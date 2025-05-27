Комфортный отпуск на острове Милос в Греции. Лучшие места для остановок, гастрономический тур и впечатляющие активности

До нескольких десятилетий назад остров Милос был известен широкой публике только благодаря археологическим раскопкам и знаменитому артефакту Венеры Милосской. Рассмотрев красоту и романтику в этом подлинном приюте, пары начали совершать свои лучшие побеги на Средиземное море. Только за 10–15 лет остров превратился в роскошный курорт с комфортабельными остановками, лучшими ресторанами и барами, а также самыми увлекательными активностями как на суше, так и с обеих сторон воды.

Ваш удачный отпуск на острове Милос будет в значительной степени зависеть от ваших предпочтений, поэтому следует тщательно исследовать, где остановиться, где поесть и сразу определиться, чем хотите заняться. Мы уже составили список лучших мест для остановок и посещений на острове Милос, Греция, чтобы приблизить вас к вашим целям. Не упустите ценную информацию об организации перелетов и переправ к острову Милос в конце.

Лучшие места для остановок на острове Милос, Греция.

Один из 70 пляжей или глубокое погружение в капсульные курорты в центре острова – выбор за вами. Мы подобрали самые лучшие приюты в каждой зоне для комфортного отдыха на Кикладском острове Милос.

Ландшафтный бассейн, сливающийся с морем, в отеле Milos Cove, Греция. Источник: https://www.booking.com/

Milos Cove – лучшее место, чтобы скрыться от посторонних глаз

Словно еще один артефакт среди древних раскопок, прямоугольные постройки цвета слоновой кости стоят на галечном побережье. Типичная греческая архитектура, понятная глазу, наполнена роскошными местами отдыха и очень комфортными номерами. Стеклянные стены созданы, чтобы морской пейзаж стал частью вашего интерьера и терапии в течение дня. Террасы и частные бассейны также способствуют этой цели. Большой ландшафтный бассейн с подсветкой – настоящая достопримечательность для отдыха в позе морского котика с ароматными коктейлями из соседнего бара. Курорт предлагает спокойный отпуск с возможностью оздоровления в спа-комнатах и удовольствия гастрономическими специалистами греческой кухни, приготовленными из фермерских и свежевыловленных продуктов. Завтрак предлагается в ваш номер для идеального начала насыщенного дня в одном из лучших курортов острова Милос – Milos Cove Resort.

Terra Mare Suites – в духе пиратского происшествия

Затерянные среди деревень Митакасе, Terra Mare Suites – это морское убежище. Двухуровневый роскошный отель на острове Милос имеет просторные номера для семей и эксклюзивные люксы для романтики с прямым доступом к морю. Волны, бьющиеся о скалистый берег, служат каждодневной колыбельной, которая утихает до утра, даря спокойный восход солнца в узкой бухте.

Пещерные приюты оснащены мебелью ручной работы и древесиной, превращенной в шедевры интерьера. Люксы оснащены кухнями и ванными комнатами с просторными душевыми кабинами.

За 5 минут езды – Полония, место для гастрономического тура и греческих развлечений. Terra Mare Suites – это место для приключенческой остановки на острове Милос и самый лучший семейный отель для уикенда.

Терраса отеля Terra Mare на острове Милос, Греция. Источник: https://www.booking.com/

White Pebble Suites – капсульная остановка, чтобы закрыть все гештальты

Курорт White Pebble на Милосе, кажется, сглаживает углы, придавая нежности и гармонии вашему отпуску. Пара обожает эту остановку в Греции, ведь это место для максимального наполнения романтикой. Белая галька у бассейна с кремовыми шезлонгами смотрится как стильный ковер и служит отдельной терапией для ног.

Самый роскошный приют в White Pebble Resort – пентхаус-люксы с дополнительными ландшафтными открытыми пространствами, включая частные бассейны. Интерьеры изящны, в бежевых тонах с живыми зелеными акцентами. Завтрак может быть частью вашей кровати или перенести вас на патио, где вы будете наслаждаться не только ароматами и вкусами, но и утренним запахом океана.

