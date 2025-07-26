Клуби в Амстердамі: 10 найкращих локацій для всіх любителів вечірок

Амстердам — це не лише канали, квартал Червоних ліхтарів, тюльпани та середньовічні пам’ятки. Хоча столиця Нідерландів, безсумнівно, є чарівним місцем для прогулянок і романтичних побачень, вона також є активним центром яскравого нічного життя. Від переобладнаних складів до підземних бункерів — найкращі клуби Амстердама чекають на вас. Більшість закладів мають цілодобові ліцензії, що означає, що ви можете веселитися буквально весь день і всю ніч. Наступний список топ-клубів Амстердама допоможе вам знайти ідеальне місце для незабутньої вечірки, яке відповідатиме вашим уподобанням і стилю.

1. De School

Адреса: Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.deschoolamsterdam.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Doctor+Jan+van+Breemenstraat+1,+1056+AB+Amsterdam,+Netherlands

Заклад, який входить до топ-10 клубів Амстердама, розташований у будівлі колишньої школи. Проте тут багато розваг. De School — це не лише клуб, а й кафе та ресторан. Також протягом року тут проводяться цікаві мистецькі та освітні заходи. Зокрема, у окремих залах — s105 і Muzieklokaal — організовуються камерні живі виступи, а сад є улюбленим місцем для відпочинку в теплі літні вечори.

Клуби Амстердама мають велику популярність не лише серед місцевих жителів. De School відомий у всьому світі завдяки своїм легендарним вечіркам. Тож, якщо ви відвідуєте столицю Нідерландів, радимо завітати сюди, щоб не пропустити шанс дізнатися якомога більше про яскраве нічне життя. До того ж, тимчасова оренда закінчується у 2025 році, тож, можливо, це остання можливість відвідати цей крутий клуб в Амстердамі.

2. OT301

Нічне життя Амстердаму. Джерело: http://www.ot301.nl

Адреса: Overtoom 301, 1054 HW Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.ot301.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Overtoom+301,+1054+HW+Amsterdam,+Netherlands

У 1999 році це місце було сквотом, але тепер OT301 — один із найпопулярніших і найкращих клубів Амстердама, який, утім, не втратив своєї бунтівної атмосфери та актуальності. Заклад, що пропонує поринути у яскраве нічне життя, залишився вірним своєму характеру, а ціни тут дуже приємні.

OT301 — це простір, де немає місця для осуду, тож ви можете повністю розслабитися і не приховувати свою сутність. Крім того, цей цілком легальний клуб активно бере участь у громадському житті, тому його варто підтримати. Багатоповерхова будівля, вкрита графіті, також має галерею, ресторан і кінотеатр.

3. Radion

Адреса: Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.radionamsterdam.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Louwesweg+1,+1066+EA+Amsterdam,+Netherlands

Розташований у районі Nieuwe West, цей клуб в Амстердамі є улюбленим місцем місцевих рейверів. У Radion ви знайдете надзвичайно гучну музику та "міні-вечірки", що зароджуються у підвальному курительному приміщенні. Це ідеальне місце для шалених танців, після яких ви захочете лише змити піт у холодному душі та впасти на ліжко. Пульсуюче техно змушує рухатися без зупинки! Відомі клуби Амстердама мають цілодобову ліцензію, що означає, що танці не закінчуються ні вдень, ні вночі. Якщо хочете освіжитися, рекомендуємо замовити смачне морозиво в барі.

4. Air

Унікальний досвід в клубі Air. Джерело: https://air.nl/

Адреса: Amstelstraat 24, 1017 AA Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.air.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Amstelstraat+24,+1017+AA+Amsterdam,+Netherlands

"Air" — найбільший і найкращий клуб для відвідування в Амстердамі. Локація дійсно велика, тож місця вистачить усім.

Яскравий суперклуб відомий своїм чудовим вибором музики:

Хіп-хоп;

Найновіший ритм-н-блюз;

Поп-мелодії.

Незалежно від стилю, музика звучить ідеально на спеціальних системах Void — одних із найкращих у столиці. Крім того, хороші клуби Амстердама пропонують стильний декор, сучасне освітлення та велику світлодіодну стелю. Локація включає п’ять барів і три окремі зали, тож не дивно, чому заклад настільки популярний і відомий.

5. Canvas

Адреса: Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.canvas7.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Wibautstraat+150,+1091+GR+Amsterdam,+Netherlands

Сьомий поверх будівлі, яку колись займала редакція газети, після обіду перетворюється на один із найвідоміших клубів Амстердама; до цього часу це бар і ресторан.

Одна з переваг цього місця — можливість насолодитися панорамним видом, з якого видно все місто. Якщо ви хочете відпочити від гучної музики та просто провести час на свіжому повітрі, візьміть смачний коктейль і вирушайте на одну з терас цього популярного клубу в Амстердамі. На даху будівлі є навіть гарячі ванни, але вони відкриті не завжди.

