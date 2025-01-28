Хто і навіщо поширює тему ''миру за 100 днів''?

Друзі, давайте коротко закриємо тему "миру за 100 днів" та "перемир'я до 9 травня". Бо інформації у західних ЗМІ вже дуже багато, наші канали зі своїм "комплексом меншовартості" всі ці дешеві сенсації звично підхоплюють. А у народу починає формуватися цілий набір зайвих ілюзій. Не просто зайвих, а шкідливих.

Хтось думає – а навіщо все? Навіщо допомагати ЗСУ? Ну, справді – які дрони, які пікапи або їхній ремонт? У травні вже настане мир, тож обійдуться військові! А то вигадали – купити корч для виїзду на позиції, купити бусик для евакуації поранених. Які вам позиції, які поранені – мир уже скоро. Нажитися на війні хочете?

З мобілізацією – самі розумієте всю картину. Мир через три місяці, навіщо йти у ТЦК?! Сто днів залишилося до кінця – нікому не потрібне поповнення, не вигадуйте! Ховаємо наших черешеньок і подряпинок від ТЦК, люди у ЗСУ вже не потрібні! Приплюсуйте СЗЧ. Тому що на фронті взагалі не стає тихіше або легше. І втрат не стає менше. Ти у принципі ще з 2022 (хтось пізніше) погодився з тим, що можеш загинути або отримати серйозне поранення. Це війна, так буває. Але як же не хочеться отримати свій осколок або фпвишку у борт за місяць до перемир'я!

Ви розумієте, скільки вигод отримує агресор просто від розгойдування теми "мир через 100 днів" на українських каналах? Тим більше, що розганяти цю тему дуже легко. Десь "джинсу" у серйозному західному ЗМІ розмістив. Або навіть без грошей – просто "витік" із Кремля їм зробив. Мінімум фінансових та інтелектуальних вкладень, а новина піде у маси, ще й із величезною кількістю корисних коментарів "диванних експертів". Теж добровільних. У цій хвилі окремі голоси розумників про "ще нічого не визначено" просто губляться. А якщо зірки запалюють – ну, ви ж пам'ятаєте продовження.

Чи можливе взагалі досягнення миру через умовні 100 днів? Так. Одна з можливостей така. Як і через 50 днів. Або через рік. У російській економіці дійсно всі ознаки кризи, що наближається. Але на рік сил і грошей ще вистачить. За активної допомоги Китаю і КНДР на довше. І у Києва сил і озброєння залізобетонно вистачить на рік. Кремль хоче парад 9 травня на честь перемоги над Україною, це правда. Особисто Путін хоче. Згоден навіть на парад у Москві, якщо вже у Києві не вийшло. Але знищення України він досі хоче більше.

Так, а важелі у руках Трампа дійсно потужні, але це зовсім не чарівна паличка. І прогнутися під бажання Путіна для нього взагалі неприйнятно. Не вписується у претензії на лідерство. А поспішати президенту США абсолютно нікуди. Усі ці комбінації з Москвою і Києвом просто гамбіт великої партії з Пекіном і поспіх тут ні до чого.