Як змусити кремлівців злізти з ''Орєшніка''

Кремлівці 19 грудня прийняли на груди марочного "Глоду" та "путін" поліз на "Орєшнік" із прямою лінією. Цього ж дня Зеленський у Брюсселі нарешті звернувся до країн Європи із закликом підтримати ініціативу Франції та направити свої війська в Україну, щоб закінчити війну.

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Этот призыв Зеленского – лишь один среди десятка других в его обращении. Отчасти это выглядит как перевод стрелок с Украины на Францию, как будто война у них, а не у нас. Франция предложила, поддержите, пожалуйста. А где предложение от президента Украины направить войска?

Это был бы гораздо более практичный шаг, чем назвать "путина" долбодятлом. Назвать "путина" долбодятлом каждый может. Байден даже убийцей его однажды назвал. Но не каждый может приехать в Брюссель или в Вашингтон и попросить направить войска так, чтобы быть услышанным. Долбодятел – это, конечно, прогресс, в сравнении с желанием весной 2022 г. встретиться с "путиным" в Иерусалиме и заглянуть ему в глаза.

Тогда это напугало даже Нафтали Бенет, израильского премьера, летавшего в Москву к "путину", чтобы узнать, чего тот хочет от Украины и несколько раз переспросившего у него, хочет ли он убить Зеленского. По словам Бенета, "путин" всякий раз отвечал – не хочу. В итоге Бенет и израильский политикум решили, что им не надо такой встречи в Иерусалиме, иначе их тонкую политику совсем никто не поймёт. Нетаньяху, сменивший Бенета, просто запретил Зеленскому приезжать в Израиль, когда тот после года сидения в Киеве отправился в разъезды.

Затем была обида "путина" на Зеленского в стиле "И ты, Брут, продался "бендеровцам", а ведь твой отец Европу от фашистов освобождал". Это вызвало хохот – отец Зеленского родился 23 декабря в 1947 г. Вероятно, "путин" намекал на деда, который по данным сайта http://xn--80aa2bkeg.ua/ служил полковником в НКВД. Чем он там занимался – неизвестно. Похоже, чем-то таким, что кремлёвцам о его подвигах говорить не с руки. Они могут использовать это на выборах, но вряд ли сделают.

Долбодятел – это эффектный сценический ход под выборы. Такой же, как и исключение монобольшинством 19 декабря со второго захода Юрия Бойко из парламентского комитета по правам человека, деоккупации и межнациональным отношениям. Из его исключения сделали целое шоу, чтобы все видели – Бойко выдали справку под выборы: он и его партия – это агенты кремля. Так, как будто все об этом забыли. Как и о том, что создатель ОПЗЖ Рабинович прячется в Израиле, и никому в Офисе до него дела нет. Всё равно Нетаньяху его не выдаст, а Моссад не мстит за евреев, убитых в Украине рашистами. Нетаньяху даже не ввёл персональные санкции для разных ротенбергов и хинштейнов, притом, что для Израиля это не обременительно и никто не назвал бы это антисемитизмом.

После 24 февраля Бойко три года сидел ниже травы и тише воды, а ОПЗЖ голосовала как надо. Вдруг резко признался в ТикТоке в любви к Пушкину и российскому языку, как будто это не было известно. Неважно – готовится он к выборам или его настоятельно об этом попросили. Гораздо важнее другое – если начали разыгрывать эту карту, то стоит её разыграть до конца.

То есть до принуждения партии Бойко высказаться по вопросу приглашения в Украину миротворческих войск Европы, а по факту НАТО, поскольку кроме Австрии и Ирландии там все члены Альянса, даже те, кто не члены ЕС. Пусть партия Бойко прямо скажет, ей просто нравятся стихи Пушкина или ей нравятся пушки РФ, стреляющие по Украине.

Для этого в Верховной Раде должен появиться текст обращения к Европарламенту с просьбой направить миротворческие войска. Это конкретней, чем призыв, озвученный Зеленским в Брюсселе с просьбой поддержать инициативу Франции. Так как из него такие инициативы капают по чайной ложке, подобно оружию от Байдена, то это может стать инициативой одной из парламентских партий. Вряд ли она будет исходить от партии Бойко, но и такое исключать нельзя, поскольку эта идея витает в воздухе.

Без ввода миротворцев уже не обойтись при любых вариантах. Тем более, что недавно Зеленский признался – нет сил освободить Крым военным путём и остаётся только путь дипломатии. Миротворцы – это и есть путь дипломатии. Без них уже не выпить кофе в Ялте.

Корреспондент "Гардиан" указал 21 декабря и на такой нюанс как участившиеся случаи перевода бойцов ПВО на фронт в пехоту с целью его стабилизации. В такой ситуации логично просить, чтобы с новыми системами ПВО, поступающими в Украину, приезжали и иностранные специалисты для их обслуживания на постоянной основе.

Прибытие в Украину европейских войск становится неизбежностью, независимо от того, примут они участие в боях на линии фронта для его стабилизации, в операциях по изгнанию оккупантов, расположатся в качестве наблюдателей за прекращением огня, или частично заменят подразделения ВСУ в структурах ПВО и на границе с Беларусью. Во всех вариантах без них уже не обойтись.

Миротворческие войска – это также способ заставить кремлёвцев слезть с "Орешника" и трезво взглянуть на так полюбившиеся им реалии на земле. Размещение войск в Украине станет однозначным сигналом кремлёвцам – у них нет шансов выиграть войну. Более того, эту будет сигналом, что переговоры им придётся вести не с одной Украиной, а со всеми странами, которые направят войска, и Фицо с Орбаном на них не будет.

Кремлёвцы могут продолжать сидеть на "Орешнике", этим словом они лишь подменили слова "ядерное оружие", чтобы не нервировать Индию и Китай, но даже в войне слов это начинает терять смысл. После 20 января жонглирование ими "Орешником" и вовсе станет бессмыслицей.

Проблема лишь в том, чтобы приглашение миротворческих войск в Украину не стало повторением парламентского марафона с законом о мобилизации и тому подобным. Время и так бездарно упущено. Вопрос, кто и как скоро даст старт процессу их приглашения – партии или президент?