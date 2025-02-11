Кремль готується до припинення війни?

Останнім часом близькі до Кремля джерела все частіше почали писати про неминуче закінчення "СВО" ("СВО" або "спеціальна військова операція" в Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.). Судячи з багатьох показників, російська влада дійсно потребує перепочинку, оскільки ресурси на подальші наступальні дії закінчуються. Попри запевнення провладних ЗМІ, частина "радикально-патріотичного сегменту" не готова до переговорів і потребує війни до переможного кінця.

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Однако более серьезное недовольство может исходить от тех, кто непосредственно зарабатывает на войне. Для подавления их недовольства Кремль может ужесточать репрессии, либо в конце концов примет решение о возобновлении боевых действий, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

С конца прошлого года в близких к Кремлю медиа все чаще стала проскальзывать идея о неизбежном и близком завершении боевых действий в Украине. Еще в декабре связанный с администрацией российского президента телеграм-канал "Незыгарь" уверял, что "завершение СВО подавляющая часть общества воспримет как победу России", тогда как "недовольные патриоты" маргинализируются. Авторы уверяют, что "кураторов внутренней политики ориентировали быть готовыми к завершению СВО и оформлению их позитивных итогов в общественном мнении". По их мнению, "информационное пространство контролируется", военкоры "будут соблюдать спущенные им установки", а общество "примет в качестве победы тот результат, который ему представят".

В конце января довольно популярный в российском информационном пространстве телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал довольно резкий материал о том, что, если войну не удастся закончить в ближайшее время, "уже в 2026 году ситуация в экономике страны выйдет из-под контроля". Авторы отмечают "катастрофическое падение стоимости активов банков, которыми они отвечают перед вкладчиками"; при этом "потери продолжают нарастать". Еще одним ударом по банкам могут стать неплатежи по кредитам и ипотеке, которые также растут.

Хотя данный канал был наряду с другими объявлен "иностранным агентом", по информации Радио Свобода, он связан с российскими силовиками. В то же время тема окончания войны еще сильнее зазвучала в уже упомянутом канале "Незыгарь" – с акцентом на необходимости строительства мирной жизни и довольно откровенными пассажами о том, что "большинство в глубинке… устали от похоронок".

Создается впечатление, что Кремль ощущает необходимость хотя бы приостановки горячей фазы войны. Мы уже отмечали, что у российской армии недостаточно сил, чтобы захватить новые украинские города. Однако также возникают серьезные сомнения, что у Кремля достаточно ресурсов даже для продолжения текущей интенсивности боевых действий, если они затянутся.

По данным независимых журналистов, фактическая численность старых советских и российских танков на базах хранения к концу 2024 года сократилась с начала войны в два раза. На конец года там оставалось не более 500 танков, находящихся в состоянии относительной годности. Реставрация прочих представляет собой гораздо более сложную задачу и займет гораздо больше времени. По оценкам исследователей, пригодные для реставрации и ремонта танки закончатся уже в 2025 году.

Количество желающих подписать контракт с Минобороны РФ также сокращается, и на данный момент составляет в Москве около 40 человек в день. В конце лета и осенью 2024 года этот показатель был в пять раз выше. Журналисты сообщают о росте числа иностранцев из Китая и стран Африки, идущих на фронт в первую очередь ради денег и боевого опыта, тогда как из россиян основную массу желающих отправиться на войну составляют фигуранты уголовных и административных дел.

Это помогает российским властям избежать повторной мобилизации, но в случае продолжения войны боевой дух наемников и трудности с интеграцией в российскую армию могут сказаться на ее боеспособности. Так уже было с северокорейскими солдатами, которых россиянам пришлось вывести из Курской области в конце января из-за больших потерь. Экономисты также отмечают ухудшение делового климата и рост инфляции, которые также усугубятся в случае продолжения войны.

Однако в радикально-патриотическом сегменте все еще сохраняется устойчивое отношение к переговорам как к ловушке и требование "войны для победного конца". Именно такой позиции придерживаются авторы близкого к Министерству обороны РФ сайта "Военное обозрение". Они называют возможную сделку с Трампом "тупиком" и уверяют, что Россия "не может позволить себе сделку, которая "обнулит" глобальные цели СВО и породит в будущем новый конфликт".

Переговоры в их представлении являются лишь "последним способом обмануть русских", а единственный способ достичь мира, по их мнению – это "справедливое возмездие киевского режима и уничтожение бандеровщины на западных рубежах России". Авторы радикально правого телеканала "Царьград" также сетуют, что "Украина переходит в другие руки, пока Россия медлит".

Конечно, это не означает, что российские власти утратили контроль над радикальной частью общества. Вполне возможно, что данные СМИ еще не получили соответствующие инструкции от Кремля, и призваны играть на "повышение ставок" до начала переговоров. К тому же даже в случае сохранения их недовольства вряд ли они смогут серьезно повлиять на ситуацию.

Более серьезной проблемой для Кремля могут стать те силы, которые стали прямыми бенефициарами войны, а это, согласно данным независимых журналистов, 40% подсанкционных олигархов. Основными источниками их дохода стало поглощение иностранных активов и производство замещающих импорт товаров и услуг. Невозможность сохранить прежний уровень доходов в случае окончания войны и сложности перехода экономики к режиму мирной жизни могут вызвать недовольство этой части элит.

При этом некоторые обозреватели полагают, что после окончания боевых действий именно российские миллиардеры могут оказаться под прицелом Владимира Путина. По их мнению, "одной из основных тем, объединяющих россиян, может стать перераспределение богатств и восстановление социальной справедливости". При этом крупным собственникам все чаще напоминают нарушения при приватизации, допущенные в 90-е годы.

Это предположение выглядит вполне логичным. При отсутствии внешнего врага режим вынужден будет искать новых "внутренних врагов" и усиливать репрессии. Однако нельзя исключать того, что даже при новом витке репрессивной политики Владимиру Путину понадобится новый вариант "внешней угрозы", чтобы отвлечь общество от растущих внутренних проблем.