Комфортна відпустка на острові Мілос у Греції. Найкращі місця для зупинок, гастрономічний тур та вражаючі активності

До кількох десятиліть тому острів Мілос був відомий широкому загалу лише завдяки археологічним розкопкам і знаменитому артефакту Венери Мілоської. Розгледівши красу та романтику в цьому автентичному притулку, пари почали здійснювати свої найкращі втечі на Середземне море. Лише за 10–15 років острів перетворився на розкішний курорт із комфортними зупинками, найкращими ресторанами та барами, а також найзахопливішими активностями як на суші, так і по обидва боки води.

Ваша вдала відпустка на острові Мілос значною мірою залежатиме від ваших уподобань, тому варто ретельно дослідити, де зупинитися, де поїсти та одразу визначитися, чим хочете зайнятися. Ми вже склали список найкращих місць для зупинок і відвідувань на острові Мілос, Греція, щоб наблизити вас до ваших цілей. Не пропустіть цінну інформацію про організацію перельотів і переправ до острова Мілос наприкінці.

Найкращі місця для зупинок на острові Мілос, Греція

Один із 70 пляжів чи глибоке занурення в капсульні курорти в центрі острова – вибір за вами. Ми підібрали найкращі притулки в кожній зоні для комфортного відпочинку на Кікладському острові Мілос.

Ландшафтний басейн, що зливається з морем, у готелі Milos Cove, Греція. Джерело: https://www.booking.com/

Milos Cove – найкраще місце, щоб сховатися від сторонніх очей

Немов ще один артефакт серед стародавніх розкопок, прямокутні будівлі кольору слонової кістки стоять на гальковому узбережжі. Типова грецька архітектура, зрозуміла оку, наповнена розкішними локаціями для відпочинку та дуже комфортними номерами. Скляні стіни створені, щоб морський пейзаж став частиною вашого інтер’єру та вашої терапії протягом дня. Тераси та приватні басейни також сприяють цій меті. Великий ландшафтний басейн із підсвіткою – справжня атракція для відпочинку в позі морського котика з ароматними коктейлями з сусіднього бару. Курорт пропонує спокійну відпустку з можливістю оздоровлення в спа-кімнатах і насолоди гастрономічними спеціалітетами грецької кухні, приготованими з фермерських і свіжовиловлених продуктів. Сніданок подається у ваш номер для ідеального початку насиченого дня в одному з найкращих курортів острова Мілос – Milos Cove Resort.

Terra Mare Suites – у дусі піратської пригоди

Загублені серед сіл Мітакасе, Terra Mare Suites – це морський притулок. Дворівневий розкішний готель на острові Мілос має просторі номери для сімей і ексклюзивні люкси для романтики з прямим доступом до моря. Хвилі, що б’ються об скелястий берег, слугують щоденною колисковою, яка вщухає до ранку, даруючи спокійний схід сонця у вузькій бухті.

Печерні притулки оснащені меблями ручної роботи та деревиною, перетвореною на шедеври інтер’єру. Люкси обладнані кухнями та ванними кімнатами з просторими душовими кабінами.

За 5 хвилин їзди – Полонія, місце для гастрономічного туру та грецьких розваг. Terra Mare Suites – це місце для пригодницької зупинки на острові Мілос і найкращий сімейний готель для вікенду.

Тераса готелю Terra Mare на острові Мілос, Греція. Джерело: https://www.booking.com/

White Pebble Suites – капсульна зупинка, щоб закрити всі гештальти

Курорт White Pebble на Мілосі, здається, згладжує кути, додаючи ніжності та гармонії вашій відпустці. Пари обожнюють цю зупинку в Греції, адже це місце для максимального наповнення романтикою. Біла галька біля басейну з кремовими шезлонгами виглядає як елегантний килим і слугує окремою терапією для ніг.

Найрозкішніший притулок у White Pebble Resort – пентхаус-люкси з додатковими ландшафтними відкритими просторами, включно з приватними басейнами. Інтер’єри елегантні, у бежевих тонах із живими зеленими акцентами. Сніданок може бути частиною вашого ліжка або перенести вас на патіо, де ви насолоджуватиметеся не лише ароматами й смаками, але й ранковим запахом океану.

