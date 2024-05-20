Когда Россия свернула не туда? А она никогда и не была демократической

Не хотел разводиться по этой теме, но слишком часто она звучит в беседах с западными партнерами: когда Россия обратила не туда?

Этим же вопросом озабочены "хорошие русские": они ищут момент, когда произошел излом траектории, когда хороший Ельцин перешел в плохого Путина, когда Россия, вставшая на путь демократического развития, вернулась назад, забывая о расстреле парламента и Первой чеченской войне.

Не было, не было никакого поворота к демократии. И развилки не было. Другие пути приводили к Руцкому, Макашеву, Зюганову, Жириновскому, Примакову, Степашину. Сплошная беда, одни черти. Без вариантов.

Поворот мог бы произойти, если бы отпустили Чеченскую республику Ичкерия. За ней последовали бы другие национальные республики, но этот процесс деколонизации укрепил бы национальное ядро и мог бы переключить Россию на путь формирования национального государства. Вероятность успеха не очень велика, но это могло произойти. Сохранение же имперского, колониального характера государства не оставляло (и не оставляет) никакого шанса на смену исторической траектории.