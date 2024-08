Курська катастрофа змінює план Перемоги України

Курська операція ЗСУ може вплинути на результат російсько-української війни. Просто її треба грамотно продовжити. Безперечними є суто військові успіхи української сторони оперативного характеру. Але набагато масштабнішим є її стратегічний психологічний вплив на уми осіб, які приймають рішення, як у Вашингтоні так і в Москві.

Далі текст мовою оригіналу

"Bold, brilliant, beautiful," was what US Republican Senator Lindsey Graham called Ukraine’s cross-border operation during a by-partisan Senate delegation visit to Kyiv Monday. US Democrat Senator Richard Blumenthal called it "historic" and a "seismic breakthrough."

"Смелая, блестящая, прекрасная", – так назвал украинскую трансграничную операцию сенатор-республиканец США Линдси Грэм во время визита в Киев в понедельник межпартийной делегации Сената. Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь назвал ее "исторической" и "сейсмическим прорывом".

Сенаторы не ограничились своими восторженными поздравлениями. В своем заключительном коммюнике они к моему громадному удовольствию изложили "My Theory for Delivering Victory to Ukraine", представленную вашим покорным слугой в серии статей на "KYIV POST" и Каспаров.Ru:

"After listening to President Zelensky, we urge the Biden Administration to lift restrictions on weapons provided by the United States so they can strike the Russian invaders more effectively.Additionally, President Zelensky told us both that he would be looking to supplement his Air Force by establishing a program to enlist retired NATO F-16 fighter pilots. We support this effort. Ukraine is already fielding units of freedom fighters on the ground, and this volunteer force should be replicated in the air."

"Выслушав президента Зеленского, мы настоятельно призываем администрацию Байдена снять ограничения на оружие, поставляемое Соединенными Штатами, чтобы они могли более эффективно наносить удары по российским захватчикам. Кроме того, президент Зеленский сказал нам обоим, что он будет стремиться пополнить свои ВВС, создав программу по привлечению отставных летчиков-истребителей НАТО F-16. Мы поддерживаем эти усилия. Украина уже выставляет подразделения борцов за свободу на земле, и эти добровольческие силы должны быть воспроизведены в воздухе".

Трусоватый осторожненький Запад явно осмелел. А это еще президент Макрон не вышел еще из своего олимпийского перемирия.

Что касается путинского лагеря, то наибольшую угрозу диктатору представляют сегодня не последовательные противники войны (их лидеры и активисты убиты, изгнаны или брошены в тюрьмы), а взращенное войной патриотическое Z-быдло, требующее продолжения кровавого балета. В этой среде уже несколько месяцев зреет страшное подозрение – "Царь не настоящий!". Курская конфузия грозит обратить это подозрение в определенность.

Сам недофюрер прекрасно понимает, что ту мировую войну, которую он объявил Западу 24 февраля 2022 года – "Собирайте монатки и убирайтесь вон из мировой истории" – он безнадежно проиграл еще в Гостомельской битве. Властелина мира из него не получилось. И он отчаянно пытается решить другую в прямом смысле экзистенциальную для него проблему – остаться у власти (и следовательно живым) в проигравшей войну стране. Для этого он уже несколько месяцев назад начал пачками арестовывать генералов, назначенных им виновниками поражения. Несчастного Герасимова, который из какого-то подвала клятвенно обещал ему изгнать украинских оккупантов к концу рабочего дня, мы с вами видели в последний раз. Таким и запомним его с вечно плаксивым обиженным лицом.

Курская катастрофа заставляет меня внести коррекцию в план Победы Украины. Первоначальная версия, поддержанная 12 августа в Киеве делегацией Конгресса США, предусматривала получение Украиной 150-200 современных западных самолетов и дистанционное уничтожение крымской группировки противника. Его практическая реализация потребует 2-3 месяцев. Представляется, что последние события значительно понизили порог выживаемости режима.

У Украины уже есть как минимум 10 истребителей F-16. оснащенных ракетами Storm Shadow или Scalp. Есть ATACMS дальностью до 300 км. Полагаю, этого добра хватит для полного уничтожения к чертям собачьим Керченского моста. Срок подготовки операции 2-3 недели. Можно еще уложиться в традиционно драматический для российских режимов август.

Уничтожение символа рашистской экспансии, срезонировав в массовом сознании с курским позором "второй армии мира", просто взорвет горючую смесь недофюрера, недоармии, недопатриотов. Вооруженное до зубов Z-быдло вместе с уголовниками ринется из окопов Курска и Донбасса по адресу, указанному в его последних памфлетах убиенным Пригожиным – в рублевские усадьбы жирующих олигархов и генералов, бросивших их в "безмозглую педерастическую братоубийственную войну".

Этот крах российского социума уже начался, и остановить его будет невозможно. Украина ценой огромных человеческих жертв, предотвратила выброс рашистской магмы в благополучную Европу. Лица и институты, претендующие сегодня на роль Лидеров Свободного мира, могут и должны в кратчайшие сроки помочь Украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности.