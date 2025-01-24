Кто сильнее: альфа-самец Трамп или диктатор из подворотни Путин?

В своих видеоинтервью по поводу инаугурации Д.А. Трампа я утверждал, что главным сюжетом в мире на среднесрочную перспективу будет противостояние двух альфа-самцев: настоящего – Трампа и дутого – путина. А за этим противостоянием двух ярых тигров из дерева будет наблюдать мудрая обезьяна — товарищ Си. Пока эти тигры не завалят его дерево.

Пока что прогноз подтверждается.

Новый президент США напланировал-наобещал столько всего масштабного, что это просто невозможно выполнить в рамках международного права.

К примеру, чтобы убрать огромные базы, на самом деле, города по накоплению нелегальных мигрантов и наркотрафика на границе с Мексикой, Трампу придется использовать свои вооруженные формирования. Конечно, американские рейнджеры реально справятся за несколько дней, потому что там некому сопротивляться. Но все равно это будет СВО на территории соседней страны.

А чтобы прекратить поток мигрантов из Венесуэлы, как собирается Трамп, необходимо вмешаться в дела независимого государства и обеспечить там появление марионеточной власти, ориентированной на США — сделать то же самое, чтобы собирался Кремль с Украиной.

Трудно представить, чтобы все свои задачи Трамп успел выполнить за 4 года. Соответственно могут возникнуть идеи, что первый трампов президентский срок не считается, и можно баллотироваться еще раз — опять-таки слишком похоже на то, что происходит в недоимперии.

Я к тому, что путин сразу начнет заявлять, что если можно Трампу, то почему нельзя ему? И это главный момент этой коллизии.

Ибо Трамп никоим образом не считает путина равным себе. Трамп себя видит обладателем самой могущественной страны мира. И только с Си Дзиньпинем он может о чем-то договариваться, потому что у Китая тоже мощная экономика. А путин для Трампа — очередной маленький диктатор из подворотни, который со своей шоблой грабит свою страну, да еще и на что-то большее претендует. Трамп всего достиг сам, путина втянул во власть советский КГБ.

Как только пути попытаются стать в один уровень с Трампом, и тот это заметит — на кремлевском фюрерке можно ставить крестик. На что собственно и надежда.

Но все начнется, когда Украина сможет стабилизировать фронт. Не сможет – агрессия и война будут продолжаться.