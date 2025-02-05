Кремль слабший, ніж здається: це потрібно враховувати при переговорах

Напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа тема можливих переговорів Москви та Вашингтона щодо завершення гарячої фази російсько-української війни знову актуалізувалася у російському інформаційному просторі. Громадянські аналітики, насамперед близький до Кремля аналітичний центр Дискусійний клуб "Валдай", оцінюють їх потенціал досить низько, стверджуючи, що Сполучені Штати мають багато передумов для того, щоб домовлятися з Москвою, тоді як Росія не надто зацікавлена в зупинці бойових дій, пише Jamestown Foundation.

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По их словам, "Москва сохраняет возможность вести военные действия без избыточной мобилизации". Также прокремлевские аналитики вновь выдвигают нереалистичные требования "более широких договоренностей в области европейской безопасности", делая отсылку к ультиматуму 2021 года, ставшему формальным поводом вторжения в Украину. При этом они признают, что США не согласятся на их условия, а потому любые соглашения можно рассматривать только как "временную передышку" в противостоянии.

Военные аналитики, напротив, настроены более оптимистично. Они уверяют, что "дни Зеленского сочтены", Европа окончательно потеряла субъектность, а потому имеет смысл договариваться о судьбе Украины только с США. Однако они отмечают, что гарантом успешности переговоров может стать "военная мощь России" и ее готовность оказывать помощь тем странам, кто последует ее примеру внешней агрессии. Они настаивают на мирном договоре только на российских условиях и параллельно пытаются запугать Запад картинами его будущего поражения в случае прямого военного столкновения России и НАТО.Несмотря на постоянно повторяющийся в российском информационном пространстве тезис о "переговорах с позиции силы", на практике переговорную позицию России нельзя назвать сильной, даже учитывая наступление российской армии на украинском фронте. Еще год назад полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев признавал, что у Москвы нет достаточного преимущества в военной силе, чтобы захватить Харьков и другие украинские города.

Независимые эксперты отмечают, что приток контрактников в армию РФ за минувший год существенно снизился. Российские военные аналитики уже открытым текстом признают, что больших шансов на скорейший прорыв фронта российской армией пока нет, а потому "вариант безоговорочной капитуляции киевского режима пока нет никакого смысла рассматривать всерьез".Тем временем внешнеполитическое положение России также не создает сильной позиции для переговоров с Западом. Еще год назад мы отмечали, как формальные союзники России используют ее слабость в своих интересах. Объединение стран БРИКС, вопреки ожиданиям Москвы, не стало антизападным движением и так и не создало собственной валюты, на которую так рассчитывал Кремль для обхода санкций.

Кроме этого, многие незападные страны активно взаимодействуют с западными в рамках "Большой двадцатки", чем вызывают особое недовольство Москвы. Кремлевские аналитики резко критикуют "Группу 20", называя ее попыткой "подчеркнуть своего рода классовый мир между эксплуататорами и эксплуатируемыми", однако никак не могут повлиять на ситуацию. Даже Азербайджан, будучи членом СНГ, жестко повел себя по отношению к Москве после крушения самолета Embraer "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря прошлого года, подбитого, по-видимому, российским ПВО. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за катастрофу на Москву, не поддался попыткам замять инцидент и потребовал от Кремля извинений и компенсаций.

Некоторые российские оппозиционеры выдвинули версию, что подобная независимая позиция Баку продиктована усилением влияния Турции, которая является ближайшим союзником Азербайджана.

Независимо от того, насколько оправданы такие предположения, зарубежные эксперты давно наблюдают рост влияния Анкары на Южном Кавказе, а азербайджанские политики открыто приветствуют его.Хотя Москва традиционно считает Кавказ зоной своих интересов, российские чиновники и пропагандисты упрямо старались не замечать возникающего с Турцией конфликта интересов. Напротив, с началом полномасштабной войны в официальных государственных СМИ Анкара именуется исключительно партнером или союзником, а также активно используется пропагандой как пример успешной суверенной политики, "направленной на защиту своих интересов".

При этом пропагандисты пытаются всеми силами скрыть существующие противоречия в российско-турецких отношениях и объясняют твердую позицию Азербайджана тем, что ЕС "натравил" Алиева на Россию. Однако замалчивание проблемы не отменяет того факта, что Турция реализует собственные интересы зачастую в ущерб российским, и потому не является союзником Москвы в полном смысле слова.

Также российская пропаганда возлагает огромные надежды на подписанный 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, рассчитывая не только на экономическое, но и на военное сотрудничество. Однако даже лояльная российским властям специалист по Ирану Юлия Юзик отмечает, что никаких конкретных договоренностей документ не предусматривает. Более того, он закрепляет обязательство вместе бороться с отмыванием денег, тогда как Кремль рассчитывал на помощь Ирана в этом отмывании. Даже с развитием так необходимого Кремлю торгового коридора с Ираном возникает все больше проблем.

Словом, реальная позиция Москвы на международной арене слабее, чем Кремль хотел бы это показать, и этот момент важно учитывать в возможных переговорах.