Спа в готелі пропонує масажі гарячими каменями та численні процедури для оновлення. White Pebble Suites – перлина тихої Полонії на острові Мілос, де завжди є що робити та що подивитися.

Відпустка в White Pebble Suites на острові Мілос, Греція. Джерело: https://www.fivestargreece.com/

Milos PLV – екологічна зупинка, що врізається в хвилі

Тиша цього розкішного готелю, який дотримується принципів сталості, дозволить вашій компанії чути лише одне одного, чайок і хвилі. Вілла, гостьовий будинок і котедж вміщають до 10 гостей і мають винятково розкішні інтер’єри. Вілла оснащена ландшафтним приватним басейном, що зливається з морськими хвилями. Білий вапняк розкішно поєднується з відтінками синього, і на це можна дивитися вічно з мебльованої тераси. Галькова стежка приведе вас до пляжу, де приморський відпочинок ідеальний і комфортний.

Завдяки геотермальній енергії світло проникає в усі локації, а сади та городи стали основою для меню ресторану. Milos PLV – один із найкращих готелів на острові Мілос, де ваш досвід буде унікальним.

Романтичний розкішний притулок на острові Мілос, Греція. Джерело: https://www.booking.com/

White Coast Suites with Pool – близько до пам’яток

Пляж Саракіно з одного боку та печери Папафрагас з іншого – ідеальне місце для відпустки на острові Мілос. Відсутність сусідів – приємний бонус і втеча від натовпів на пляжі. Номери розкішні, від найскромніших до просторих із терасами та приватними ландшафтними басейнами. Кремові тони, приємне поєднання скла та дерева та незмінно чарівний краєвид із панорамних вікон.

Біля підніжжя готелю розташований великий ландшафтний басейн, що зливається з морем. Це притулок лише для дорослих, тож атмосфера на території спокійна та розслаблююча з кількома жвавими локаціями.

Ресторан цього п’ятизіркового курорту на острові Мілос відомий стравами від шеф-кухаря Янніса Ліокаса. А бар біля басейну щовечора популярний завдяки коктейлям для споглядання зірок. White Coast втілює фантазії про ідеальну відпустку для дорослих на острові Мілос у Греції.

Здорові та смачні грецькі сніданки на острові Мілос у готелі Ventus di Milo. Джерело: https://www.booking.com/

Ventus di Milo – апарт-готель

Віддалення вглиб острова – чудова ідея для усамітненої розкішної відпустки та релаксу. Ventus di Milo – прекрасна зупинка на острові Мілос, що дарує погляд на грецьку відпустку з інших перспектив.

Номери та люкси дуже романтичні, оснащені дзеркалами у кремових рамах на всю стіну, неймовірними кокосовими світильниками чи цікавими столами ручної роботи – бажання досліджувати не покине вас.

Розкішні ванні кімнати в печерному стилі мають душові, а в номерах є холодильник, телевізор і кондиціонер.

Тераса та ландшафтний басейн стануть місцем для зустрічей і приємного усамітнення, а ресторан познайомить із грецькою кухнею на високому рівні. Один із найкращих готелів на острові Мілос, Ventus di Milo, пропонує активним гостям доповнити відпустку екскурсіями та водними активностями.

Смачні локації острова Мілос, Греція

Грецька кухня переслідуватиме вас на острові Мілос у кожному закладі. Домашні коржі, оливки та найароматніша олія, яку постачають фермери або вичавлюють прямо на території ресторану. Особливу увагу варто приділити сирам, які слід смакувати з місцевим вином. Щодо барів, ми виділили найкращі сцени, щоб ваш досвід був успішним і глибоким.