Спа в отеле предлагается массаж горячими камнями и множество процедур для обновления. White Pebble Suites – жемчужина тихой Полонии на острове Милос, где всегда есть что делать и посмотреть.

Отпуск в White Pebble Suites на острове Милос, Греция. Источник: https://www.fivestargreece.com/

Milos PLV – экологическая остановка, врезающаяся в волны

Тишина этой роскошной гостиницы, которая придерживается принципов постоянства, позволит вашей компании слышать только друг друга, чаек и волны. Вилла, гостевой дом и коттедж вмещают до 10 гостей и обладают исключительно роскошными интерьерами. Вилла оснащена ландшафтным приватным бассейном, сливающимся с морскими волнами. Белый известняк роскошно сочетается с оттенками синего, и на это можно смотреть вечно с меблированной террасы. Галевая тропа приведет вас к пляжу, где приморский отдых идеален и комфортен.

Благодаря геотермальной энергии свет проникает во все локации, а сады и огороды стали основой меню ресторана. Milos PLV – одна из лучших гостиниц на острове Милос, где ваш опыт будет уникальным.

Романтический роскошный приют на острове Милос, Греция. Источник: https://www.booking.com/

White Coast Suites with Pool – близко к достопримечательностям

Пляж Саракино с одной стороны и пещеры Папафрагас с другой – идеальное место для отдыха на острове Милос. Отсутствие соседей – приятный бонус и бегство от толп на пляже. Номера роскошные, от самых скромных до просторных террас и частных ландшафтных бассейнов. Кремовые тона, приятное сочетание стекла и дерева и волшебный пейзаж из панорамных окон.

У подножия отеля расположен большой сливающийся с морем ландшафтный бассейн. Это приют только для взрослых, поэтому атмосфера на территории спокойная и расслабляющая с несколькими оживленными локациями.

Ресторан этого пятизвездочного курорта на острове Милос известен блюдами от шеф-повара Янниса Лиокаса. А бар у бассейна каждый вечер популярен благодаря коктейлям для созерцания звезд. White Coast олицетворяет фантазии об идеальном отпуске для взрослых на острове Милос в Греции.

Здоровые и вкусные греческие завтраки на острове Милос в отеле Ventus di Milo. Источник: https://www.booking.com/

Ventus di Milo – апарт-отель

Удаление вглубь острова – отличная идея для уединенного роскошного отпуска и релакса. Ventus di Milo – прекрасная остановка на острове Милос, дающая взгляд на греческий отпуск из других перспектив.

Номера и люксы очень романтичны, оснащены зеркалами в кремовых рамах во всю стену, невероятными кокосовыми светильниками или интересными столами ручной работы – желание исследовать вас не покинет.

Роскошные ванные комнаты в пещерном стиле имеют душевые, а в номерах есть холодильник, телевизор и кондиционер.

Терраса и ландшафтный бассейн станут местом для встреч и приятного уединения, а ресторан познакомит с греческой кухней на высоком уровне. Одна из лучших гостиниц на острове Милос, Ventus di Milo, предлагает активным гостям дополнить отпуск экскурсиями и водными активностями.

Вкусные локации острова Милос, Греция

Греческая кухня будет преследовать вас на острове Милос в каждом заведении. Домашние лепешки, оливки и самое ароматное масло, которое поставляют фермеры или выжимают прямо на территории ресторана. Особое внимание следует уделить сырам, которые следует смаковать с местным вином. Относительно баров мы выделили лучшие сцены, чтобы ваш опыт был успешным и глубоким.

