вторым переедет данный перекресток легковой автомобиль. Поэтому правильный ответ А.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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