Ніч буде сповнена веселощів на острові Мілос у Греції, у барі Verina. Джерело: @verina_cocktail_bar

Verina Bar

У Плаці, столиці острова, варто піднятися на вершину одного з пагорбів, де Стеліос Матіоудакіс втілив свою дорослу мрію. Назвавши бар на честь одного з найміцніших морських вузлів, Стеліос заклав міцну основу для свого бізнесу. Атмосфера рибальського села серед сіток і улову віддає шану прибережним поселенням і історичним ремеслам. Оригінальні грецькі закуски та великий вибір яскравих напоїв у пляшках змусять вас затриматися на довгий вечір і повертатися ще не раз. Спробуйте коктейльні мікси з яскравими кольорами та не пропустіть Sailor’s Punch. Instagram

Bar Aragosta

У місті Адамас – друге гаванне місце для нічних веселощів і релаксу. Bar Aragosta створює позитивну атмосферу завдяки чудовому плейлисту R&B і поп-трекам. Відкриваючи меню, зверніть увагу на шампанське Aragosta – заради нього ви тут. Будь-які мікси з цим ігристим напоєм – чудовий початок і продовження веселого вечора на острові Мілос. Aragosta

Кілька рівнів бару перенесуть вас на різні висоти панорами острова Мілос, Греція. Джерело: https://www.facebook.com/

Bar Akri

Цікаво, що б сказала ваша бабуся, якби ви перетворили її будинок на такий розкішний джаз-клуб? Напевно, побажала б попутного вітру. Атмосфера вечора в Bar Akri ділиться на дві частини: до 22:00 і після. Перша частина – лаундж-зона для розігріву. Тераси наповнені етнічними ритмами та легкою романтичною атмосферою. Другу частину ви впізнаєте за басами в колонках і змінним ритмом світла – тут починається веселощі з диско, фанком і поп-музикою. Меню багате на сорти джину, газовані мікси та лікери. Facebook

Зануртеся в емоції та смаки в барі Utopia на острові Мілос, Греція. Джерело: https://www.facebook.com/

Utopia Bar

Місто Плака може стати чудовим приморським видовищем, якщо ви в Bar Utopia. Тут коктейль із променями заходу сонця має прямий сенс і неймовірне забарвлення. Це дуже популярне місце в столиці Мілосу, тож подбайте про столик заздалегідь. Не хвилюйтеся, вам буде що спробувати та чим зайнятися, чекаючи картини заходу. Навіть великі компанії почуваються затишно, а для пар є романтичні куточки. Преміум-напої конкурують із місцевими винами, а професійні міксологи створюють магію без грама алкоголю. Facebook

Bar Mostra

Оглядовий майданчик Адамаса – так називають цю облаштовану локацію з підвищеною терасою. Будучи частиною готелю, бар також відкритий для відвідувачів. Незважаючи на натовп, що змагається за місця в першому ряду, атмосфера приємна та розслаблююча. М’які мелодії лоскочуть вуха, як і приємне тепло класичних морських коктейлів у горлі. Шанувальники аперолю знайдуть великий вибір сумішей із цим напоєм, а Negroni і Cosmopolitan чекають своїх фанатів із усього світу. Instagram

Найкращі заняття на острові Мілос, Греція

Щоб повною мірою насолодитися розкішною відпусткою на острові Мілос, заплануйте принаймні кілька найвражаючих активностей. Неважливо – суша, вода чи підводний світ, кожен знайде розваги та екскурсії за смаком.

Сафарі на острові Мілос

Західна частина острова Мілос залишається дикою зоною, захищеною програмою ЄС Natura 2000. Дістатися сюди можна лише на позашляховиках із професійним гідом. Це на краще: ви дізнаєтеся про таємничі червоні печери, безпечно дослідите їх марганцеві глибини, вимерлий вулкан із його скарбами та численних крилатих і чотириногих мешканців незайманої частини острова. Тур розрахований на цілий день із перервами на купання та перекуси. Book

Гео-прогулянки на острові Мілос, Греція. Джерело: https://www.miloterranean.gr/

Шість піших маршрутів для самостійного дослідження

Завдяки експертам із геології, історії та картографії розроблено онлайн-карти, щоб кожен відвідувач острова Мілос міг знайти цікавий піший тур. Miloterranean Geo Walks – справжній скарб для самостійного дослідження. Маршрути включають відомі пам’ятки, зокрема шахти Теорічія, доісторичний кар’єр обсидіану та пам’ятник Філакопі. Here

