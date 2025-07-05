Хто поїде послом до Америки

У нашому політикумі активно обговорюють кандидатури посла України в США. Називають прізвища Точицького, Умєрова і навіть Шмигаля

Зрозуміло, що Банкова буде оперувати власними розрахунками у визначенні прізвища на цю надважливу посаду. Потрібна буде максимально лояльна, зручна та авторитетна фігура.

Але тут важливі не лише конʼюнктурні інтереси.

Потрібно ставити питання, яка б людина влаштувала ще й адміністрацію Трампа і мала шанс стати ефективним комунікатором? Звісно, мала б вільно володіти англійською мовою.

Таких критеріїв чотири. Якщо вони зійдуться — виникає поле для шансів перезавантажити американський трек.

По-перше, це має бути людина, що не ангажована співпрацею із Демократичною партією США й оточенням Байдена. Для Трампа і MAGA це червона ганчірка. Така людина приречена на чорну мітку. Не забувайте, Трамп віддає перевагу надмірній персоналізації зовнішньополітичних відносин, він схильний оцінювати людей за зовнішніми атрибутами.

По-друге, бажано, щоб майбутній посол мав би певний бекграунд у бізнесі (будівельний, енергетичний, фінансовий, технологічний тощо). Трампу легше порозумітися з підприємцем-прагматиком, ніж із зарозумілим інтелектуалом чи карʼєрним дипломатом. Приклад – наближеність Віткоффа, Безоса, Тілля. Трамп періодично казав раніше: "Я поважаю людей бізнесу. Політика — це бізнес".

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По-третє, було б непогано, якби представник України розділяв консервативний світогляд, був би віруючим і мав широкі зв’язки з американським громадянським середовищем, особливо з правоконсервативними think tank. Ну і здатним уникати агресивного вимогливого тону.

По-четверте, був би медійною людиною, телегенічною, без репутації військового яструба, добрим спікером, що здатний професійно виступати на американському телебаченні з позицією України.