Ночь будет полна веселья на острове Милос в Греции, в баре Verina. Источник: @verina_cocktail_bar

Verina Bar

Во Плаке, столице острова, стоит подняться на вершину одного из холмов, где Стелиос Матиоудакис воплотил свою взрослую мечту. Назвав бар в честь одного из самых крепких морских узлов, Стелиос заложил прочную основу для своего бизнеса. Атмосфера рыбацкой деревни среди сеток и улова чтит прибрежным поселением и историческим ремеслам. Оригинальные греческие закуски и огромный выбор ярких напитков в бутылках заставят вас задержаться на долгий вечер и возвращаться еще не раз. Попробуйте коктейльные миксы с яркими цветами и не пропустите Sailor's Punch. Instagram

Bar Aragosta

В городе Адамас – второе место для ночного веселья и релакса. Bar Aragosta создает положительную атмосферу благодаря великолепному плейлисту R&B и поп-трекам. Открывая меню, обратите внимание на шампанское Aragosta – ради него вы здесь. Любые миксы с этим игристым напитком – прекрасное начало и продолжение веселого вечера на острове Милос. Aragosta

Несколько уровней бара перенесут вас на разные высоты панорамы острова Милос, Греция. Источник: https://www.facebook.com/

Bar Akri

Интересно, что бы сказала ваша бабушка, если бы вы превратили ее дом в столь роскошный джаз-клуб? Наверное, пожелала бы попутного ветра. Вечерняя атмосфера в Bar Akri делится на две части: до 22:00 и после. Первая часть – лаундж-зона для разогрева. Террасы наполнены этническими ритмами и легкой романтической атмосферой. Вторую часть вы узнаете за басами в колонках и сменным ритмом света – здесь начинается веселье с диско, фанком и поп-музыкой. Меню богато сортами джина, газированными миксами и ликерами. Facebook

Окунитесь в эмоции и вкусы в баре Utopia на острове Милос, Греция. Источник: https://www.facebook.com/

Utopia Bar

Город Плака может стать отличным приморским зрелищем, если вы в Bar Utopia. Здесь коктейль с лучами заката имеет прямой смысл и невероятную окраску. Это очень популярное место в столице Милоса, и позаботьтесь о столике заранее. Не беспокойтесь, вам будет что попробовать и чем заняться, ожидая картины мероприятия. Даже большие компании ощущают себя уютно, а для пар есть романтические уголки. Премиум-напитки конкурируют с местными винами, а профессиональные миксологи создают магию без грамма алкоголя. Facebook

Bar Mostra

Смотровая площадка Адамаса – так называют эту обустроенную локацию с повышенной террасой. Являясь частью отеля, бар также открыт для посетителей. Несмотря на толпу, соревнующуюся за места в первом ряду, атмосфера приятная и расслабляющая. Мягкие мелодии щекочут уши, как и приятное тепло классических морских коктейлей в горле. Поклонники апероля найдут большой выбор смесей с напитком, а Negroni и Cosmopolitan ждут своих фанатов со всего мира. Instagram

Лучшие занятия на острове Милос, Греция

Чтобы в полной мере насладиться роскошным отпуском на острове Милос, запланируйте, по крайней мере, несколько самых впечатляющих активностей. Неважно – суша, вода или подводный мир, каждый найдет развлечения и экскурсии по вкусу.

Сафари на острове Милос

Западная часть острова Милос остается дикой зоной, защищенной программой ЕС Natura 2000. Добраться сюда можно только на внедорожниках с профессиональным гидом. Это к лучшему: вы узнаете о таинственных красных пещерах, безопасно исследуете их марганцевые глубины, вымерший вулкан с его сокровищами и многочисленных крылатых и четвероногих обитателей девственной части острова. Тур рассчитан на целый день с перерывами на купание и перекусы. Book

Гео-прогулки на острове Милос, Греция. Источник: https://www.miloterranean.gr/

Шесть пеших маршрутов для самостоятельного исследования

Благодаря экспертам по геологии, истории и картографии разработаны онлайн-карты, чтобы каждый посетитель острова Милос мог найти интересный пеший тур. Miloterranean Geo Walks – настоящее сокровище для самостоятельного исследования. Маршруты включают в себя известные достопримечательности, в частности шахты Теоричия, доисторический карьер обсидиана и памятник Филакопи. Here