Вхід до закладу безкоштовний, а публіка переважно молода та мультикультурна, тож музика відповідна.

6. Shelter

Адреса: Overhoeksplein 3, 1031 KS Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.shelter.amsterdam

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Overhoeksplein+3,+1031+KS+Amsterdam,+Netherlands

"Брутальний бруталізм" — так можна описати цей клуб в Амстердамі, Нідерланди. Shelter виглядає і звучить так, ніби його викрали та привезли до столиці прямо з Берліна. Shelter розташований в атмосферному підвалі вежі A’dam Toren, монументальної 80-метрової споруди на березі річки Ей. Дістатися сюди можна безкоштовним поромом від Центрального вокзалу Амстердама.

Підземна атмосфера відчувається одразу після прибуття. Щоб потрапити сюди, потрібно спуститися через люк, який відкривається щовечора. Бетонна зала має високоякісну звукову систему; тут майже темно, але світла достатньо, щоб розгледіти, хто танцює поруч із вами.

Shelter — це місце, де ви проведете незабутню та дуже насичену ніч. Однак будьте готові до басової звукової системи, від якої вібрують барабанні перетинки, та абсолютно чорного декору. Цей відомий клуб Амстердама має цілодобову ліцензію і видає стільки герц, що це боляче, але в хорошому сенсі.

7. NYX

Адреса: Reguliersdwarsstraat 42, 1017 BM Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.clubnyx.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Reguliersdwarsstraat+42,+1017+BM+Amsterdam,+Netherlands

До списку найкращих клубів для відвідування в Амстердамі входить NYX. Клуб насамперед відомий своїми шаленими вечірками для LGBTQ+ та драг-шоу, але тут раді всім, широко відчиняючи двері щоночі. Протягом тижня проводяться різноманітні унікальні вечірки, орієнтовані на інклюзивність. Це переважно гей-клуб, але щочетверга є щось для всіх. Наприклад, якщо є можливість, рекомендуємо відвідати вечір Vogue.

Три поверхи, де безперервно грають популярні мелодії або голландський хіп-хоп. Безліч можливостей провести неймовірну незабутню ніч!

Гордість закладу, який входить до топ-5 клубів Амстердама, — це відкрита ванна кімната, де грає діджей. NYX пропонує дружню атмосферу та можливість бути собою, незалежно від ваших уподобань, адже тут немає місця для осуду.

8. Vondelbunker

Адреса: Vondelpark 3, 1054 RJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.vondelbunker.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Vondelpark+3,+1054+RJ+Amsterdam,+Netherlands

Якщо вам до вподоби трохи претензійний вінтажний стиль, вам точно сподобається один із найкращих клубів Амстердама для туристів. Локація — це бункер 1940-х років, який перетворили на місце для активного нічного життя. Спочатку він був побудований як укриття від атомних бомб після Другої світової війни. Тож місце дещо приховане від публіки та розташоване під мостом.

Одна з переваг цього клубу в Амстердамі — безкоштовний вхід. Крім того, тут влаштовують дійсно круті панк-вечірки.

9. Crane Hotel Faralda

Незвичайний готель та клуб. Джерело: https://www.secretplaces.com/

Адреса: NDSM-Plein 78, 1033 WB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.faralda.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=NDSM-Plein+78,+1033+WB+Amsterdam,+Netherlands

Готель, а також один із найкращих клубів для туристів в Амстердамі, розташований на вершині найвищого монументального портового крана. Це місце подарує кожному незабутні враження. З висоти 50 метрів відкриваються панорамні краєвиди на столицю, зокрема на річку Ей.

У клубі виступають провідні світові діджеї, звучить преміум-музика, а також проводяться корпоративні заходи.

10. Jimmy Woo

Адреса: Korte Leidsedwarsstraat 18, 1017 RC Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.jimmywoo.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Korte+Leidsedwarsstraat+18,+1017+RC+Amsterdam,+Netherlands

Ексклюзивний і дуже крутий клуб в Амстердамі — це стильний простір із танцполом, освітленим понад 12 тисячами лампочок, які невтомно пульсують у ритмі запальної музики. Двоповерхова будівля також включає красивий бар в азійському стилі, що пропонує широкий вибір коктейлів на будь-який смак.

Jimmy Woo збирає наймодніших людей, але це не головна перевага найкращих клубів Амстердама. Тут дійсно вміють влаштовувати круті вечірки. Наприклад, у четвер ви можете потрапити на "Back to the 90s", щоб не лише насолодитися атмосферою, а й скуштувати "заборонений плід"; COCO — найкраща ніч хіп-хопу та R&B у всьому місті, якщо не в усій країні. Однак варто зазначити, що політика безпеки та входу дуже сувора, а критерії потрапляння до Jimmy Woo неясні, тож можна покластися лише на свій стиль і впевненість або просто на удачу. У крайньому разі, ви можете обрати один із інших топ-5 клубів Амстердама.