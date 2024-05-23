Як вийти на пенсію в 60 років: що слід знати українцям

Вік виходу на пенсію в Україні залежить від набутого страхового стажу. У 2024 році діють певні правила. Щоб вчасно вийти на пенсію, рекомендується вже зараз подбати про накопичення необхідного страхового стажу.

Для цього можна звернутися до Пенсійного фонду України за консультацією. Пенсія – це ваше законне право. Знаючи свої права, ви зможете вчасно та без проблем оформити пенсію.

Читайте також: Деяким українцям піднімуть пенсії на 520 грн

60 років:

Мінімальний страховий стаж: 31 рік (зростатиме щорічно до 35 років у 2028 році).

31 рік (зростатиме щорічно до 35 років у 2028 році). Можливість дострокового виходу: Жінки, які мають 55 років та 15 років стажу. Чоловіки, які мають 60 років та 15 років стажу. Особи з інвалідністю І або ІІ групи. Чорнобильці з 31 роком стажу.



63 роки:

Мінімальний страховий стаж: 21 рік (зростатиме щорічно до 25 років у 2028 році).

65 років:

Мінімальний страховий стаж: 15 років (не змінюється).

Важливо:

Для деяких категорій громадян існують пільгові умови виходу на пенсію.

Детальну інформацію про свою пенсійну ситуацію можна отримати в Пенсійному фонді України.

Джерела:

Зміни до законодавства:

Зверніть увагу, що вищезазначені вимоги до стажу щорічно зростають.

Наприклад:

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 32 роки стажу, а в 63 роки - 22 роки.

У 2028 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 35 років стажу, а в 63 роки - 25 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!