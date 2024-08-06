Які плани Путіна на війну найближчими місяцями

Російський президент Володимир Путін підписав указ про те, що розмір одноразової виплати росіянам, які укладуть контракт із Міноборони до кінця року, становитиме вже 400 тисяч. Таке рішення свідчить про те, що військам РФ на полі бою катастрофічно не вистачає людей. Черг до армії немає, тому доводиться брати виключно грошима, для них це лише витрати. Риторики про "боротьбу з нацистами", "дідів, що воювали" і "захист від НАТО" вже немає. Залишилися лише гроші. Навіть російські військові у своїх пабліках пишуть, що якби не гроші, то ніхто до війська б не пішов, пише Іван Ступак для glavred.info.

Рішення Путіна спрямоване насамперед на поповнення втрат. Грошей у росіян буде вистачати, тому що закривають програми фінансування цивільної науки, а також скорочують бюджетні витрати на охорону здоров'я і медицину. Усі вільні гроші йдуть на поповнення втрат на фронті.

Росіяни отримують різні виплати за участь у війні проти України. Є безліч виплат, які йдуть окремо: федеральні, регіональні, губернаторські та інші. Суми різняться залежно від регіонів. Наприклад, у Нижньовартовську за підписання контракту платять 745 тисяч рублів (понад 8,5 тисяч доларів). Це одноразова виплата. Максимальні виплати - у Москві та Санкт-Петербурзі, де за підписання контракту в доларовому еквіваленті платять трохи більше 20 тисяч доларів.

Тим часом триває повзучий російський наступ на фронті. За липень ми втратили 170 м² території України. Противник контролює близько 18% нашої землі. У середньому росіяни захоплюють близько 140 м² за тиждень. Обстановка залишається важкою. Наше командування в аварійному порядку перекидає війська з різних напрямків. Наприклад, полк найрезультативніших безпілотників "Птахи Мадяра" спочатку відправляли на південь, потім на Харківський напрямок, а пізніше й на інші ділянки фронту. На жаль, вчасно гасити пожежні ситуації в нас не виходить.

І за таких обставин складно сказати, як довго триватиме російський наступ. Коли поточний наступ почався, у жовтні минулого року, я розраховував, що він триватиме десь пів року. Такі висновки можна було зробити, проаналізувавши попередні російські кампанії. Адже в один момент треба зупинитися, переозброїтися і провести низку заходів, щоб потім знову піти вперед.

Втім, прогнози були помилковими. У березні противник не зупинився. Тоді були підозри, що наступ триває під вибори Путіна, оскільки під інавгурацію потрібні "перемоги". Самі російські військові кажуть, що не очікували таких наступальних темпів і не знають, до чого все це призведе. Противник міркує приблизно так: або ми прорвемо українську оборону, і вона посиплеться, або посиплемося ми.

Росіяни самі розуміють, що їхні наступальні потуги нереальні й неприродні. Але скільки ще вони протримаються в такому ритмі - 2 тижні або 1,5 року - наразі важко сказати.

У ситуації, що склалася, є ймовірність того, що росіяни підійдуть впритул до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Не можна сказати, коли це буде - через три місяці чи до Нового року. Їхній план - вийти на межі Донецької області. Такі населені пункти, як Нью-Йорк і Покровськ - це "автобусні зупинки" на шляху до мети. До того ж противник шукає способи, як перекрити постачання боєприпасів російським військам і спростити собі завдання.