Коли у Росії закінчаться танки?

У 2022-му і навіть 2023-му, а для деяких нетямущих і в 2024-му, вкрай гостро поставало питання - коли у Росії закінчаться ракети? Тоді давали багато різних оцінок, які через неправильні формулювання або нерозуміння прислухаючихся до них, ну або через банальні маніпуляції, мали різний, часом вельми парадоксальний характер.

А відповідь була одночасно простою і вкрай складною - не може закінчитися те, що виробляється.

Якщо ми говоримо про ракети, які не виробляються в Росії, то вони мають термін, коли запаси підійдуть до кінця, наприклад, як це сталося з ракетами 9М79 ТРК "Точка-У". Якщо ж ракети виробляються, такі як Х-101, 3М14 "Калібр", 9М723 та інші, то закінчиться, вони не можуть, але періодичність і масованість ударів за допомогою цих засобів ураження буде прямо залежати від обсягів і термінів виробництва. І саме в такій залежності зараз перебуває росія, нездатна собі дозволити масовані, уніфіковані, або комбіновані удари по Україні щодня, або з періодичністю 2-3 дні... тиждень...

І аналогічна відповідь стосується, зокрема, і питання не тільки щодо танків, а й загалом застосовуваної РОВ техніки.

Наприклад, єдиний в Росії завод, який виробляє на сьогоднішній день танки з нуля - це Уралвагонзавод. Але ось тільки в цеху 130 які пафосні кадри від російської пропаганди не подивишся, в основному можна побачити Т-72, які проходять відновлення з консервації, ремонт ушкоджень, отриманих у зоні БД, модернізацію... А нова продукція, яку збирають з нуля, - це в середньому 6-7 танків Т-90М "Прорив" на місяць.

Але, ось у тому-то й річ, що відновлення танків Т-72 в якийсь момент себе вичерпає, оскільки запаси цих танків не нескінченні. І тоді УВЗ змушений буде перейти на випуск виключно нової продукції, а це, з великою натяжкою і за найоптимістичніших розрахунків, збільшення складального процесу, зав'язаного на 90% на ручній праці, до танкової роти Т-90М "Прорив" на місяць, яку завод і за найкращих часів не збирав.

На сьогодні вже стають червонокнижними багато танків. Наприклад, Т-80У, перші млинці грудкою Т-90А, запороті індійські Т-90С та інші. Їх практично не побачити у складі РОВ, а якщо вони і є, то поодинокі екземпляри. Не десятки, не сотні - одиниці.

Основні російські підприємства, які зайняті у виробництві та відновленні танків, це:

Уралвагонзавод - відновлення і модернізація Т-72. Відновлення і модернізація, а також у невеликій кількості виробництво Т-90;

Омсктрансмаш - відновлення і модернізація Т-80 (не виробництво!);

103 БТРЗ - відновлення і модернізація Т-62 (не виробництво!);

61 БТРЗ - відновлення і модернізація Т-72, Т-80 (не виробництво!);

163 БТРЗ - відновлення і модернізація Т-72 (не виробництво!).

Аналогічна історія з ББМ - здійснюється як відновлення із запасів часів СРСР, так і їх повноцінне виробництво. Основними підприємствами, задіяними в цих процесах, є:

Курганський машинобудівний завод;

Волгоградський тракторний завод;

Арзамаський машинобудівний завод.

Крім того, на низці підприємств здійснюється модернізація продукції, що вже не випускається. Наприклад, Рубцовський машинобудівний завод модернізує БМП-1 до модифікації БМП-1АМ "Басурманін" зі встановленням бойового модуля від БТР-82А, радіостанції типу Р-168 і програмно-апаратного комплексу апаратури внутрішнього зв'язку та комунікації.

До повномасштабного вторгнення в Україну ВПК Росії передавав щорічно у війська нової, відновленої, відремонтованої та модернізованої продукції сумарно 350-450 одиниць. Але з 2020 по 2021 рр. було передано рекордну кількість ББМ - понад 700, з яких щонайменше 300 - це були зняті зі зберігання і модернізовані БМП-2.

І ось із цього робимо відповідний висновок. Ні танки, ні ББМ у РОВ не закінчаться ніколи, а ось критичний дефіцит, у зв'язку з виснаженням радянської спадщини, що припускалася щомісяця сотнями через відновлення, вже настав. А до кінця цього року це вже буде не критичний дефіцит, а колапс.