Соберите коллекцию пляжей острова Милос

Среди 70 пляжей острова Милос есть дикие зоны или скрытые от туристов, но любимые местными. Например, пляж Алогомандра украшен заброшенной пещерой, а до пляжа Геронтас нужно пройти 20 минут по живописной дороге, чтобы добраться до вулканического песка. Такая карта приключений может быть очень увлекательной.

Лучшее парусное плавание вокруг острова Милос, Греция. Источник: https://milosoneiro.com/

Парусный тур вокруг острова Милос

Такая прогулка – обязательна на острове Милос. Красочные бухты, невероятные пещеры, цветные деревни Сирмата и купание с яхты в самом живописном месте у острова ждут вас. Скалы Клефтико откроют пиратский тайник, а приветливый капитан Элиас Скидус организует увлекательный снорклинг в пещере Сикия. Take a look

Подводный мир острова Милос

Дайвинг у острова Милос – это отдельная серия галерей с разнообразными экспонатами и неожиданными находками. Прогулка по вулканическому морскому дну может принести встречу с монахами-тюленями и стаями красочных рыб. Некоторые экскурсии включают в себя возможность исследовать обломки корабля возле Саракинико. Dive

Аренда лодки

Для уверенных путешественников аренда лодки – отличный способ изучить побережье в собственном темпе. Это может быть романтичный пикник на пляже, доступном только с моря, поиск скрытых пещер или прогулка для удачных ракурсов острова. Это точно приключение в духе Милоса. Paddles

Воды невероятно красивых цветов и оттенков на острове Милос, Греция. Источник: https://saltyrides.gr/

Исследование Полиегоса

Это может быть короткая остановка на ночь или однодневная экскурсия. Salty Rides, которым управляет супружеская пара, с радостью организует путешествие через самые сюрреалистические воды острова Милос. У вас даже будет шанс посетить почти изолированную бухту Суфи и увидеть фьорд. Here

Дегустация вин в пещере

Выдержка вина в глиняных амфорах в пещере – многовековая традиция, которую следует ощутить. В Поллонии гостеприимный хозяин Костас Маллис покажет тонкости виноделия и позволит насладиться виноградными напитками. Tasting

День на Кимолосе

Паром или арендованный автомобиль поможет добраться до пункта назначения. Миниатюрный остров Кимолос как отдельный курорт подарит многочисленные спокойные впечатления и знакомство с его минеральными сокровищами. В таверне To Kyma есть что смаковать, а в Хори многое посмотреть.

Античный театр на острове Милос

Историческое прошлое острова Милос, Греция, тщательно охраняемое. У вас будет отличная возможность посетить древний театр под открытым небом у Трипити. Это не просто куча доисторических камней – здесь до сих пор проводят музыкальные мероприятия и театральные представления, частью которых вы можете стать. Театр вмещает до 700 зрителей – незабываемое впечатляющее зрелище.Performances

Лучший способ добраться до острова Милос в Греции

Остров Милос имеет небольшой аэропорт, но рейсы выполняют исключительно Olympic Airlines/Aegean и Sky Express. Пункт отправления и прибытия в Афины. Популярность этих рейсов очень высока из-за скорости перелета и потрясающих видов из иллюминаторов.

Частные вертолеты и самолеты могут быть комфортным трансфером. Такая поездка может стать отдельным опытом за значительную сумму.

Морской путь обеспечивают паромы, отправляющиеся по расписанию из Афин (порт Пирей). Такая поездка водой занимает от 3 до 12 часов.

Билеты на паром можно забронировать заранее через Ferryhopper. Покупка доступна в порту, но убедитесь, что дата не приходится на государственный праздник. Ferryhopper