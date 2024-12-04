Як повернути Крим

Слова Володимира Зеленського про можливість відновлення територіальної цілісності України дипломатичним шляхом – йшлося саме про Крим – викликали передбачувану дискусію щодо зміни підходів до повернення під контроль України територій, окупованих Росією. Хоча насправді з 2014 року в українському підході превалював передусім дипломатичний шлях, а про можливість військового вирішення питання заговорили саме після 22 лютого 2022 року, пише Віталій Портников для krymr.com..

І, хоч як це парадоксально звучить, поки триватиме велика війна, саме такий підхід, певен, і буде визначальним – щоб не говорили політики. Тому що продовження військових дій унеможливлює дипломатію з обох сторін. А мирні переговори – навіть про заморожування конфлікту – поки що виглядають примарними і жодної реалістичної платформи для них не видно: для того щоб це зрозуміти, досить просто послухати те, що говорить про такі переговори Володимир Путін. Ну і зрозуміло, що ні про який Крим у Кремлі не збираються говорити ще з 2014 року. Для російського правителя та його оточення це питання, як відомо, "закрите".

То який підхід переможе в результаті? Думаю, насамперед, необхідно зрозуміти, що війна між Росією та Україною – це не війна за території, не війна за Крим чи Донбас. Ця війна визначить найголовніше: чи залишиться Україна на політичній мапі світу, чи знову стане російською територією.

І якщо Україні вдасться відбитися та вціліти – а попереду ще чимало проблем і випробувань – то питання про відновлення її територіальної цілісності все одно залишиться на порядку денному й визначатиме не лише майбутнє самої України, а й майбутнє Росії. Тому що, якщо Росії – хай навіть через десятиліття – захочеться повернутися до цивілізованого світу, їй, певен, доведеться зробити це шляхом відмови від окупованих українських територій. Російське керівництво це чудово знає. І тому, гадаю, робитиме все, що від нього залежить, щоб Україну знищити.

Тому шлях до дипломатичного вирішення проблеми Криму також йде через успіх у війні, через можливість відстояти державність України у нелегкому силовому протистоянні з Російською Федерацією та її союзниками.

Якщо Україна вистоїть – це означатиме, що Володимиру Путіну не вдалося довести своє право підірвати міжнародне право. Якщо Україна вистоє – це й означатиме, що цивілізований світ довів, що здатний не визнавати односторонніх територіальних змін, навіть коли про них заявляє ядерна держава. Якщо Україна вистоить – це й означатиме, що окуповані українські території будуть вічним тавром на міжнародній репутації Росії, хто б не очолював її у наступні десятиліття, який би режим там не було встановлено. Якщо Україна вистоить – це й означатиме, що Крим рано чи пізно повернеться.