Хто сильніший: альфа-самець Трамп чи диктатор із підворітні Путін?

У своїх відеоінтерв’ю з приводу інаугурації Д. Трампа я стверджував, що головним сюжетом у світі на середньострокову перспективу буде протистояння двох альфа-самців: справжнього — Трампа і дутого — путіна. А за цим протистоянням двох затятих тигрів з дерева буде спостерігати мудра мавпа — товариш Сі. Аж допоки ці тигри не завалять його дерево.

Поки що прогноз підтверджується.

Новий президент США напланував-наобіцяв стільки всього масштабного, що це просто неможливо виконати в рамках міжнародного права.

Наприклад, щоб прибрати величезні бази, насправді, міста по накопиченню нелегальних мігрантів та наркотрафіку на кордоні з Мексикою, Трампу доведеться використовувати свої збройні формування. Звісно, американські рейнджери реально впораються за декілька днів, бо там нема кому чинити опір. Але все одно це буде СВО на території сусідньої країни.

А щоб припинити потік мігрантів з Венесуели, як збирається Трамп, необхідно втрутитися у справи незалежної держави і забезпечити там появу маріонеткової влади, орієнтованої на США — зробити теж саме, щоб збирався Кремль з Україною.

Важко уявити, щоб всі свої завдання Трамп встиг виконати за 4 роки. Відповідно, можуть виникнути ідеї, що перший трампів президентський термін не рахується, і можна балотуватися ще раз — знов-таки надто схоже на те, що відбувається у недоімперії.

Я до того, що путін відразу почне заявляти, що якщо можна Трампу, то чому не можна йому? І це є головним моментом цієї колізії.

Бо Трамп жодним чином не вважає путіна рівним собі. Трамп себе бачить володарем наймогутнішої країни світу. І тільки з Сі Дзіньпінем він може про щось домовлятися, бо у Китаю теж потужна економіка. А путін для Трампа — черговий маленькій диктатор з підворітні, який зі своєю шоблою грабує свою країну та ще й на щось більше претендує. Трамп всього досягнув сам, путіна втягнув у владу радянський КДБ.

Як тільки путін спробує стати в один рівень з Трампом, і той це помітить — на кремлівському фюреркові можна ставити хрестик. На що, власне, і надія.

Але все почнеться, коли Україна зможе стабілізувати фронт. Не зможе — агресія і війна будуть продовжуватися.