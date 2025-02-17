Які мають позиції Росія та Україна напередодні переговорів

Для розуміння того, що відбувається, і нинішньої ситуації з позиціями кожної зі сторін, варто уточнити низку моментів, які й виллються в цілісну картину

Насамперед — у США немає "плану миру". На сьогодні ні Дональд Трамп, ні будь-хто з його оточення не мають єдиного, злагодженого, робочого "плану миру" і не матимуть його в короткостроковій перспективі. Є ініціативи, часом надмірно хайпові, але аж ніяк не план дій.

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Далее. Заявление Кита Келлога про 180 дней, или полгода, мне понравилось. Чем? Просто вспомните, о чём я писал в прогнозе на 2025-й год, особенно относительно первого полугодия и всё поймёте.

Не менее интересны не прекращающиеся разговоры о том, будет ли место Украины за переговорным столом. Вы серьёзно задавать такие вопросы? У Украины сейчас самая сильная позиция в этом процессе. И тут подробнее.

Позиция Украины сейчас настолько сильна, что она может, поставит ультиматум США – любые встречи с российской стороной без спецпредставителя от Украины считаются нелегитимными, мы их не признаём и не рассматриваем принятые решения. И даже если США о чём-то там смогут договориться с россией, без нас, это не будет работать, если мы это не примем. А мы, явно это не примем.

Кто-то может сказать, а не слишком ли это бескомпромиссно и не разозлит ли Дональда Трампа такая позиция? Конечно, разозлит, ведь это ультиматум. А что он сделает в ответ? Прекратит помощь Украине? Так мы уже воевали полгода без помощи США благодаря республиканцам. К сожалению многие до сих пор находятся в глубокой прострации и не понимают, что россия не способна сейчас воевать, так как в 2022, 2023 и даже 2024-м! Она воюет уже не просто полокационно, а волнообразно, в то время как СОУ держат оборону на стабильном уровне.

В свою очередь, США вообще могут вылететь из переговорного процесса, как потерявшие доверие у Киева. Это будет серьёзная пощёчина Дональду Трампу, унижение от которого он никогда не оправится. Не говоря уже о потере перспективы добычи ресурсов на украинских месторождениях, которые ему просто так никто не подарит. Дональд Трамп без Украины может потерять намного больше, чем Украина без Дональда Трампа.

Украина может воевать без США, с помощью Европы и прочих партнёров, а вот Дональд Трамп без Украины будет опущенным в репутационную лужу. Причём, такой бросок через бедро увидят главные антагонисты США и все те, кому 47-й президент США неприятен как коллега. Главное осознать этот факт и понимать эту зависимость Трампа от той ситуации, в которую о себя заводит.

Итак. Позиция Украины:

-Стабильная оборонная стратегия с опытом ведения боевых действий без длительной помощи США;-Неизменная, возможно даже увеличивающаяся в перспективе помощь партнёров из Европы и не только;-Курская область и, возможно, не только;-Ресурсы, которые так жаждет Трамп, но которые от него отдаляются по мере отсутствия конкретики относительно Украины;-Отказ от посредничества США станет для Трампа глобальным репутационным ударом. О каком MAGA можно говорить, когда тебя никто не уважает?

Позиция россии:

-Слабеющая и истощённая армия неспособная проводить масштабные наступательные кампании, с нулевым оперативно-тактическим результатом после 2022 года и растущей немощностью, перетекающей в острый кризис в течение 2025 года;-Зависимость от временных рамок, чем дольше длится война, тем больше истощение ресурсов РОВ и самой россии;-Курская область, значительно подрезающая переговорную позицию Кремля и не единственное, что может случиться на её же территории;-Растущие в количестве и качестве удары по россии украинскими средствами поражения.

Так, собственно, какой тон разговора с американскими коллегами, должна будет выбрать Украина, для того, чтобы отстоять свою позицию?