Кіото вітає новий готель середнього класу поблизу ключових транспортних вузлів і пам’яток

IHG Hotels & Resorts готується відкрити готель Garner на 103 номери в центральному районі Сідзьо Карасума в Кіото з запланованим запуском у листопаді 2025 року. У співпраці з Taisei Yuraku Real Estate та Pacifica Hotels будівля зазнає значних реконструкцій, щоб відповідати стандартам бренду Garner. Це буде перший готель Garner у Кіото та четвертий у Японії, що відображає зростання IHG на важливих міських ринках.

Чудове розташування готелю пропонує гостям низку практичних переваг:

Легкий доступ до станцій метро Сідзьо та Годзьо;

Коротка поїздка на таксі від вокзалу Кіото;

Зручне сполучення по всьому Кіото та за його межами.

Роботи з реконструкції будівлі заплановані перед відкриттям, що відповідає планам IHG щодо розширення бренду Garner у Японії. Відкриття спрямоване на задоволення зростаючого попиту на готелі середнього класу в Кіото, особливо під час напружених туристичних сезонів.

"Пропонуючи гостям міжнародний бренд, який забезпечує якісне, розслаблене перебування за доступною ціною, а також зручні способи бронювання через глобальні системи IHG, готель покращує загальний досвід гостей і дає мандрівникам впевненість у правильності їхнього вибору." - Такесі Уекуза, представницький директор і президент, Taisei Yuraku Real Estate Co Ltd

Гості готелю матимуть легкий доступ до кількох місцевих пам’яток у пішій доступності. Ринок Нісікі — це жвава крита торгова вулиця, відома традиційними стравами, свіжими продуктами та унікальними місцевими виробами. Торговий аркад Терамачі пропонує широкий вибір магазинів, включно з модними бутиками одягу та спеціалізованими крамницями, захищеними від негоди. Кіотський мистецький центр, розташований в історичній будівлі, слугує майданчиком для культурних заходів і виступів, а не традиційним музеєм.

Для тих, хто бажає відчути особливу атмосферу Кіото, алея Понточо — це вузька історична вуличка вздовж річки Камо, відома своєю традиційною дерев’яною архітектурою та різноманітними ресторанами. Одна з головних комерційних вулиць Кіото, Сідзьо Дорі, включає відомі універмаги, такі як Takashimaya, а також численні менші магазини. Поруч сад Сьосей-ен пропонує спокійну обстановку з пішохідними стежками, сезонними квітами та класичним японським ландшафтним дизайном, що дає відвідувачам тиху втечу від міського гамору.

Розташування готелю забезпечує легку прогулянку до ресторанної сцени Понточо. Джерело: unsplash

Новий готель розширить можливості розміщення в центрі Кіото, допомагаючи приймати відвідувачів під час напружених періодів, таких як сезон цвітіння сакури чи осіннього листя. Його розташування дозволить гостям скоротити час на пересування містом, забезпечуючи ефективніше оглядання пам’яток і більш розслаблене перебування. Оскільки все більше людей відвідують Кіото, цей новий готель пропонує додатковий варіант середнього класу для місцевих і міжнародних мандрівників.