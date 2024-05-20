Коли Росія звернула не туди? А вона ніколи й не була демократичною

Не хотів розводитися на цю тему, але надто часто вона звучить у бесідах із західними партнерами: коли Росія звернула не туди?

Цим же питанням переймаються "хорошіє русскіє": вони шукають момент, коли стався злам траєкторії, коли хороший Єльцин перейшов у поганого Путіна, коли Росія, що стала на шлях демократичного розвитку, повернулася назад, — забуваючи про розстріл парламенту й Першу чеченську війну.

Не було, не було ніякого повороту до демократії. І розвилки не було. Інші шляхи приводили до Руцького, Макашова, Зюганова, Жириновського, Примакова, Степашина. Суцільне лихо, одні чорти. Без варіантів.

Поворот міг би статися, якби відпустили Чеченську республіку Ічкерія. За нею б пішли інші національні республіки, але цей процес деколонізації укріпив би національне ядро і міг би перемкнути Росію на шлях формування національної держави. Ймовірність успіху не дуже велика, але це могло статися. Збереження ж імперського, колоніального характеру держави не залишало (і не залишає) жодного шансу на зміну історичної траєкторії.