Каждый, кто работает на создание образа антисемитской и нетерпимой Украины, работает на Путина

На Рождество, которое украинцы в этом году празднуют вместе почти со всем христианским миром, я был бы очень рад увидеть на Майдане вертеп. Я вообще очень люблю вертепы, коллекционирую свои впечатления о них из многих стран мира. И вертеп на Майдане стал бы для меня настоящим праздником. Как и Ханукия, на которую могли бы смотреть действующие лица вертепа. Ведь в их земной жизни именно Ханука была одним из их главных праздников — и для Марии, и для Иосифа, и, конечно, для самого Иисуса. Более того, если бы не было Хануки, всех их просто не было бы на этом свете. Ведь Ханука знаменует собой срыв планов по очередному окончательному решению еврейского вопроса. Если бы не было никаких евреев, откуда взялся бы мессия, день рождения которого празднуют христианские конфессии?

Но это теология. С политической точки зрения Ханукия на Майдане напоминает о том, что украинцы не так давно из этнического проекта превратились в политическую нацию. Империям, завладевшим украинскими землями, необходимо было всегда держать украинцев именно в этнической скорлупе, демонстрировать всему миру их ксенофобию как одно из доказательств того, почему украинцы должны быть порабощенным народом. И Россия здесь всегда была впереди. Именно поэтому мы всегда задавались простым вопросом — как случилось, что после провозглашения Украинской независимости вся имперская и советская ксенофобия куда-то исчезла и в новом украинском государстве, и в украинском обществе, — как будто их никогда не было? Может, дело было совсем не в украинцах? Может быть, дело было в желании империи сталкивать народы?

Вернуться к образу Украины ксенофобов и шовинистов, доказать миру, что он имеет дело с крепостью антисемитизма – одна из главных задач Путина. Именно поэтому он при первой возможности напоминает об этническом происхождении украинского президента, выражает надежду, что православные украинцы рано или поздно освободятся и дадут надлежащую оценку происходящему — то есть вернутся в родную гавань — в Россию, станут такими как россияне, станут русскими. И будут иметь возможность уничтожать и унижать всех остальных. Всё, как он любит.

Но для этого Украине нужно завоевать, а ее государственность уничтожить. И каждый работающий на создание образа антисемитской и нетерпимой Украины работает на Путина, создает условия, при которых прекратится помощь нам со стороны цивилизованного мира. Каждый, кто выступает с антисемитскими, украинофобскими или другими ксенофобскими заявлениями, копает могилу всему украинскому народу. И то, что в эту могилу вместе с этническими украинцами попадут и люди другого этнического происхождения, никого нет успокаивать даже самих антисемитов. Потому что мы на одном корабле. И мы или вместе все выплывем или утонем вместе и наша гибель станет убедительным уроком для всего испуганного человечества - не поддавайтесь на провокации врага, сохраняйте единство даже в самые темные времена.