Зберіть колекцію пляжів острова Мілос

Серед 70 пляжів острова Мілос є дикі зони або приховані від туристів, але улюблені місцевими. Наприклад, пляж Алогомандра прикрашений занедбаною печерою, а до пляжу Геронтас потрібно пройти 20 хвилин мальовничою дорогою, щоб дістатися до вулканічного піску. Така карта пригод може бути дуже захопливою.

Найкраще вітрильне плавання навколо острова Мілос, Греція. Джерело: https://milosoneiro.com/

Вітрильний тур навколо острова Мілос

Така прогулянка – обов’язкова на острові Мілос. Барвисті бухти, неймовірні печери, кольорові села Сірмата та купання з яхти в наймальовничішому місці біля острова чекають на вас. Скелі Клефтіко відкриють піратський сховок, а привітний капітан Еліас Скідус організує захопливий снорклінг у печері Сікія. Take a look

Підводний світ острова Мілос

Дайвінг біля острова Мілос – це окрема серія галерей із різноманітними експонатами та несподіваними знахідками. Прогулянка вулканічним морським дном може принести зустріч із монахами-тюленями та зграями барвистих риб. Деякі екскурсії включають можливість дослідити уламки корабля біля Саракініко. Dive

Оренда човна

Для впевнених мандрівників оренда човна – чудовий спосіб дослідити узбережжя у власному темпі. Це може бути найромантичніший пікнік на пляжі, доступному лише з моря, пошук прихованих печер або прогулянка для вдалих ракурсів острова. Це точно пригода в дусі Мілосу. Paddles

Води неймовірно красивих кольорів і відтінків на острові Мілос, Греція. Джерело: https://saltyrides.gr/

Дослідження Поліегоса

Це може бути коротка зупинка на ніч або одноденна екскурсія. Salty Rides, яким керує подружня пара, із радістю організує подорож через найсюрреалістичніші води острова Мілос. Ви навіть матимете шанс відвідати майже ізольовану бухту Суфі та побачити ф’йорд. Here

Дегустація вин у печері

Витримка вина в глиняних амфорах у печері – багатовікова традиція, яку варто відчути. У Поллонії гостинний господар Костас Малліс покаже тонкощі виноробства та дозволить насолодитися виноградними напоями. Tasting

День на Кімолосі

Паром або орендоване авто допоможе дістатися до пункту призначення. Мініатюрний острів Кімолос як окремий курорт подарує численні спокійні враження та знайомство з його мінеральними скарбами. У таверні To Kyma є що смакувати, а в Хорі багато що подивитися.

Античний театр на острові Мілос

Історичне минуле острова Мілос, Греція, ретельно охороняється. У вас буде чудова можливість відвідати стародавній театр під відкритим небом біля Тріпіті. Це не просто купа доісторичних каменів – тут досі проводять музичні заходи та театральні вистави, частиною яких ви можете стати. Театр вміщує до 700 глядачів – незабываемое впечатляющее видовище. Performances

Найкращий спосіб дістатися до острова Мілос у Греції

Острів Мілос має невеликий аеропорт, але рейси виконують виключно Olympic Airlines / Aegean і Sky Express. Пункт відправлення та прибуття – Афіни. Популярність цих рейсів дуже висока через швидкість перельоту та приголомшливі краєвиди з ілюмінаторів.

Приватні гелікоптери та літаки можуть бути комфортним трансфером. Така подорож може стати окремим досвідом за значну суму.

Морський шлях забезпечують пороми, що відправляються за розкладом із Афін (порт Пірей). Така поїздка водою займає від 3 до 12 годин.

Квитки на пором можна забронювати заздалегідь через Ferryhopper. Купівля також доступна в порту, але переконайтеся, що дата не припадає на державне свято. Ferryhopper