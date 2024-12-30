Кожний, хто працює на створення образу антисемітської і нетерпимої України, працює на Путіна

На Різдво, яке українці цього року вдруге святкують разом майже з усім християнським світом, я був би дуже радий побачити на Майдані вертеп. Я взагалі дуже люблю вертепи, колекціоную свої враження про них з багатьох країн світу. І вертеп на Майдані став би для мене справжнім святом. Як і Ханукія, на яку могли б дивитися дійові особи вертепу. Адже впродовж їхнього земного життя саме Ханука була одним з їхніх головних свят — і для Марії, і для Йосипа, і, звичайно, для самого Ісуса. Ба більше, якщо б не було Хануки, всіх їх просто не було б на цьому світі. Адже Ханука знаменує собою зрив планів по черговому остаточному вирішенню єврейського питання. Якщо б не було ніяких євреїв, звідки б взявся месія, день народження якого святкують християнські конфесії?

Але це — теологія. З політичної точки зору Ханукія на Майдані нагадує про те, що українці не так вже й давно з етнічного проєкту перетворилися на політичну націю. Імперіям, які заволоділи українськими землями, було необхідно завжди тримати українців саме в етнічній шкаралупі, демонструвати всьому світу їхню ксенофобію як один з доказів того, чому українці мають бути поневоленим народом. І Росія тут завжди була попереду. Саме тому ми завжди задавалися простим питанням — як так сталося, що після проголошення Української незалежності вся імперська й радянська ксенофобія кудись зникла і в новій українській державі, і в українському суспільстві, — так ніби їх ніколи не було? Може справа була зовсім не в українцях? Може, справа була у бажанні імперії зіштовхувати народи?

Повернутися до образу України ксенофобів і шовіністів, довести світові, що він має справу із фортецею антисемітизму — одна з головних задач Путіна. Саме тому він при першій нагоді нагадує про етнічне походження українського президента, висловлює сподівання що православні українці рано чи пізно звільняться і дадуть належну оцінку тому, що відбувається — тобто повернуться "в родную гавань" — до Росії, стануть такими як росіяни, стануть росіянами. І будуть мати можливість знищувати і принижувати всіх інших. Все, як він любить.

Але для цього Україну потрібно завоювати, а її державність знищити. І кожний, хто працює на створення образу антисемітської і нетерпимої України, працює на Путіна, створює умови, за яких припиниться допомога нам з боку цивілізованого світу. Кожен, хто виступає з антисемітськими, українофобськими чи будь-якими іншими ксенофобськими заявами, копає могилу всьому українському народу. І те, що до цієї могили разом із етнічними українцями потраплять і люди іншого етнічного походження, нікого немає заспокоювати, навіть самих антисемітів. Бо ми на одному кораблі. І ми або разом всі випливемо або потонемо разом і наша загибель стане переконливим уроком для усього переляканого людства — не піддавайтеся на провокації ворога, зберігайте єдність навіть у найтемніші часи.